Megan Maxwell: "El principal obstáculo es que la novela romántica siempre ha sido considera de segunda categoría"

Después de publicar decenas de novelas, ¿podría decir que está cumpliendo un sueño? ¿Quería ser escritora desde pequeña?

Estoy cumpliendo un sueño pero yo nunca quise ser escritora. Un día estaba aburrida en casa, no sabía qué hacer y me puse a escribir. Me reté a mi misma con 24 años y escribí mi primera novela.

¿Fue ‘Casi una novela’, no?

Mis amigas veían los papeles en mi casa porque ni si quiera tenía ordenador y me preguntaban qué era. Yo les decía que era casi una novela y cuando terminé le puse ese nombre. Le di las copias a mis amigas y a mi madre.

¿Y cuál fue su siguiente paso?

Me gustó la experiencia de escribir el primero y la gente de mi alrededor me dijo que le gustaba. Cuando terminaba de trabajar me dejaba dos horas al día para meterme en ese mundo que creaba. Así llegó la segunda, la tercera, la cuarta,… Las amontonaba sin mandarlas No se me ocurría enviarlas a ningún sitio porque siempre pensaba: ¿Quién me lo va a publicar a mí?

Entonces, ¿cómo llegó su primera publicación?

Los que me leían me insistieron en que lo enviara a editoriales. Yo las mandé y me dijeron una y otra vez que no. En ese momento, me entró el amor propio y fui en busca del sí.

¿Y cómo fue ese sí?

Me apunté a un curso de novela romántica online. Cuando me devolvían los libros las editoriales me decían o bien que no entraban dentro de su catálogo editorial o que los personajes femeninos tenían mucha fuerza y los tenía que rebajar. Yo no estaba dispuesta a eso. Me apunté al curso para saber qué hacía mal, además del tema de las mujeres.

¿Y qué sucedió en ese curso?

Le dije al profesor que quería escribir una novela 'chick lit' de mujeres. Me dijo que no tenía visión de futuro y que nadie me iba a publicar. Yo le dije que ya sabía que nadie me iba a publicar, pero que yo la quería hacer. Cuando terminó el curso no le envié la novela y me llamó para que me la mandara. Me dijo que le había gustado mucho y que la quería publicar porque era un editor.

¿Cómo fueron los siguientes pasos?

Después de la primera novela, seguí mandado los libros a editoriales. Yo me moví mucho por redes sociales. Más tarde, se puso en contacto conmigo la editorial Planeta. Yo a ellos les había dejado de enviar porque me habían dicho que no muchas veces. La que es ahora mi editora me dijo de publicar un libro en digital. A los dos meses me comentó que era la novela digital más vendida del grupo.

¡Ya es decir!

Me dijeron entonces de publicar uno en papel. Con el boom de la novela erótica me propusieron escribir una. De primeras dije que no pero luego me lo pensé y dije que sí. ‘Pídeme lo que quieras’ fue el título. Salió sin promoción como una novela más. En dos o tres meses pegó un petardazo y me empezaron a conocer más lectores. Y hasta hoy

¿Qué obstáculos ha tenido durante su carrera?

Yo soy consciente de que no a todo el mundo le puedes caer bien. Los humanos prejuzgamos. La novela romántica siempre ha estado muy denostada. Ha sido considera como algo de segunda categoría. Es el principal obstáculo. Ahora está cambiando y los escritores de novela romántica la defendemos.

¿Y qué diría que es lo que más le inspira?

La música y la vida cotidiana. A todos le pasan miles de cosas. LA realidad es la ficción. Siempre piensas no puede pasar algo peor que esto y sí puede. También al revés.

Sabe que precisamente usted es una fuente de inspiración, ¿no?

Eso me dicen. De todas maneras, me gusta ver que mi trabajo sirve para algo. Que me digan que gracias a ti he vuelto a sonreír. Esta mañana cuando venía en el AVE a la vuelta he visto a una chica leyendo uno de mis libros. He estado a punto de preguntarle si le había gustado. Al final me ha parecido que era un poco friki. Pero esos momentos son especiales.

¿Cuánto tiempo le cuesta escribir una novela?

Escribo tres novelas al año. En un futuro quiero bajar a dos.

¿Con qué libro se quedarías si solo pudiese escoger uno?

Con el que le escribí a mi madre que es sobre la historia de amor de mis padres. La primera parte es verdad y la segunda es mentira. Antes de mandarlo a la editora se lo di a mi madre para que me dijese qué le parecía. Se pasó la noche leyendo y al día siguiente, entre lloros, me dijo que no quitase ni una coma. Mi madre es española y mi padre americano y está Vietnam por medio. Se separaron y nunca se volvieron a encontrar. Le doy un final a mi madre a lo grande, el que se merecía.

¿Cómo ha evolucionado la novela romántica en los últimos años?

De la que leía mi madre a la que hago yo hay diferencia. Yo siempre pongo a mujeres independientes, con fuerza.

Si no me equivoco lleva un tatuaje precisamente que defiende ese lema.

Mis personajes siempre son guerreros. Con mis amigas siempre decíamos que éramos guerreras. Yo abrí un grupo en Facebook que se llamaba las Guerreras Maxwell. La gente se empezó a unir. Me hicieron un logo y me lo tatué. Es el logo de las guerreras. Ahora muchas lo tienen tatuado. Para mi las guerreras Maxwell significa fuerza.