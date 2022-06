Un consejo extraordinario de Zaragoza cultural para el Eifolk

Un consejo extraordinario de Zaragoza Cultural decidirá en los próximos días el futuro del festival folclórico Eifolk. Aunque la fecha del 15 de julio marcada como límite para decidir si se celebraba o no el festival ha llegado sin que el Ayuntamiento aporte el presupuesto necesario, la oposición municipal está unida en la voluntad de que se mantenga. Podemos ha solicitado la celebración de un consejo extraordinario de Zaragoza Cultural junto a PSOE, Zaragoza en Común y Vox, y el único punto en el orden del día es el festival. Desde Podemos se asegura que "no vamos a permitir que el Eifolk desaparezca. Si no lo salva el gobierno municipal, será la oposición quien lo haga".

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recortado a la mitad la aportación que tradicionalmente hacía al encuentro, condenándolo así a desaparecer. Este año el festival tenía previsto invitar a grupos folclóricos de cinco países: Costa Rica, Colombia, Indonesia, Italia y Eslovaquia, además de tres comunidades españolas, Galicia, Extremadura y Cataluña. Tradicionalmente el Ayuntamiento de Zaragoza aportaba 50.000 euros. El año pasado fueron 35.000 más el alojamiento de todos los grupos. Este año ha reducido toda la aportación a 20.000.

La oposición llevó al pleno una propuesta, que se aprobó, que pedía que se mantuvieran las condiciones anteriores, a lo cual el Ayuntamiento respondió solicitando a los organizadores que pagaran por la Mozart y por el uso de los equipos de sonido. Podemos acusó a Azcón de actuar "con mala fe" y exigió que se garantizara la continuidad del festival. Pero Sara Fernández reafirmó su postura. "No aumentaremos la cuantía de nuestra aportación -dijo-, que el año pasado fue de 85.000 euros, 35.000 en metálico y 50.000 en gastos de producción".

El Ayuntamiento tiene hasta el 12 de julio para convocar el consejo, aunque se espera que lo haga en los próximos días. Sara Fernández responderá este viernes a varias preguntas sobre el tema en la comisión de cultura.