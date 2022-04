Zaragoza recupera, tras la pandemia, la fiesta total del libro en Independencia

No ha tardado en llenarse el Paseo de la Independencia: la fiesta parecía imparable y a partir de las 10.30, como mínimo, los puestos se llenaron de lectores, de curiosos, de gente que había salido a buscar su libro, sus revistas, sus tebeos y sus firmas. Carlos Xcar, tan ingenioso siempre, le preguntaba a un niño, ante uno de sus libros: “¿Qué Papa tiene la mejor rima? Me parece que Benedicto XIII no”.

A esa hora más o menos, César Muñío, presidente de la Comisión Permanente del Libro, ofrecía su deseo de felicidad y de buenas esperanzas. Para él fue una idea maravillosa trasladar, hace algunos años, el Día del Libro a Independencia y siente que “la de libro es la auténtica fiesta de Aragón”. La gente le daba la razón.

El alcalde Jorge Azcón recordó que Aragón es una Comunidad Autónoma con “una historia espectacular” y dijo que “los aragoneses somos España y España es Aragón”. Observó que los aragoneses se sienten satisfechos de “nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestros pueblos” y dijo que “los aragoneses somos gente noble, buena, trabajadora, sacrificada, gente que merece la pena”. Se aproximó al acto que estAba inaugurando y señaló que “es un día magnífico para comprar libros, para leerlos uno, para viajar, para regalar a la familia o a los amigos, e invito a todos los zaragozanos que vengan a Independencia, que paseen y que compren un libro, que merece la pena”. Él, como otros miembros de la comitiva (la vicealcaldesa Sara Fernández, la concejala socialista Lola Ranera, el consejero Felipe Faci), se llevarían de regalo el volumen coral ‘Leyendas aragonesas inéditas’, coordinado por Eugenio Mateo y María Patiño, de Prensa Diaria.

Jorge Azcón: “Hoy es un día magnífico para comprar libros, para leerlos uno, para viajar, para regalar a la familia o a los amigos, e invito a todos los zaragozanos que vengan a Independencia, que paseen y que compren un libro, que merece la pena"

Felipe Faci, consejero de Educación, Cultura y Deporte, subrayó que “el del libro es un sector fundamental para Aragón, un sector estratégico”, que cuenta con un magnífico elenco de escritores, que se suman a la fiesta con los editores, los libreros y el público. Reparó en la presencia de algunas librerías de viejo, elogió la fuerza del sector editorial infantil y juvenil, y resaltó la presencia de los tebeos. “El sector está vivo, funciona muy bien. Aragón es una potencia en el sector del cómic. Este es un día importante por los libros y por la programación del Edificio Pignatelli”, apuntó Faci.

“El sector está vivo, funciona muy bien. Aragón es una potencia en el sector del cómic. Este es un día importante por los libros y por la programación del Edificio Pignatelli”, dijo Felipe Faci

También hubo instantes de juego subterráneo. Preguntado por la candidatura olímpica a los Juegos de Invierno, Azcón dijo “Aragón es tierra de oportunidades, y no se debe dejar pasar de largo ninguna. El futuro de Aragón es esplendoroso, y tenemos que saber aprovechar” las ocasiones. Le recomendó al presidente de Aragón Javier Lambán que hable con el presidente del Gobienro español Pedro Sánchez para que convierta en verdaderas las promesas de igualdad que hizo a su paso por Zaragoza, y ratificó su apoyo a la candidatura. Felipe Faci recordó las ideas de Javier Lambán: solo se aceptará un pacto de igualdad. “No puede ser que nuestras estaciones se quedan fuera. Para el esquí alpino no hay mejores estaciones que Cerler y Formigal”. La diputada de Cultura de la DPZ Ros Cihuelo recordó el compromiso de su institución con el libro a diferentes: por la Institución ‘Fernando el Católico’ y por su política de apoyo a charlas y ciclos con escritores. “Nosotros invertimos tres millones de euros al año en cultura”.

“Nosotros invertimos tres millones de euros al año en cultura”, dijo Ros Cihuelo

No tardaría en iniciarse el paseo, que no se pudo completar a todo el circuito porque esperaban los actos en las Cortes. Con un libro en las manos, y la duda en las almas ( “¿qué libros me recomiendas?”, preguntó alguien. David Lozano, gerente cultural, tenía claro que deseaba hacerse con ‘Los besos’ de Manuel Vilas), comenzó la ronda. Y para entonces, hacia las once, ya se produjo la primera invasión y en todos los puestos había lectores, niños, firmas. El puesto de Malavida, como siempre, ya tenía colas. Y otro tanto sucedía en Los Libros del Gato Negro. O en la librería París.

La escritora Ana Alcolea -que fue citada con Magdalena Lasala por el consejero Faci- cruzaba el paseo con una sonrisa de oreja a oreja. Su libro ‘El maravilloso mundo de los libros’ (Anaya), con ilustraciones de David Guirao, ya está recibiendo muchos elogios. En otro lugar, el debutante Manuel Júlvez estaba radiante con su primera novela: ‘Tierra mojada’. Lo que no podría saber en ese instante es que una lectora, Elena, buscaba su puesto y su firma. Javier Hernández, dibujante, cuentista y editor de Ida y Vuelta, firmaba sus títulos con su primor habitual. En otro puesto, el de Erial, se podría adquirir el último número de la revista ‘Crisis’, cuyo autor invitado es José Luis Rodríguez García, que firma el ‘Diccionario negro’ que rige nuestra civilización.

En el paseo de la Independencia la mañana se ponía más que estupenda: ebria de luz y felicidad. No había lugar para la oscuridad, sobre todo si el mal tiempo se distraía lejos de Zaragoza.