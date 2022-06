Margarita Leoz: “Llevamos escrita en la piel la experiencia de la vida”

Margarita Leoz (Pamplona, 1980) suscitó un gran interés de los lectores y de la crítica con su libro de cuentos ‘Flores fuera de estación’ (Seix Barral, 2019), que se sumaba al algo más lejano volumen ‘Segunda residencia’ (Tropo, 2012), que había publicado en Aragón. ‘Flores fuera de estación’ se le cruzó en medio de un proyecto que tenía en la cabeza: la historia de un médico que huía de su trabajo a un lugar, marino y rocoso, exótico y alejado, hostil, que respondía, en su imaginación, por Punta Albatros.

“Una vez que publiqué el libro volví a este proyecto y pensé que como el último cuento de mi libro anterior sería com un relato largo, pero al final se convirtió en una novela, ‘Punta Albatros’ (Seix Barral, 2020), que tiene muchas de mis constantes: el cuidado por la ambientación, las plantas, los árboles, las rocas, la lluvia, los olores. El libro transcurre en un lugar agreste, más bien incómodo y sin asideros, que repele y atrae a la vez”, dice, desde Pamplona, la escritora, que firma ejemplares de sus obras en Antígona, en la Feria del Libro de Zaragoza, el sábado once.

A Margarita Leoz le preocupan muchas cosas: la presencia del tambor del mar, el paso del tiempo y, por supuesto, el relato de ese médico que lo deja todo y se traslada la costa, cerca del faro y en medio de personajes muy distintos. “Me han dicho sí que en la novela hay muchos personajes y muy diferentes. No se trataba tanto de hacer un abanico de raros o extravagantes, sino más bien de ahondar en la psicología, en los matices. A mí me interesan los personajes matizados, ni buenos ni malos, complejos, no sé si insospechados, en cualquier caso diría que son todos antihéroes, salvo el protagonista, médico de profesión”, apunta Margarita Leoz, que practica una literatura realista, pero con una personalidad propia, de ángulos sombríos, un tanto irreal o quizá como alucinada.

“Sí, quizá mi mundo sea realista, pero también hay toques de irrealidad, de inquietud, hay ambientes turbadores, ricos en detalles y en sugerencias. Pero también se puede decir que por ahí andan temas que siempre me han interesado: la amistad, la huida, el aislamiento, y algunas claves: se trata más de sugerir que mostrar, de contar más con menos”. Punta Albatros es un lugar imaginario, pero la autora ha trabajado con sumo detalles los topónimos y otros detalles: el aspecto, la meteorología, la naturaleza. Tenía en la cabeza, dice, un paisaje más norteño, gallego o asturiano, pero también “vinculado a la Bretaña francesa, donde he vivido tiempo”.

‘Punta Albatros’ también es un viaje y una huida: el relato de un hombre que huye de un pasado que quizá se torne imposible de remontar. “El protagonista, en ese nuevo espacio, pronto se da cuenta de que el pasado modifica el presente, lo explica, lo redondea en esa vuelta a uno mismo que efectúa, y de que el presente transforma el pasado, la memoria, los recuerdos. Y esta es una clave esencial del libro. Probablemente, el argumento central”, explica Margarita.

Agrega que también es un libro sobre aspectos que siempre le interesan mucho: la enfermedad (“quizá por ello se impuso de forma natural que el protagonista sea médico”), la salud y especialmente el cuerpo, que es un laboratorio de estados de ánimo y el espejo del tiempo. “Llevamos escrita en la piel la experiencia de la vida. El cuerpo muestra nuestro pasado y en cierto modo lo explica”, precisa. Reconoce la autora que ha invertido cinco años de trabajo, de escritura minuciosa, muy elaborada, y que en busca de la naturalidad y la fluidez narrativa ha ajustado hasta la puntuación. “Se trata más de nombrar y de sugerir que de mostrar. Y la sensibilidad y la incertidumbre de existir afloran como algo inevitable. Incluso en el amor: en el de antaño y en el de ahora, en Punta Albatros, que también comparece”, concluye.

LA FIRMA

‘Punta Albatros’. Margarita Leoz. Seix Barral. Barcelona. [Firmará ejemplares el sábado, 11 de junio, en Zaragoza, de 18.00 a 21.30 en el puesto de la Librería Antígona.]