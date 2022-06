Feria del Libro de Zaragoza: programa y horarios de las firmas de libros de este sábado y domingo

La Feria del Libro se despide este domingo del Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza tras nueve días de actividad, con el contacto renovado entre visitantes, editoriales, autores e instituciones involucradas. El calor extremo acompaña al telón de esta edición, en la que se han notado las ganas de hallar nuevamente ese clima saludable de propuestas amables y pequeñas conquistas que caracteriza a este tipo de encuentros. Son ocasiones fundamentales para que libreros y editores den un impulso a sus cuentas, y la atención a la masa lectora es tan importante como el fomento de la actividad entre quienes no la frecuentan o leen de manera muy esporádica, con dedicación especial a las nuevas generaciones.

Programa del sábado de la Feria del Libro





•11:00 am - 2:00 pm Roberto Malo, La casa de las pesadillas y resto de su obra.

•11:00 am - 2:00 pm Santiago Maestro, Pintas menos que pichorras en Madrid.

•11:00 am - 2:00 pm Esther Ginés, El iceberg de los sentimientos.

•11:00 am - 2:00 pm Rodrigo Mattioli, Un árbol, Un juguetito más.

•11:00 am - 2:00 pm Amparo Belmonte, El giro del caleidoscopio.

•11:00 am - 2:00 pm Carmen Santaliestra, Poeseillas en inglés.

•11:00 am - 2:00 pm María de Molina, Viajes paralelos.

•11:00 am - 2:00 pm Antonio Estepa y Santiago Elía, Dibujo, representación, pensamiento e ideación gráfica en el ámbito de la arquitectura y el diseño.

•11:00 am - 2:00 pm Fernando Martinez de Baños, toda su obra.

•11:00 am - 2:00 pm Miguel Mena, Puente de hierro.

•11:00 am - 2:00 pm Adela Rubio, toda su obra.

•11:00 am - 2:00 pm Ignacio Ochoa, toda su obra.

•11:00 am - 2:00 pm Tania Ávila, Cara de Pepino

•11:00 am - 2:00 pm Míchel Suñén, toda su obra

•11:00 am - 2:00 pm Chesús Yuste, Jaque al reino.

•11:00 am - 2:00 pm Israel Gómez, toda su obra.

•11:00 am - 2:00 pm Mariela Cisneros, toda su obra.

•11:00 am - 2:00 pm Alexandra Gómez, El monstruo Fiesta.

•11:00 am - 2:00 pm Belén Calvo Llera, Tu hermano se ha muerto.

•11:00 am - 2:00 pm José María Satué Sanromán, Vida tradicional en el Pirineo.

•11:00 am - 2:00 pm Ana Marcén, Cómo hacer todo lo que quiero hacer.

•11:00 am - 2:00 pm Celedonio García Rodríguez, Cucaracha.

•11:00 am - 2:00 pm Sandra Araguás, La tía Enriqueta.

•11:00 am - 2:00 pm Clara Mendívil, Loto rojo.

•11:00 am - 2:00 pm Juan Bolea, El síndrome de Jerusalén, La noche azul.

•11:00 am - 2:00 pm David Tapia, 13 grados 13 millas; Frontera de Ordesa.

•11:00 am - 2:00 pm Luis Zueco, El cirujano de almas, El mercader de libros.

•11:00 am - 2:00 pm Queco Agreda, Chomón. El mago de la luz.

•11:00 am - 2:00 pm

•Guillermo Montañés, 13 grados 13 millas, Aquí nunca pasa nada.

•11:00 am - 2:00 pm Juanarete, La pitillera húngara; Frontera de Ordesa.

•11:00 am - 2:00 pm Maxi Campo Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural.

•11:00 am - 2:00 pm Roberto Morote, Chomón. El mago de la luz; Camino de sirga.

•11:00 am - 2:00 pm Encarna Revuelta, Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural, TeBeO Labordeta.

•11:00 am - 2:00 pm Carlos Azagra, Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural; TeBeO Labordeta.

•11:00 am - 2:00 pm Daniel Viñuales, 13 grados 13 millas; Dragoncio.

•11:00 am - 2:00 pm Carmen Alejaldre, Palabras.

•11:00 am - 2:00 pm Maria Teresa Ruiz y Vecino, Separarse con amor y elegancia.

•11:00 am - 2:00 pm Marta Iranzo, No estaba entre mis planes amarte

•11:00 am - 2:00 pm José Damián Dieste, Guardaros del frio.

•11:00 am - 2:00 pm Juanma Rodríguez Alonso, Topito.

•11:00 am - 2:00 pm Clara Fuertes, Todas las horas del día.

•11:00 am - 2:00 pm Belinda Placek, El muro de piedra.

•11:00 am - 2:00 pm Ibán, Velázquez, Fuegos fatuos.

•11:00 am - 2:00 pm Ana Alcolea y David Guirao, La maravillosa historia de los libros.

•11:00 am - 2:00 pm Anabel García Capapey, La ventana mágica, La bondad, la belleza y el verso.

•11:00 am - 2:00 pm Pilar de los Hielos, La verdadera historia del hombre que robaba confesiones.

•11:00 am - 2:00 pm Xcar Malavida, Sigo siendo un cocinicas. Los Zagazudos.

•11:00 am - 2:00 pm Javier Rubio, Zaragoza resiste.

•11:00 am - 2:00 pm Esther Lapeña, Vulváfora.

•11:00 am - 2:00 pm Kalitos, Sid’s Cat.

•11:00 am - 2:00 pm Celia Carrasco Gil, Entre temporal y frente.

•11:00 am - 2:00 pm Chema Cebolla, Tajubo.

•11:00 am - 2:00 pm Nacho Escuín, Nadar hasta la orilla.

•11:00 am - 2:00 pm Alfredo Saldaña, Hay alguien ahí.

•11:00 am - 2:00 pm César Ordóñez, Chistes malos para niños buenos.

•11:00 am - 2:00 pm José Luis Melero, Lecturas y pasiones.

•11:00 am - 2:00 pm Ernesto Navarro, Cuentos de temporada.

•11:00 am - 2:00 pm Vicente Salas Fumás, La empresa española: del euro a la COVID-19.

•11:00 am - 2:00 pm Mikel Alvira, Mostaza.

•11:00 am - 2:00 pm José Antonio Hernández Latas, Historias mínimas de la fotografía en Aragón.

•11:30 am - 12:30 pm Taller. Diseño de la cubierta de un libro

•12:00 pm - 1:00 pm Cuentacuentos con Charraire Cuenteras

•12:00 pm - 1:00 pm Toni Caballero y Sergio Hernández Planeta Manga, Backhome

•1:00 pm - 2:30 pm Taller de dibujo cosplay

•6:00 pm - 7:00 pm Toni Caballero y Sergio Hernández firman Planeta Manga y Backhome

•6:00 pm - 9:30 pm José Luis Melero, Lecturas y pasiones

•6:00 pm - 9:30 pm Luis Zueco, El cirujano de almas y resto de su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm Miguel Mena, El puente de hierro.

•6:00 pm - 9:30 pm Rodrigo Mattioli, Un árbol, Un juguetito más.

•6:00 pm - 9:30 pm Cándido Blas, Poemario con voz de ausencias.

•6:00 pm - 9:30 pm Carlos Manzano, El silencio desquebrajado.

•6:00 pm - 9:30 pm Fernando Sarría, Paisaje, Pavana del silencio.

•6:00 pm - 9:30 pm Luisa Miñana, Las hipnopómpicas, Las esquinas de la luna.

•6:00 pm - 9:30 pm Fernando Martinez de Baños, toda su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm Adela Rubio, toda su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm Alina Not, Bad Ash 3. Respira .

•6:00 pm - 9:30 pm Antonio Estepa y Santiago Elía, Dibujo, representación, pensamiento e ideación gráfica en el ámbito de la arquitectura y el diseño.

•6:00 pm - 9:30 pm María José Guallart, Efecto aguacate.

•6:00 pm - 9:30 pm Domingo Buesa, La tarde que ardió Zaragoza, Tomarán Jaca al amanecer.

•6:00 pm - 9:30 pm Santiago Morata, Zaragoza. La novela.

•6:00 pm - 9:30 pm Míchel Suñén, toda su obra

•6:00 pm - 9:30 pm Ignacio Ochoa, toda su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm Israel Gómez, toda su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm Isabel Montero Garrido, Intervalos.

•6:00 pm - 9:30 pm José María Satué Sanromán, Vida tradicional en el Pirineo.

•6:00 pm - 9:30 pm Tania Ávila, Cara de Pepino

•6:00 pm - 9:30 pm Alexandra Gómez, El monstruo Fiesta.

•6:00 pm - 9:30 pm Mariela Cisneros, toda su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm Sandra Araguás, La tía Enriqueta.

•6:00 pm - 9:30 pm Ana Alcolea y David Guirao, El maravilloso mundo de los libros, La chicas de la 305.

•6:00 pm - 9:30 pm Celedonio García Rodríguez, Cucaracha.

•6:00 pm - 9:30 pm José Solana Dueso, La deleria d’el cobol.

•6:00 pm - 9:30 pm Chesús Yuste, Jaque al reino

•6:00 pm - 9:30 pm GP Ediciones. David Tapia, 13 grados 13 millas; Frontera de Ordesa. Guillermo Montañés, 13 grados 13 millas; Aquí nunca pasa nada. Maxi Campo Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural. Juanarete, La pitillera húngara, Frontera de Ordesa. Queco Agreda, Chomón. El mago de la luz. Roberto Morote, Chomón. El mago de la luz; Camino de sirga. Carlos Azagra, Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural; TeBeO Labordeta. Encarna Revuelta, Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural; TeBeO Labordeta. David Viñuales, 13 grados 13 millas; Dragoncio.

•6:00 pm - 9:30 pm Guillermo Montañés, 13 grados 13 millas, Aquí nunca pasa nada.

•6:00 pm - 9:30 pm Maxi Campo Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural.

•6:00 pm - 9:30 pm David Tapia, 13 grados 13 millas; Frontera de Ordesa.

•6:00 pm - 9:30 pm Juanarete, La pitillera húngara; Frontera de Ordesa.

•6:00 pm - 9:30 pm Roberto Morote, Chomón. El mago de la luz; Camino de sirga.

•6:00 pm - 9:30 pm Carlos Azagra, Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural; TeBeO Labordeta.

•6:00 pm - 9:30 pm Encarna Revuelta, Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural, TeBeO Labordeta.

•6:00 pm - 9:30 pm Queco Agreda, Chomón. El mago de la luz.

•6:00 pm - 9:30 pm María Teresa Ruiz y Vecino, Separarse con amor y elegancia.

•6:00 pm - 9:30 pm Eva Roldan, Diario de espiritualidad.

•6:00 pm - 9:30 pm Margarita Leoz, Punta albatros.

•6:00 pm - 9:30 pm Clara Fuertes, Todas las horas del día.

•6:00 pm - 9:30 pm José Damián Dieste, Guardaros del frio.

•6:00 pm - 9:30 pm Javier Rubio, Zaragoza resiste.

•6:00 pm - 9:30 pm María Frisa, Punta albatros.

•6:00 pm - 9:30 pm Mario Ayuso López, Cuentos mágicos para seres fantásticos.

•6:00 pm - 9:30 pm Marta Júlvez Duarte, Cuentos mágicos para seres fantásticos.

•6:00 pm - 9:30 pm Miguel Mena, toda su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm Raúl Herrero, Viaje a Estocolmo, Ciclo del 9.

•6:00 pm - 9:30 pm Roberto Malo, Ventanas.

•6:00 pm - 9:30 pm Esther Lapeña, Vulváfora.

•6:00 pm - 9:30 pm Xcar Malavida, Sigo siendo un cocinicas, Los Zagazudos.

•6:00 pm - 9:30 pm Luis Orús, Cebolla tú, cebolla yo.

•6:00 pm - 9:30 pm Román Abadías, toda su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm José María de Teresa, 2037, paraíso neuronal.

•6:00 pm - 9:30 pm Susana Diez de la Cortina, La mujer y los sueños en el romancero.

•6:00 pm - 9:30 pm María José Sáenz, Afuera hay sol.

•6:00 pm - 9:30 pm Antón Castro, toda su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm Estela Puyuelo, toda su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm

•Manuel Martínez Forega, toda su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm Mariano Castro, toda su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm Tere Irastortza, Llenabais el mundo.

•6:00 pm - 9:30 pm Fernando Jiménez Ocaña, toda su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm Míchel Suñén, toda su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm Josema Carrasco, toda su obra

•6:00 pm - 9:30 pm Jorge Dot, Los trabajos de la muerte.

•6:00 pm - 9:30 pm Ricardo Díez, toda su obra.

•6:00 pm - 9:30 pm Jorge Deprá, Penny Arcades.

•6:00 pm - 9:30 pm Ernesto Navarro, Cuentos de temporada.

•6:00 pm - 9:30 pm César Ordóñez, Chistes malos para niños buenos.

•6:00 pm - 9:30 pm Marta Cambronero, Ficatum.

•6:00 pm - 9:30 pm Juan Pablo Martínez Cortés, Gramática básica del l’aragonés.

•6:00 pm - 9:30 pm José Luis Melero, Lecturas y pasiones.

•6:00 pm - 9:30 pm Salvador Trallero, El buen yantaR; Zaragoza Antigua.

•7:30 pm - 8:30 pm Homenaje a Ángel Guinda (1948-2922)

•8:30 pm - 9:30 pm Dubadú Big Band. Concierto

Programa del domingo de la Feria del Libro

•12:30 am - 2:00 pm Sara Jotabé. Tupper para tres, Maestro de colegio un profe con clase

•11:00 am - 2:00 pm José Antonio Prades, Nada es como tu nombre.

•11:00 am - 2:00 pm Jorge Sanz Barajas, Volar alto

•11:00 am - 2:00 pm Diego Gaspar Celaya firma Banda de cosacos

•11:00 am - 2:00 pm Manuel Vilas, Los besos y resto de su obra.

•11:00 am - 2:00 pm Magdalena Lasala, La casa de los dioses de alabastro.

•11:00 am - 2:00 pm Pablo Sierra Mots, La galvana más oscura.

•11:00 am - 2:00 pm Fernando Aquillué, Los náufragos de la gloria.

•11:00 am - 2:00 pm Raquel Garrido, Una princesa en motocicleta.

•11:00 am - 2:00 pm Cris Bernardó, Un cuento para Petronila.

•11:00 am - 2:00 pm María Pilar Tenías Sora, Sueños, Mensajes y sueños.

•11:00 am - 2:00 pm Sergio Muro, Contemporánea: el éxtasis de la belleza

•11:00 am - 2:00 pm Míchel Suñén, toda su obra

•11:00 am - 2:00 pm Fernando Martínez de Baños, toda su obra.

•11:00 am - 2:00 pm Adela Rubio, toda su obra.

•11:00 am - 2:00 pm Ignacio Ochoa, toda su obra

•11:00 am - 2:00 pm Chesús Yuste, Jaque al reino.

•11:00 am - 2:00 pm Silvia Aliaga, Los irregulares de Nanking Road.

•11:00 am - 2:00 pm Israel Gómez, toda su obra.

•11:00 am - 2:00 pm Susana Vivar, Un mundo sin libros.

•11:00 am - 2:00 pm Mariela Cisneros, toda su obra.

•11:00 am - 2:00 pm Alejandro Navarro – ilustrador, Legado ancestral.

•11:00 am - 2:00 pm Elena Orte Tudela, Legado ancestral.

•11:00 am - 2:00 pm José María Satué Sanromán, Vida tradicional en el Pirineo.

•11:00 am - 2:00 pm Alexandra Gómez, El monstruo Fiesta.

•11:00 am - 2:00 pm Celedonio García Rodríguez, Cucaracha.

•11:00 am - 2:00 pm Luis Zueco, El cirujano de almas, El mercader de libros.

•11:00 am - 2:00 pm Álvaro Ortiz, La pequeña genia, La partida de Shatranj.

•11:00 am - 2:00 pm Sergio del Molino, La España vacía; La piel.

•11:00 am - 2:00 pm Eugenio Monesma Moliner, Cuevas rituales y piedras de fertilidad en el Alto Aragón.

•11:00 am - 2:00 pm Sandra Araguás, El castillo de Chuchurumbel.

•11:00 am - 2:00 pm David Tapia, 13 grados 13 millas; Frontera de Ordesa.

•11:00 am - 2:00 pm Guillermo Montañés, 13 grados 13 millas, Aquí nunca pasa nada.

•11:00 am - 2:00 pm Maxi Campo Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural.

•11:00 am - 2:00 pm Juanarete, La pitillera húngara; Frontera de Ordesa.

•11:00 am - 2:00 pm Queco Agreda, Chomón. El mago de la luz.

•11:00 am - 2:00 pm Roberto Morote, Chomón. El mago de la luz; Camino de sirga.

•11:00 am - 2:00 pm Carlos Azagra, Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural; TeBeO Labordeta.

•11:00 am - 2:00 pm Encarna Revuelta, Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural, TeBeO Labordeta.

•11:00 am - 2:00 pm Daniel Viñuales, 13 grados 13 millas; Dragoncio.

•11:00 am - 2:00 pm Romina Ranieri, Programa para dejar de sufrir ansiedad.

•11:00 am - 2:00 pm Elena Laseca, La Hija del italiano.

•11:00 am - 2:00 pm Leo, Magna.

•11:00 am - 2:00 pm Lorena Aznar, Teletrabajo y conciliación.

•11:00 am - 2:00 pm David Rozas, Honrarás a los muertos.

•11:00 am - 2:00 pm Mar Cristina García, El arte de ser feliz.

•11:00 am - 2:00 pm Miguel Mena, Puente de hierro.

•11:00 am - 2:00 pm Félix G. Modroño, toda su obra

•11:00 am - 2:00 pm Sandra Andrés, toda su obra

•11:00 am - 2:00 pm Manuel Júlvez, Tierra mojada

•11:00 am - 2:00 pm Patricia Gayán, Despierta-te, Frank, este niño no es corriente.

•11:00 am - 2:00 pm Xcar Malavida, Agentes del futuro

•11:00 am - 2:00 pm Chema Cebolla, Veo por ti.

•11:00 am - 2:00 pm Javier Rubio, Zaragoza resiste.

•11:00 am - 2:00 pm Carmen Aliaga, toda su obra.

•11:00 am - 2:00 pm Angel Portolés, toda su obra.

•11:00 am - 2:00 pm Míchel Suñén, toda su obra.

•11:00 am - 2:00 pm Fernando Jiménez Ocaña, toda su obra.

•11:00 am - 2:00 pm César Ordóñez, Chistes malos para niños buenos.

•11:00 am - 2:00 pm Ernesto Navarro, Cuentos de temporada.

•11:00 am - 2:00 pm Antonio García Omedes, Románico aragonés. Mirar viendo.

•11:00 am - 2:00 pm Ana Isabel Serrano Osanz, Recopilatorio de canciones con textos en lengua aragonesa.

•11:00 am - 2:00 pm Patricia de Blas, Sostika.

•11:00 am - 2:00 pm Jorge Sanz Barajas, Volar alto.

•12:30 pm - 1:30 pm Batalla de dibujantes

•12:30 pm - 2:00 pm Coro juvenil Amici Musicae

•6:00 pm - 6:00 pm Raquel Garrido, Una princesa en motocicleta.

•6:00 pm - 6:00 pm Joaquín Sánchez Vallés, Historia del mundo antiguo.

•6:00 pm - 6:00 pm David Rozas, obra completa.

•6:00 pm - 6:00 pm Tricia Ross, Shamballah, Tacto, vivir mil vidas tiene un precio.

•6:00 pm - 6:00 pm Pilar Guzmán, Jimena cicatrices de sangre, La novia de blanco.

•6:00 pm - 6:00 pm Javier Casamián, Carta a un amigo jubilado.

•6:00 pm - 6:00 pm Fernando Martínez de Baños, toda su obra.

•6:00 pm - 6:00 pm Adela Rubio, toda su obra.

•6:00 pm - 6:00 pm Ignacio Ochoa, toda su obra

•6:00 pm - 6:00 pm Míchel Suñén, toda su obra

•6:00 pm - 6:00 pm Israel Gómez, toda su obra.

•6:00 pm - 6:00 pm Mariela Cisneros, toda su obra.

•6:00 pm - 6:00 pm Susana Vivar, Un mundo sin libros.

•6:00 pm - 6:00 pm Alexandra Gómez, El monstruo Fiesta.

•6:00 pm - 6:00 pm David Tapia, 13 grados 13 millas; Frontera de Ordesa.

•6:00 pm - 6:00 pm Guillermo Montañés, 13 grados 13 millas, Aquí nunca pasa nada.

•6:00 pm - 6:00 pm Carlos Azagra, Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural; TeBeO Labordeta.

•6:00 pm - 6:00 pm Maxi Campo Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural.

•6:00 pm - 6:00 pm Juanarete, La pitillera húngara; Frontera de Ordesa.

•6:00 pm - 6:00 pm Queco Agreda, Chomón. El mago de la luz.

•6:00 pm - 6:00 pm Roberto Morote, Chomón. El mago de la luz; Camino de sirga.

•6:00 pm - 6:00 pm Encarna Revuelta, Mosén Bruno. Vuelta al mundo rural, TeBeO Labordeta.

•6:00 pm - 6:00 pm Daniel Viñuales, 13 grados 13 millas; Dragoncio.

•6:00 pm - 6:00 pm Santiago Morata, Zaragoza. La novela.

•6:00 pm - 6:00 pm Sandra Araguás, El castillo de Chuchurumbel.

•6:00 pm - 6:00 pm José María Satué Sanromán, Vida tradicional en el Pirineo.

•6:00 pm - 6:00 pm Celedonio García Rodríguez, Cucaracha.

•6:00 pm - 6:00 pm Eugenio Monesma Moliner, Cuevas rituales y piedras de fertilidad en el Alto Aragón.

•6:00 pm - 6:00 pm Omar Fonollosa, Los niños no ven féretros.

•6:00 pm - 6:00 pm María Frisa, Agentes del futuro, El nido de la araña.

•6:00 pm - 6:00 pm Fernando Sanz, Las coordenadas de la existencia.

•6:00 pm - 6:00 pm Manuel Júlvez, Tierra mojada.

•6:00 pm - 6:00 pm David Rozas, Honrarás a los muertos.

•6:00 pm - 6:00 pm Romina Ranieri, Programa para dejar de sufrir ansiedad

•6:00 pm - 6:00 pm Isabel Lopez Gallego, La conciencia de ser padres.

•6:00 pm - 6:00 pm Almu Bree, Casi certezas, Quizá sea mañana.

•6:00 pm - 6:00 pm Luis Zueco, toda su obra.

•6:00 pm - 6:00 pm Javier Rubio, Zaragoza resiste.

•6:00 pm - 6:00 pm Daniel Nesquens y Elisa Arguile, Manual de espías.

•6:00 pm - 6:00 pm Sandra Andrés, Perséfone a través del espejo y resto de su obra.

•6:00 pm - 6:00 pm Jaime Carbonel, El alminar de Tawust.

•6:00 pm - 6:00 pm Raúl Herrero, Viaje a Estocolmo, Ciclo del 9.

•6:00 pm - 6:00 pm Roberto Malo, Supermala.

•6:00 pm - 6:00 pm Xcar Malavida, Agentes del futuro, Paco Miko.

•6:00 pm - 6:00 pm Carlos Tundidor, Esperaré a que hayas muerto.

•6:00 pm - 6:00 pm Pilar González Usón, toda su obra.

•6:00 pm - 6:00 pm Antón Castro, toda su obra.

•6:00 pm - 6:00 pm Míchel Suñén, toda su obra.

•6:00 pm - 6:00 pm Fernando Jiménez Ocaña, toda su obra.

•6:00 pm - 6:00 pm César Ordóñez, Chistes malos para niños buenos.

•6:00 pm - 6:00 pm Patricia de Blas, Sostika.

•6:00 pm - 6:00 pm Salvador Trallero, El buen yantar; Warhol Zaragoza.

•6:00 pm - 6:00 pm Jorge Sanz Barajas, Volar

•6:00 pm - 6:00 pm Ernesto Navarro, Cuentos de temporada.

•6:00 pm - 6:00 pm Luis Miguel Bajén y Chema Agustín, Ordesa. Álbum ilustrado.

•6:00 pm - 9:30 pm Jorge Sanz Barajas, Volar alto

•6:00 pm - 9:30 pm Sandra Andrés, Perséfone a través del espejo.

•6:00 pm - 9:30 pm Sergio Royo, Y de repente esta lluvia.

•6:30 pm - 8:00 pm Álvaro Ortiz firma sus obras Pdro y Maili y La pequeña genia y la partida de shatranj.



