Billy Cobham, Steve Turre y Elíades Ochoa se citan en el Festival de Jazz de Zaragoza

El mejor jazz internacional se dará cita el próximo noviembre en Zaragoza, en el seno del festival de la capital aragonesa que alcanza ya su 39ª edición. Si el popular Dave Weckl y su batería cerraron el festival el año pasado, será el saxo de Immanuel Wilkins, en el ambiente íntimo de la sala Luis Galve, quien abrirá fuego en esta ocasion. Wilkins presentará, casi en primicia, su nuevo poryecto musical, 'The 7th Hand”.

A partir de ahí el festival se trasladará a la Multiusos, su espacio natural. El viernes 18 de noviembre será el turno de Cyrille Aymée. La norteamericana, de ascendencia franco-dominicana, es una de las voces más destacadas del panorama internacional.

Uno de los platos fuertes del festival llegará el día 19, cuando Billy Cobham traiga su jazz-fusion a Zaragoza. A sus 78 años, el baterista norteamericano es una figura reconocida mundialmente y está en pleno vigor. En los próximos días, por ejemplo, actúa en Austria, Dinamarca, España, Alemania, Italia y Francia, entre otros países; en septiembre y octubre tiene una extenuante gira por 30 ciudades de Estados Unidos, para regresar posteriormente al Viejo Continente. En España, en el mes de noviembre, solo tiene citas en Madrid, Zaragoza y Lugo.

Le sucederá otro plato fuerte internacional, Steve Turre, uno de los mejores trombonistas de Jazz contemporáneos, conocido por haber introducido las conchas marinas en el mundo del Jazz. El virtuoso Turre llega el día 20 de noviembre con un disco reciente bajo el brazo, 'The Very Thought Of You', que se aparta un poco de lo que más se conoce de él y se sumerge en el terreno atemporal, lírico y exuberante de la balada.

El festival se retoma el siguiente fin de semana, con Elíades Ochoa, que ofrecerá su música en la Multiusos el 25 de noviembre. Veinticinco son también los años que cumple ahora Buena Vista Social Club, aquel proyecto de fusión impulsado por el multiinstrumentista Ry Cooder y que supuso una auténtica revolución, con Grammy incluido (1997) y nominación al Oscar por el documental de Wim Wenders. Las bodas de plata son siempre un buen aniversario para celebrar.

Oriente y Occidente, vanguardia y tradición, se dan la mano en el siguiente concierto programado, el sábado 26, de la mano del maestro de laúd, vocalista y compositor Daffer Youssef. Una nueva prueba de que en el jazz no está todo escrito y cualquier instrumento musical puede brillar en él si está en las manos apropiadas. En la misma velada actuará también Alejandro Esperanza Trío, porque el festival tiene entre sus señas de identidad la apuesta por el sonido autóctono. Otro proyecto aragonés que está incluido en el cartel de este año es el de Toto Sobieski, que actúa el fin de semana anterior, el sábado 19, el día de la Billy Cobham Band.

Y el cierre del festival lo pondrán el saxofonista Vincent Herring y el trompetista y fliscorno Joe Magnarelli en formato quinteto. Un ensemble artístico con el que buscan explorar todos los estilos del jazz a partir de su proyecto en común “Playing Lee Morgan', en el que revisitan al gran trompetista de Filadelfia, uno de los mayores exponentes del hard bop, funcky jazz o soul jazz.

Otras citas ya fijas en la programación son los conciertos Jazz for Kids, de jazz en familia, que este año ofrecen tres citas en la sala Galve (sábado, 26, 18.00 y domingo, 27, 12.00 y 18.00, entradas a 8 euros).

Las entradas para los conciertos pueden adquirirse en las taquillas del Auditorio y en los cajeros de Ibercaja. Hay un abono para los siete conciertos por 185 euros, otro para cuatro por 98, y otro para tres por 85.