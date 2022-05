El Teatro Principal se convierte en el escenario de un crimen en la IX Gala del Festival Aragón Negro

El escenario del Teatro Principal de Zaragoza se ha convertido este lunes en el escenario de un crimen con motivo de la celebración de la novena edición de la Gala de entrega de Premios del Festival Aragón Negro. Sobre el escenario, el trío formado por la escritora y miembro de la Policía Científica Camino Díaz; el forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) Salvador Baena e Isabel Navarro, directora técnica del laboratorio Citogen; han desgranado, paso a paso, su labor profesional ante un presunto homicidio.

Sin lugar a dudas, las grandes protagonistas de la velada han sido las dos galardonadas de este año. Por un lado, Teresa Viejo, que ha recogido el Premio de Honor del Fan por su trayectoria literaria y periodística; notablemente emocionada. "Todos tenemos dos cualidades que, cuando las interiorizamos, hacen nuestra vida más plena. Una es el propósito por el que estamos aquí y otro es nuestro legado, la huella que dejamos tras nuestro paso. En mi caso, todo cobra sentido con este premio", ha reconocido.

"Escribo para entender, para tratar de comprender a las personas, sin juzgarlas; también la realidad y el mundo. No conozco un ejercicio más maravilloso que el de inventar personajes, historias y lugares. Por eso, este premio me llena de amor y de orgullo", ha admitido, al tiempo que reconocía que la curiosidad, junto al amor, son los dos grandes motores de su vida: "Escribir es eso, un ejercicio de curiosidad".

La otra galardonada, la escritora Cristina Higueras, ha sido distinguida con el Premio Especial a 'El mejor de los nuestros', por su aportación al género de la novela negra. "Para mí esta es una noche inolvidable pues es la primera vez que recibo un premio como autora literaria, y no sabéis lo que me emociona que sea sobre este escenario en el que he representado tantos papeles", ha resumido.

La gala, conducida por el autor y director del Festival Aragón Negro (FAN) Juan Bolea, también ha contado con las actuaciones de Dani Quezada Manchester, Marta Casero y Andrés Mcnamara, y el espectáculo de 'vogue' a cargo de 'Girlicious', de la Academia Resisdance. Además, Manuel Más, estudiante de la Universidad San Jorge, ha leído el manifiesto de este año contra el cambio climático. "En nuestra mano está el futuro de un planeta vivo y más justo", ha concluido.

Con esta gala, producida por Infinity Comunicación & Broadcasting, ha concluido la IX edición de un Festival que comenzó el pasado 4 de mayo y que durante casi un mes ha recorrido Aragón, programando 22 sedes en las tres provincias aragonesas con más de 200 atractivas citas literarias, teatrales, cinematográficas o gastronómicas. Recitales, exposiciones, premios literarios, sesiones de cine-fórum, catas, concursos de pintura y gastronomía y juegos para un público juvenil e infantil han venido ofreciendo un programa muy interesante y variado, en cuyos actos han participado alrededor de 40.000 personas.

Han destacado las exposiciones de producción propia como 'Brujería y espiritismo', 'Héroes', producción de 'El Periódico de Aragón' y DKV Seguros, 'Figura en negro', de Rafael Canogar, en la Sala de Bodegas Enate, 'Luz en la oscuridad', 'Tintas Negras', y espectáculos teatrales como 'Sin reservas de Sergio Plou'; 'Aquí te pillo, aquí te mato', 'Cronista de sucesos, de Juan Gamba', 'Las ánimas del Santuario' o 'Tendríamos que haber empezado de alguna manera', de Ekoma Teatro y Javier Liñena, así como los diferentes ciclos organizados, principalmente, en Filmoteca de Zaragoza y FNAC.

La organización ha contado con el apoyo del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y los Ayuntamientos de todas las Sedes, con Enate y Ambar como principales patrocinadores y con una larga lista de colaboradores privados y públicos, empresas, entidades e instituciones aportando programaciones y recursos: Turismo de Aragón, Citogen, Grupo Los Sitios, Palafox Hoteles, Universidad San Jorge, Zaforsa Sistemas de Impresión, FNAC Zaragoza, El Corte Inglés, entre otros.