Sanchis Sinisterra: "Me ilusiona volver a Aragón de la mano de los estudiantes"

«El teatro es, ha sido y creo que será un espacio cívico donde la colectividad puede confrontarse y abrirse a problemáticas que le afectan ya no solo desde el punto de vista social, político, económico, sino también afectivo, emocional, psicológico, y ese carácter colectivo es lo que a mí me deslumbró o me fascinó cuando, a los catorce años, descubrí el teatro. Me di cuenta del poder de su carácter grupal, colectivo, la importancia del público, que es una pequeña representación de la sociedad, la posibilidad del nomadismo del teatro a través de distintos lugares… Eso fue lo que me enamoró y yo diría que enganchó porque la verdad es que no veo mi ser en el mundo, como decía el filósofo, no lo veo en otro territorio. La literatura sola no me basta», dice José Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940), formado en Teruel y fascinado por Aragón. Este lunes, en doble sesión, a las 18.00 y a las 20.00, estrena ‘Furor matemático’ en el Teatro de las Esquinas.

¿Siempre piensa en los otros?

Sí, sí, en compartir mis convicciones, mis dudas, mis enigmas o mis ignorancias con otros. En ese sentido es lo que reivindico del teatro. El abrirse a las expectativas de la colectividad. Y a tratar de intuirlas.

‘Furor matemático’ se inscribe dentro de un proyecto muy bonito: Adolescer.

Es una de las cosas que hemos hecho en el Nuevo Teatro Fronterizo, que he fundado en Madrid, gracias a la locura de Fernando Percebal, que es el responsable de Ñaque Editora, una pequeña editorial de las que pelean por publicar teatro.

Adolescer es un proyecto literario, pero también escénico. Explíquenos...

Sí. Empecé a fabricar proyectos y uno de ellos se basa en mi experiencia en institutos. Cuando estaba en el Instituto de Teruel, que se llamaba Ibáñez Martín, en uno de los años, 1969 creo, les propuse hacer una creación colectiva. Fue una experiencia maravillosa y me hizo, todavía más, interesarme por la importancia que tiene el teatro a esa edad, a los 15, 16, 17 años, que es cuando se fragua no solo la conciencia del cuerpo, de la identidad, sino lo colectivo y lo grupal. He tenido siempre la sensación, creo que realista, de que en España hay mucho teatro infantil, mucho teatro adulto, pero no hay dramaturgia pensando en los jóvenes.

De acuerdo. ¿Qué hizo?

Reunir a un grupo de autores y autoras, seleccionar los géneros dramáticos, y ponerlos a escribir un repertorio variado, diversos, para estos jóvenes. En aquel momento había 52 institutos que tenían el Bachillerato de las artes escénicas en España. En la adolescencia los profesores tienen que mutilar obras de adultos. Iban a ser quince textos, pensados para compañías adolescentes, juveniles. Yo quería que se publicaran los quince textos en un estuche de libretos para que fueron aptos para los ensayos. No hubo suerte. Y cuando ya me había olvidado de ese proyecto me llamó Fernando Percebal, me preguntó por la idea, le dije: «Ahí está en el archivo de embriones y cadáveres (que están esperando mejor horizonte)», y él ha hecho la edición. A última hora falló alguien y me sumé yo mismo con ‘Furor matemático’.

¿Cómo se produjo la llamada del Instituto Pedro de Luna de Zaragoza?

Hace años habían hecho algo mío años antes. Un amigo común les pasó el texto. Luego me lo pidieron, y yo cedí encantado de la vida, y se pusieron a trabajar.

Vayamos con la pieza y el personaje.

Ya había descubierto al joven Evariste Galois en un libro italiano. Un amigo valenciano, Ferrer Montesa, el director de ‘Le monde diplomatique’, me regaló el libro precioso del profesor turolense Fernando Corbalán: ‘Revolución y matemáticas’. El título de la obra lo saqué porque vienen algunas juntas de evaluación del Liceo Luis el Grande donde estudió el protagonista. En el informe, un profesor dice: «Conducta muy mala, carácter muy abierto, ambición a la originalidad, sus actividades son relevantes pero no quiere utilizarlas, no hace absolutamente nada por la clase, le domina el furor por las matemáticas…». Esa frase se me quedó grabada.

Escena de un ensayo del actor que da vida a Evariste Galois. Archivo IES Pedro de Luna.

¿Cómo ha resuelto toda la obra?

Me interesa su personalidad, su aportación a las matemáticas y su compromiso con la política. La obra me salió un poco larga, creo que con 17 personajes. Cuando me puse a investigar me di cuenta de la complejidad de ese momento, del personaje, de los avatares de una vida tan breve, estuvo dos meses en la cárcel. Y murió en un duelo. Vi que había material fascinante y me costó mucho.

¿Ha tenido contacto con el grupo?

Estuve con Juan Luis Pérez y María Ángeles Parroqué, los directores, en el premio Labordeta. Me mandaron la versión. Me hace ilusión volver a Aragón, tan importante para mí y para mi obra, de la mano de los estudiantes. Es un gran regalo.

Instante de un ensayo de los estudiantes del Instituto Pedro de Luna de Zaragoza. IES Pedro de Luna.

"Mi siento muy vinculado con esta tierra"

A Jose Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940) le gusta volver a los orígenes para seguir avanzando. Admirador de Bertolt Brecht, Samuel Beckett, Kafka, Harold Pinter y Julio Cortázar, en su obra siempre hay una mirada poética, crítica y sociológica. Con ‘¡Ay Carmela!’ rompió la barrera: visitó Belchite para inspirarse y, más de 35 después de su estreno, mira la pieza en un sentido ambivalente: con gratitud y con cierta aspereza, porque «parece que solo soy el autor de esa pieza y no de otras 60 más», dice.

Está muy ilusionado con el estreno de esta noche: «Desde luego. Porque es en Aragón, y yo soy medio aragonés. Me siento muy vinculado a esta tierra. He vivido aquí cuatro años, tengo una hija de Teruel, Clara Sanchis, he tenido una relación muy cercana con Labordeta y Eloy Fernández Clemente y sus familias, y por otra parte, el proyecto Adolescer es muy importante para mí. Es teatro para los jóvenes, pensando en ellos, desde la escenografía a la escritura y los personajes».

Los alumnos y alumnas de primero de Bachillerato del IES Pedro de Luna de Zaragoza representarán hoy, en doble función, ‘Furor matemático’, a la que definen como «una tragicomedia histórica sobre Evariste Galois, el matemático francés que desarrolló nuevas teorías y soluciones dentro de las ecuaciones algebraicas. Su vida, sus ilusiones y sus pasiones se van desgranando como hilos que se trenzan para desencadenar un trágico final». A la dirección de Pérez Pascual y Parroqué, se suma la banda sonora de Cristina Redrado, profesora del Departamento de Música.