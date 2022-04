Festivales de verano en España: de Metallica a Stromae, pasando por Muse, Primal Scream, Pixies o C. Tangana

Después de dos años con la imposibilidad material de recuperar sensaciones festivaleras en grandes espacios, las grandes citas nacionales de música popular regresan al verano con ganas, aunque no se debe saltar a la estación de los grandes calores sin recordar primeros los trinos primaverales, que haylos y muchos. El Viñarock de Villarrobledo (Albacete), un clásico en el calendario del rock y el rap más batalleros, llega a final de mes, y en mayo destaca poderosamente el Tomavistas madrileño con Suede, Kings of Convenience, Jungle o Carolina Durante.

Del 2 al 11 de junio retorna el gran festival barcelonés del panorama sonoro multicolor, Primavera Sound. El otro gigante de la Ciudad Condal, electrónico y rapero, vuelve al borde del verano, entre el 15 y el 18 de junio: Sónar , el mismo fin de semana que O Son do Camiño en Galicia y otro miembro de la nobleza festivalera nacional, el Azkena Rock vitoriano.

En el Primavera regresa el esquema del acabóse, la acumulación de grandes nombres de todos los palos: The Strokes, Tame Impala, Tyler The Creator, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz, Pavement, Massive Attack, Jorja Smith, The National, Beck, Dua Lipa o Interpol. Al barco del Sónar se suben The Chemical Brothers, Arca, Princess Nokia o La Fleur, por Galicia también van al copo con Kase.O Jazz Magnetism, The Chemical Brothers, C. Tangana, Foals, Liam Gallagher, Justice, Editors, Tïesto, Nathy Peluso o Rigoberta Bandini, y por el Azkena (que cumple 20 años) desfilarán sus majestades Patti Smith, Emmylou Harris, Suzi Quatro o Brian Wilson, además de The Offspring, L7, Reverend Horton Heat (¡oremos!) y el genial Shooter Jennings, que diera un concierto inolvidable hace unos años en La Casa del Loco.

Y cuando llegue el verano...

La cita que hermana continentes con el idioma castellano como argamasa, Río Babel, es la primera piedra de toque en el verano nacional en el paso de junio a julio con C. Tangana (hay que recordar que viene el 29 de abril a Zaragoza) en el programa, y Molotov como representante más notorio del continente americano. El siguiente fin de semana llega el siempre desmesurado Mad Cool con Metallica, Muse y Queens of The Stone Age como principal trío de relumbrón, y un año más coinciden en fechas con el contubernio bilbaíno de Kobetamendi, el BBK Live, que tiene en el genio belga Stromae a su principal luminaria junto a los veteranos PetShop Boys, la dupla colombiana (de muy diverso pelaje, eso sí) que forman Balvin y Bomba Estéreo o la salvaje M.I.A.

Araya, Hammett, Ulrich y Hetfield forman Metallica. HA

El tradicional paseo por las playas valencianas, que ya comenzó esta semana con el Sansan, tiene en el Low y los Primal Scream de Bobby Gillespie a su gran imán, junto a unos que se despiden de los escenarios por tiempo indefinido, Izal. En el Arenal se apuesta claramente por el trap, el reguetón y la onda urbana: C. Tangana no faltará sobre esas arenas, ni tampoco la bailarina y cantante (en ese orden: excelsa en lo primero, más justa en lo segundo) Lola Índigo. También se apunta a la fiesta Omar Montes, que robó corazones hace unos días en Zaragoza,

Cruce de fronteras

La mayoría de los artistas presentes en dos de las propuestas más atractivas en Portugal (Nos Alive, Lisboa) y Francia (Eurockrennes, Belfort) ya están en algún cartel español este año, pero la experiencia viajera combinada con artistas de primer orden maximiza los atractivos de la capital portuguesa (las caricias del mar y los versos de Pessoa con pescadito y fado) y el aroma de la Borgoña, no muy lejana a Suiza y Alemania. En Lisboa estánMetallica, The War on Drugs o St. Vincent, y en la localidad gala, Nick Cave y, nuevamente, Stromae.