'¡Zaragoza no se rinde!', el álbum gráfico que triunfa en la Feria del Libro

La Feria del Libro de Zaragoza está en su ecuador y ya hay alguna novedad editorial que está triunfando entre los lectores. Uno de los libros más demandados el pasado fin de semana en la feria, recién salido de las prensas, es '¡Zaragoza no se rinde!', álbum gráfico de Javier Rubio que resume todo lo que se vivió en la capital aragonesa durante el segundo sitio de las tropas napoleónicas.

La obra sigue la estela de '¡Zaragoza resiste!', álbum que Rubio publicó en 2017 sobre el primer sitio y que agotó rápidamente los 3.000 ejemplares de su tirada. Ahora seguramente se realizará una segunda edición, para acompañar ala obra ahora publicada (mismo formato, mismo diseño), de la que se han impreso 4.000 ejemplares.

"La pandemia ha supuesto dos años de retraso en la publicación de este libro -relata Javier Rubio-. Y, en realidad, este año preveíamos publicarlo en septiembre, que es cuando tenemos cerrada su fecha de presentación en el Paraninfo. El problema es que, por la situación internacional que estamos viviendo, hay grandes dificultades para encontrar papel, yo había conseguido una imprenta que nos había hecho reserva y, ante la posibilidad de que ocurriera algún imprevisto, me decidí a imprimirlo ya. La respuesta de los lectores este sábado y domingo nos ha sobrepasado. Lo han comprado tanto los que ya tenían el primero como los que no, niños y jóvenes y también adultos".

Y es que '¡Zaragoza no se rinde!' es en realidad un libro de historia, fácil de leer, "fácil de digerir" pero con el máximo rigor histórico. Rubio tiene una biblioteca de más de 300 ejemplares sobre los Sitios de Zaragoza y la Guerra de la Independencia y, además, cuenta con la asesoría de especialistas como Luis Sorando, presidente de Voluntarios de Aragón. Rubio, al igual que en el precedente '¡Zaragoza resiste!', no ha dudado en desechar ilustraciones completas, en las que ha invertido horas de trabajo, si algún asesor ha descubierto algún gazapo histórico. Los uniformes, los acontecimientos, el aspecto de los edificios... todo ha ido supervisado con mimo. Los paisajes y escenas urbanas están inspirados en grabados y estampas de la época.

"Antes de empezar a trabajar en este libro, algunos especialistas me aseguraban que no había tanto material como para el anterior. Al final me han salido 96 páginas, 16 más. Y es que hay muchas cosas que los lectores ignoran o no conocen bien, como la utilización de barcazas cañoneras por el Ebro, o que se usaba un perro espía para sacar mensajes a las tropas que había fuera de Zaragoza, o cómo fue de verdad el rescate del Cristo de las Camas de entre las ruinas. En la glorieta de Sasera, por ejemplo, se sabe que se construyó el llamado Reducto del Pilar, un bastión defensivo del que apenas hay datos, salvo cuatro líneas trazadas en un plano francés y una somera descripción en una fuente histórica. Basándome en eso, y con la asesoría de un militar especializado en la Guerra de la Independencia, he reconstruido cómo era, con su foso profundo, sus merlones... Creo que es la primera reconstrucción de este tipo que se hace del Reducto del Pilar".

El libro tiene 450 ilustraciones, 150 más que el anterior, y es un desfile de personajes históricos 'familiares' para todos los zaragozanos.

"No hay un protagonista, la historia está contada como si hubiera habido cámaras fijas en la ciudad -comenta Javier Rubio-. Aparecen Mariano Renovales, la madre Rafols, María Blázquez, que fue la que recuperó el Cristo de la Cama, Manuela Sancho, que disparaba cañones, fusiles, todo lo que tenía a su alcance... He reproducido el interior de la Santa Capilla y 'visitado' las ruinas del monasterio de Santa Engracia. He metido tropas en el Patio de la Infanta y reconstruido la firma de todos los que sellaron la capitulación de la ciudad".

La portada del libro, una autoedición que tiene un precio de 20 euros, está inspirada en el famoso cuadro de Álvarez Dumond 'La defensa del púlpito de San Agustín'.