Bunbury amplía la gira y tocará el 3 de septiembre en Zaragoza

Catorce días después de anunciar su retirada de los escenarios por problemas de salud, Enrique Bunbury ha anunciado este miércoles el itinerario de su gira de despedida en España, a la que ha añadido cinco fechas más a las nueve ya anunciadas.

El cantante zaragozano ha revelado esta información en un comunicado que ha enviado a sus seguidores. Una de las novedades es que especifica que su actuación en el Vive Latino de Zaragoza se producirá el 3 de septiembre. Será, sin duda, una de las escalas más emocionantes de este ‘tour’ del adiós.

El periplo español arrancará en Cádiz el 22 de julio. La acción continuará el 28 en Murcia y el 30 en Mallorca. Cinco citas habrá en agosto: Málaga (6), Pontevedra (12), Alicante (20), Gran Canaria (25) y Las Palmas (27).

Septiembre comenzará en Zaragoza y proseguirá con un sprint final en Granada (8), Madrid (10), Barcelona (15), Sevilla (22) y, por último, Valencia (24).

El exlíder de Héroes del Silencio había anunciado el pasado 2 de marzo través de un comunicado que deja los escenarios. El motivo, según contó él mismo, son los problemas de garganta que viene arrastrando desde hace años.

"Así, he tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice", adujo.

Y profundizó en las explicaciones: "Desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en el 15-16 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19". Y concluyó: "El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana". Bunbury añadió además que quiere seguir sacando discos, aunque no los defienda en concierto, y que tiene intención de dar rienda suelta a otras facetas creativas, como la poesía y la pintura.