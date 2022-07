Rigoberta Bandini y Amaia lanzan la colaboración más esperada

Una de las colaboraciones más esperadas del momento ha llegado este viernes. Sí, se trata de la nueva canción de Rigoberta Bandini y Amaia 'Así bailaba', que surgió con un intercambio de mensajes en Twitter. Tuits con los que comienza la canción.

"Amaia me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho 'eso nunca se pasa'. Me ha pasado su 'single' por Whatsapp", comienza la cantante de 'Ay mamá' en la canción que comparte con la ganadora de OT que a primera hora de este viernes ya estaba en el puesto 16 de tendencias en vídeos de Youtube y generando críticas de lo más positivas en la red del pajarito azul.

Yo mañana todo el día en bucle con la canción de Rigoberta y Amaia pic.twitter.com/yrmMWtcvwK — Mery (@MeryAmengual) July 7, 2022

"Hoy Paula me ha dicho que un día, también se sintió incomprendida. Después hemos estado de guasa, bailando 'twerk' en la terraza", continúa Amaia en el tema que ha tomado parte de la conocida canción infantil 'Lunes antes de almorzar', y cambian el "así barría, así, así" por "así bailaba, así, así".

A lo largo del tema que acaban de lanzar, las artistas hacen un guiño, como no podía ser de otra manera, al feminismo: "Ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender", suena en los coros reivindicando el papel de la mujer fuera de las tareas del hogar.

Hace unos días, la casi representante de España en Eurovisión compartió en sus redes sociales, en concreto, en una publicación de Instagram una imagen en la que aparecía con la sí representante española en el festival europeo en la edición anterior que compartió con el que entonces era su pareja Alfred. En la que, además, relata cómo fue el proceso de creación del 'single': "Hace un año Amaia vino a casa para componer juntas una canción para su futuro disco. Nos encerramos en el estudio con un pequeño invitado y, contra todo pronóstico, fue una tarde muy productiva. Al terminar su canción nos pusimos a crear otra para una posible colaboración juntas y este viernes, por fin, la podréis escuchar".