¿Fan de los audiolibros? Así funciona el servicio de Amazon que triunfa (¡y que ofrece un mes de prueba gratis!)

La lectura es uno de los pasatiempos favoritos y hay quien siempre encuentra un hueco a lo largo del día para perderse entre las páginas de un libro. Aunque para la mayoría esto es menos tiempo del que les gustaría, el placer que se siente es inigualable. Y no será por títulos para devorar, puesto que la variedad es tanta que no hay vida suficiente para leer todos, aunque hay algunos que son indispensables. Tanto es así que tampoco tenemos capacidad ni económica ni de almacenamiento para tanta oferta... a no ser que apostemos por los audiolibros. Esta nueva tendencia de lectura ha enamorado a muchos, puesto que nos permite disfrutar de diversos títulos mientras nos dedicamos a otras tareas, teniendo acceso a un gran catálogo virtual de obras.

Amazon también se ha sumado a esta nueva forma de leer con su servicio Audible, donde podemos acceder a más de 90.000 audiolibros, algunos de ellos exclusivos de la plataforma. Además, hay voces tan conocidas como la de José Coronado o Michelle Jenner narrando cuentos como 'Sherlock Holmes' o 'Alicia en el país de las maravillas'. A este servicio de 'streaming' literario se accede a través de una aplicación que puede usarse sin conexión y desde cualquier dispositivo, para que puedas disfrutar de los títulos en tu teléfono móvil, tu altavoz portátil u otros dispositivos. ¿Y cuánto cuesta este servicio? ¡Menos de 10 euros al mes! Como lo lees y, encima, el gigante del comercio 'online' te ofrece 30 días de prueba gratuitos para que puedas enamorarte de su catálogo.

¿Qué voy a encontrar en Audible?

'Best sellers' para estar al día de los favoritos. Si eres de los que adora conocer (¡y leer!) os últimos títulos y los más vendidos del mercado, tranquilo: Audible es el lugar para dar con ellos. 'La sombra del viento', 'La sospecha de Sofía' o 'Las hijas del capitán' son solo algunos de los pertenecientes a esta categoría en la que encontramos autores como Megan Maxwell, María Dueñas y Santiago Posteguillo, entre otros miles.

Sí, para ti hay contenidos exclusivos Audible. Igual que hacen en su servicio de 'streaming' de vídeo, desde su canal de lectura te ofrecen historias que no podrás escuchar en ninguna otra parte. Ahora, ¡el límite de títulos nuevos al mes te lo pones tú!

¿En cuántos idiomas puedes leer? No hay forma de aprender un idioma sin escucharlo hablar y, por ello, en este servicio podemos encontrar casi 7.000 títulos en aprendizaje de alemán, francés, inglés, italiano y español.

Para que los niños encuentren el placer en la lectura. Es importante inculcar el hábito de la lectura desde que somos niños para que aprendamos a verlo como un pasatiempos perfecto y no una obligación. Y, gracias a Audible, podemos poner a su disposición casi 10.000 propuestas, con títulos tan populares (¡y apetecibles!) como los de la saga de ‘El diario de Greg’, 'El Principito' o ‘Gerónimo Stilton’.

Para los que prefieren escuchar podcast. Junto a los audiolibros, estas producciones gozan de gran popularidad y, en Audible encontrarás algunos originales y, también, otros para mantenerse informados.

En HERALDO buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.