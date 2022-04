Zinentiendo traerá a Zaragoza un doble estreno en España

Del 1 al 15 de mayo se celebrará en Zaragoza el festival Zinentiendo, una muestra de cine referente en todo el país que proyecta largometrajes, cortometrajes, documentales y contenidos de temática LGTBQI (lésbica, gai, trans, bisexual, ‘queer’ e intersexual). La cita pretende, en su XVII edición, ampliar las disciplinas que abordan la temática LGTBQI a otros formatos como talleres, pasacalles y teatro. Está organizada por el colectivo Towanda, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural.

Las proyecciones podrán contemplarse en la Filmoteca de Zaragoza y en el Centro de Historias. Se contará con dos estrenos a nivel nacional que se podrán ver a las 20.00, el jueves 5 de mayo, ‘Os primeiros soldados’ (‘Los primeros soldados’) de Rodrigo de Oliveira (Brasil), y el viernes 6 ‘Homebody’, de Joseph Sackett (Estados Unidos).

El pistoletazo de salida de la muestra será el domingo 1 de mayo a las 18.00 con la Fiesta de inauguración de Zinentiendo en El Plata. Esta edición conllevará por otra parte la recuperación presencial de Zinenteens, actividad dirigida al alumnado de Educación Secundaria. En su afán por visibilizar y vivenciar orgullosamente las realidades LGTBQI en nuevos foros, Zinentiendo propone nuevos formatos.

El sábado, 7 de mayo, se programarán a las 11.00 dos talleres simultáneos en C. S. C. Luis Buñuel. Se trata de un taller de ‘Drag King’ con Ken Pollet y otro de ‘Ball Room Rights y Vogue’ con Psicara. Tras los talleres, a las 14.00 tendrá lugar un S-Pink Corner en la Terraza del Crápula (C/ Mayor), con intervenciones poéticas. Para finalizar los eventos en Zaragoza capital, los días 14 y 15 de mayo, se podrá ver en el Teatro de la Estación la obra ‘Archipiélago’, de Jesús Sarmiento, dirigida por Jorge Gregorio, de la compañía Teatro sin red.