Own Spirit Festival en Baldellou: compra de entradas y actividades

En Aragón, la localidad oscense de Baldellou ya acoge el alternativo Own Spirit Festival, que gira en torno a la naturaleza, la espiritualidad y la psicoledia, enmarcada en una atmósfera cultural que reúne diferentes estilos de música como el techno, el downtempo, world music, andino-chamánico, bandas en directo, música experimental, terapéutica y espiritual, de acuerdo con la programación ofertada por el festival. Evento que se desarrolla en diferentes espacios y escenarios lindando con el embalse de Santa Ana, a tan solo 4 kilómetros de Baldelllou (comarca de la Litera).

El festival, que se celebra hasta el próximo 18 de julio, regresa, dando validez a las entradas compradas para las ediciones de 2020 y 2021, para seguir creando comunidad con un público internacional, venido desde diferentes partes del mundo. Los tickets en puerta de fin de semana tienen un precio de 150 euros, desde este viernes a las 18.00 hasta cierre, y de 100 euros desde este sábado a las 18.00 hasta cierre. Entradas que permiten la estancia en todos los rincones del festival.

Las zonas de música se componen por los espacios Dancefloor, Temple of Frequences y Circus Arts Music. Own Spirit Festival, además de música, ofrece otro tipo de actividades, terapias y talleres en la Holistic Zone, entre otras zonas del evento. Otra de las apuestas donde este festival reúne sus esfuerzos es la sostenibilidad: "no solo queremos ser un motor de cambio sobre nuestro propio proyecto, si no que nuestra misión es ser un ejemplo de evento sostenible que inspire a otros proyectos a replicar esta experiencia", anuncian desde el festival, que tiene entre sus objetivos el uso sostenible de los recursos; la gestión sostenible de los residuos; la concienciación y responsabilización ambiental; y la plantación de árboles autóctonos suficientes para compensar las cifras de CO2

