Bunbury, directos al mentón en una carrera heroica bajo los focos

Enrique Bunbury acaba de anunciar que deja los escenarios, el mismo año que Serrat y un poco antes que Elton John; ambos gigantes de la música manifestaron sus deseos de alejarse de los focos antes de empezar sus respectivos giras del adiós. Bunbury, con dos décadas menos de vida a sus 54 agostos y casi cuatro (décadas también) sobre las tablas, 35 años oficiales en el plano profesional, lanza su adiós por una razón muy clara; el daño persistente en la garganta, que aflora como un Guadiana cruel en sus últimas giras, ha hecho mella en el ánimo de un artista que siempre ha destacado por su desempeño escénico.

Así lo recordaba este lunes Fernando Rickenbacker, de Los Modos, grupo con el que Héroes compartió local de ensayo a mediados de los 80. También fue parte de Zumo de Vidrio, grupo de Juan y Pedro Valdivia. “Sigo pensando que es un gran artista, que ha llegado muy lejos con tesón y esfuerzo. Le conocí bastante hace muchísimos años y tal cual entró por la puerta del CIPAJ cuando estábamos organizando la Muestra (hablamos de 1984) y le hice la ficha de su banda de entonces, Proceso Entrópico, supe que era diferente”.

Antonio Estación, bajista de Niños del Brasil y actual responsable del Bravo Café, es amigo de Enrique Bunbury desde la adolescencia. Al saber la noticia, no quiso ser indiscreto y se limitó a decir “ojalá se recupere” al saber de la decisión de su amigo.

La Muestra de 1984

En la célebre iniciativa zaragozana ‘Muestra de Pop Rock y Otros Rollos", cristalizada en el Pabellón Francés de la antigua Feria de Muestras (situada donde ahora está la Cámara de Comercio, en la entrada del Parque Grande) comenzó a dibujarse la historia de Héroes, cuya formación inicial estuvo compuesta por los dos hermanos Valdivia de Zumo de Vidrio y el propio Bunbury, que entraría en el grupo tras la Muestra; en el Pabellón Francés, Joaquín Cardiel tocó con Tres de Ellos y Edición Fría, y Bunbury en Proceso Entrópico.

Héroes dio su primer concierto oficial el 10 de marzo de 1985 en una matinal de domingo en el cine Pax, situado en la plaza de la Seo. Fue la primera piedra de once años triunfales, estatus que se aceleró a partir de 1987: la formación más estable y duradera de Héroes estuvo compuesta por Enrique Bunbury en la voz y la guitarra rítmica, Juan Valdivia en la guitarra solista, Joaquín Cardiel en el bajo y Pedro Andreu en la batería, supliendo desde Los Modos y a Pedro Valdivia. El guitarrista mexicano Alan Boguslavsky entró en 1993 y se mantuvo en la banda hasta finales de 1996, año de su entrada de barbecho.

El impacto de ‘Radical Sonora’

Con la salid a del primer disco en solitario de Bunbury, ‘Radical Sonora’, se pusieron los cimientos de lo que acabaría siendo El Huracán Ambulante, banda señera del aragonés durante muchos años. En aquella grabación, que supuso un rupturismo radical con el sonido Héroes y que con los años ha sido cada vez más valorada, Bunbury se hizo cargo de voces, guitarras, samples, melotrón, loops, programación, sintetizador, mandolina y armónica. Boguslavsky aportó sus guitarras, el estadounidense Dell Morán estaba a cargo del bajo y el borjano Copi Corellano, que ya había acompañado a Héroes en gira, se encargó del hammond, sintetizadores, programación y piano. También emergió la figura del zaragozano Ramón Gacías, batería de Gazza, quien aportó además loops y programación., y que ha estado desde entonces a la vera de Bunbury en todas sus aventuras musicales.

Gacías formó parte de El Huracán Ambulante, la banda que comenzó a grabar y girar con Bunbury desde la preparación del álbum ‘Pequeño’, en 1999. En ella estaba a la guitarra Rafa Domínguez, guitarrista y cantante zaragozano de larga trayectoria en la escena local con proyectos como Ink y Guisante (entre otros) y actual productor. “Enrique contactó conmigo el 4 de marzo de 1999, recuerdo la fecha porque la Cincomarzada era al día siguiente, y quedamos para que me enseñara las maquetas de ‘Pequeño’. Me parecieron mucho más interesantes que lo que había hecho con Héroes, respetando mucho el material anterior, y me metí de lleno en el Huracán”.

La singladura de este grupo como arropo de Bunbury duró hasta finales de 2005. “Giramos por toda España y América Latina, con incursiones en Estados Unidos, Italia y Portugal, además de algún bolo en Japón. Fue una gran experiencia. Cuando nos comunicó que aquello se acababa, al final de la gira de ‘El viaje a ninguna parte’, ya se le venía notando que no estaba a gusto. Enrique no sabe estar en un escenario si no es al 100%. Con su nuevo grupo lo he visto contento todos estos años, pero obviamente estaba sufriendo en las últimas giras por el problema de la garganta, como ha dicho, y en escena hay que disfrutar. Colaboramos hace no tanto en el tema ‘Hada chalada’ y en el compilado de Corcobado que completaba una canción de 24 horas, y además me invitaron a tocar en el Príncipe Felipe un par de temas hace unos años; en ‘Sácame de aquí’ de Héroes toqué la guitarra, e hicimos a dúo ‘Bujías para el dolor”.

Domínguez quiere lanzar un mensaje de apoyo expreso para Bunbury. “Quiero mandarle todo mi ánimo, por supuesto; es una pena que los escenarios pierdan a una estrella española de rock con un carisma tan inigualable. Ojalá en unos años se encuentre mejor y podamos volver a disfrutar de un concierto suyo”. La formación más estable de El Huracán Ambulante, que duró ocho años en total, se completaba con Copi Corellano como teclista y directos musical, más Gacías, Morán, la también aragonesa Ana Belén Estaje, Luis Miguel Romero, Javier Iñigo y Javier García Vega, con unos 500 conciertos realizados.

Los Santos Inocentes

Los directos de ‘El tiempo de las cerezas" en el Liceu de Barcelona, proyecto que Bunbury compartió con Nacho Vegas en 2006, marcaron el inicio de la que ha sido banda del aragonés hasta el día de hoy, y que seguirá siéndolo hasta la conclusión de la actual gira: Los santos Inocentes. La forman Álvaro Suite, Robert Castellanos, Ramón Gacías, Jordi Mena, Jorge Rebenaque, Quino Béjar y Santiago del Campo (cantante en su día de Especialistas) al saxo. El grupo ha sido cómplice de Bunbury en siete giras, consolidando aún más el calado del aragonés en México, su segunda patria espiritual, y toda América Latina. También fue notorio el regreso a Estados Unidos, primero en el ámbito latino y luego en una gira por escenarios atípicos para el grupo, enfrentándose a pequeñas audiencias anglosajonas y redescubriendo el oficio en locales de pequeño y mediano aforo.

El retorno de Héroes

En 2007, con motivo de la gira de 10 conciertos que les llevó por escenarios de España y América Latina en septiembre y octubre de ese año, el puesto de segundo guitarrista fue para Gonzalo Valdivia, hermano pequeño de Juan. Unos ensayos ‘secretos’ en el pabellón municipal de Osera de Ebro fueron el pistoletazo de salida para la que hasta ahora ha sido la última gira de Héroes, que recorrió Ciudad de Guatemala, Buenos Aires, Los Ángeles, Monterrey, Ciudad de México (dos noches), Zaragoza (otras dos noches), Sevilla y Valencia, con un multitudinario y accidentado adiós en el circuito de Cheste. Los seguidores del grupo nunca han dejado de soñar con un nuevo retorno, que tras el anuncio de este lunes se antoja muy improbable… o no; como decía una canción del álbum ‘Las consecuencias’ (2010), ‘Nunca se convence del todo a nadie de nada’.