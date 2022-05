Las mejores novelas para llevarse a la playa este verano (¡caben dentro de un libro electrónico!)

Leer en la playa es uno de los placeres con más adeptos cada verano, pero, aunque idílico, no es tan bonito como parece. Nos cuesta mucho elegir qué libro llevarnos de vacaciones, puede que necesitemos más o que escojamos unos cuantos y nuestra maleta pese demasiado. Además, por muy amantes que seamos del papel, la crema, la arena, el agua y el sudor manchan o estropean nuestras novelas. Sin olvidar que, en la tumbona, tomando el sol, soportar el peso del libro a pulso no es muy cómodo. Por todo esto, aunque nos resistamos, la mejor solución para las vacaciones de verano y sus lecturas en la playa es un libro electrónico.

Con un Kindle no tendrás que sufrir por llevar más peso del debido en la maleta. Tampoco viajar con miedo de que se mojen las hojas de tu novela favorita o sufrir por perder la página por la que ibas de la historia, porque se ha extraviado el marcapáginas. En un Kindle te cabrán infinidad de títulos para que leas cada día lo que más te apetezca, sin peso y sin miedo a que se estropeen tus ejemplares. Además, no tendrás que preocuparte por reflejos o deslumbramientos, porque tienen un alto contraste y es como si leyeras sobre un papel impreso. Además, este último modelo de Amazon posee una luz integrada regulable.

Ahora con luz integrada. Amazon

Y si ya tienes un libro electrónico, pero no sabes dónde descargarte tus títulos favoritos y quieres tener al día todas las novedades de los escritores que sigues, lo mejor es el servicio Kindle Unlimited de Amazon con el que tener más de 1 millón de libros en cualquier dispositivo. ¡Por menos de 10 euros al mes y con 30 días totalmente gratis!

Top tres de libros este verano

Ahora sí, estamos listos para saber los tres libros que están arrasando este verano, para que elijas cómo lo quieres. Si eres analógico, en cada una de las opciones se encuentra la de papel y tapa dura, junto con la versión Kindle. ¡Tú eliges, nosotros te dejamos el enlace con ambas opciones!

-Violeta, de Isabel Allende. La historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más relevantes de siglo XX, desde 1920, con la llamada gripe española, hasta la pandemia de 2020. La novela se publicó simultáneamente en inglés y español y está arrasando en ambos idiomas.

-Tierra, de Eloy Moreno. El problema de buscar la verdad es encontrarla y no saber qué hacer con ella. La de Eloy Moreno es una novela que cambiará tu forma de ver el mundo... ¿Estás preparado?

-Brillo, de Raven Leilani y Laura Ibáñez. Este título es el favorito de Barack Obama, un 'best seller' en la lista de The New York Times y una adaptación que está en curso para convertirse en una serie de HBO Max.

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.