La cantautora estadounidense Cat Power cierra por todo lo alto el ciclo Música al Raso

El ciclo Música al Raso concluye hoy (20.30) su segunda edición con el concierto de la cantautora estadounidense Cat Power en el escenario del Jardín de Invierno del parque José Antonio Labordeta de Zaragoza.

La artista estadounidense Chan Marshall (Atlanta, Georgia, 1972), conocida artísticamente como Cat Power, ha explorado a lo largo de su carrera diversos géneros musicales, ahondando especialmente en el folk y el country alternativo. Marshall recala por primera vez en la capital aragonesa para presentar su último álbum de versiones, ‘Covers’, una colección de canciones íntimas y llenas de sentimiento que actúan como un bálsamo curativo tanto para la autora como para quien las escucha. Los 12 cortes de ‘Covers’ muestran el singular viaje de esta compositora por un cancionero estadounidense en constante evolución. El disco, de producción propia, contiene piezas clásicas de artistas como Jackson Browne, The Replacements, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Pop, The Pogues, Bob Seger, Frank Ocean, Billie Holiday o Dead Man’s Bones (la banda del actor canadiense Ryan Gosling). También incluye el tema ‘Unhate’, una versión actualizada de ‘Hate’, canción lanzada en 2006 como parte de su álbum ‘The Greatest’.

Cat Power anunció la publicación de ‘Covers’ en octubre del pasado año, cuando interpretó la canción ‘Bad Religion’, de Frank Ocean, en el programa de televisión ‘The Late Late Show with James Corden’ (CBS). Las versiones siempre han ocupado un lugar crucial en la carrera de Chan Marshall y ‘Covers’ completa una especie de trilogía, después de las colecciones anteriores, ‘Jukebox’ (2008) y ‘The Covers Record’ (2000).

Además del lanzamiento del nuevo álbum y la gira de conciertos con la que ahora vuelve a actuar en España, la música de Cat Power también fluye a través de artistas como Dave Gahan, cantante de Depeche Mode, quien a través de otro de sus proyectos musicales, Soulsavers, ha versionado su canción ‘Metal Heart’.

De cine

La música de Cat Power también está muy presente en el cine. Compuso, junto a Eddie Vedder y Glen Hansard, la banda sonora de la película de Sean Penn ‘Flag day’ (‘El día de la bandera’), estrenada el pasado año, y sus canciones están presentes en las bandas sonoras de 85 filmes y series de televisión.

La cantante aragonesa Eva McBel (Zaragoza, 1999) abrirá esta noche el concierto en el Jardín de Invierno. McBel comenzó a pisar los escenarios con 16 años y a los 18 se mudó a Madrid, decidida a emprender una carrera musical que no tardaría en dar sus frutos con la publicación del epé ‘Some kind of portrait’ (2020), un trabajo con el que cosechó buenas críticas y que culminó con el premio al mejor epé de los Premios de la Música Aragonesa. La artista zaragozana canta la mayor parte de sus canciones en inglés, y su música evoca sonidos de Jacob Banks y The Lumineers. Ahora, su trayectoria se cimenta con un nuevo elepé titulado ‘I’m glad you happenned’, que verá la luz este año y cuyo primer adelanto fue ‘Vol. 1’, un doble sencillo con las canciones ‘Saint’ y ‘I wish I wash a child’. Le siguió otra doble publicación, ‘Vol. 2’ con ‘Painted walls’ y ‘Howling’. Su último lanzamiento ha sido un tercer volumen con otros dos temas, ‘Enough with the drama’ y ‘From now on’.

En la actuación de esta noche, Eva McBel (voz y guitarra) estará acompañada por Laia Alcolea (teclado y sintetizadores) y Joe Strurges (batería).

Un ciclo consolidado

Con esta segunda edición, Música al Raso se afianza entre las citas musicales en Aragón. En este 2022, el ciclo ha constituido una oportunidad para escuchar la música de artistas de relevancia internacional de manera gratuita, en la plaza de San Bruno, y a precios reducidos en el Jardin de Invierno. Por ambos escenarios han pasado figuras nacionales e internacionales como Wilco –con récord de asistentes en el Jardín de Invierno, 2.500–, Alizzz, Adriana Calcanhotto, Fatoumata Diawara, Kiki Morente, Ana Tijoux, Frente Cumbiero, El mató a un policía motorizado, Skydrvg 3.0 (Pedro LaDroga y $kyhook) o Bejo.

El Ayuntamiento de Zaragoza recuperó el pasado verano el escenario del Jardín de Invierno para la celebración de conciertos musicales con una variada programación que reunió a destacados nombres del panorama nacional y de la Comunidad, que este año se ha confirmado como un espacio idóneo para disfrutar de la música en directo.