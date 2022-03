Este será el último concierto de Bunbury en Zaragoza

La película ‘De repente, el último verano’ (1959), de Joseph L. Mankiewicz, reflexionaba sobre lo corta y endeble que es la vida, y lo complicado que resulta hacer planes a medio y largo plazo. Aunque no es lo mismo, el adiós de Enrique Bunbury a los escenarios se anunció con seis meses de antelación desde México y, si no se pautan más fechas, se hará realidad en España con cuatro conciertos en Granada, Madrid, Barcelona y Valencia durante el mes de septiembre. Justo dentro de seis meses, en el primer fin de semana de septiembre, llegará la despedida escénica del artista zaragozano en su ciudad; será (ya era) la gran estrella de la primera edición del Vive Latino fuera de México, y se desarrollará en el recinto Expo de Ranillas con tres escenarios y un buen puñado de solistas y grupos conocidos que llegarán de ambos lados del Atlántico.

Vive Latino en Zaragoza: entradas y precios

Obviamente, el hecho de que Bunbury no vaya a dar más conciertos cuando acabe su presente gira por razones médicas y anímicas aumentará el interés de ese público que no se había decidido aún a estar en esas citas, y que ahora se apura a conseguir entradas ante la evidencia de que será la última ocasión de verle sobre un escenario. Las entradas siguen a la venta, y aunque no se sabe todavía el orden de las apariciones ni el día exacto en el que estará Bunbury, la venta marcha a buen ritmo. Se pueden comprar en vivelatinozaragoza.es a un precio de 110 euros más gastos (6 euros extra por entrada) por el abono de los dos días.

En la nómina del festival zaragozano de septiembre aparecen algunos de los grupos y cantantes españoles más conocidos y seguidos actualmente, desde Vetusta Morla a Love of Lesbian y León Benavente, pasando por Iván Ferreiro, Leiva, Taburete, Miss Caffeina, Sidonie, Coque Malla, Rulo y la Contrabanda, Mikel Erentxun o Carlos Sadness, entre otros. De América llegan los mexicanos Café Tacvba, Molotov o Ximena Sariñana, los colombianos Aterciopelados (teloneros de Bunbury por España al principio de su carrera en solitario), los argentinos Babasónicos, la chilena Mon Laferte o el trío femenino Mula, de República Dominicana.

El Vive Latino de México llega este mismo mes de marzo, el fin de semana del 19 y 20. Allá estarán figuras ajenas al mundo hispanoparlante como Mogwai, Limp Bizkit o Pixies, y también bastantes artistas españoles, desde los propios Vetusta Morla, Love of Lesbian y Taburete a Fangoria o C.Tangana.

