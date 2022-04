Carles Sans (Tricicle) rompe su silencio con ‘¡Por fin solo!’ en el Teatro Principal

El cómico Carles Sans, de Tricicle, ofrecerá en el Teatro Principal de Zaragoza del 21 al 24 de abril un nuevo ‘show’ en el que el público podrá escuchar su voz, ya que consiste en un monólogo cargado de anécdotas con el que refresca el registro que hizo célebre a la emblemática compañía, basada en el lenguaje gestual.

Así, Sans relatará las hilarantes historias que vivió con sus compañeros Joan Gràcia y Paco Mir, con quienes ha compartido escenarios a lo largo de 40 años. «Después de que Tricicle decidiera aparcarse, yo me planteé la posibilidad de continuar trabajando en este mundo que a mí me apasiona. Y me pareció que la mejor idea era la de ponerse a hablar», relató el intérprete de Badalona, durante la presentación de su espectáculo, ayer, en el coliseo zaragozano.

Sans recalará en Aragón en el marco del festival Zaragoza Comedy, ya que, como indicó el organizador del certamen, Rafa Sánchez, supone «una pata fundamental en la historia del teatro con mayúsculas».

Desde la creación de Tricicle, Sans ha interpretado y dirigido con el trío diez exitosos espectáculos que los han llevado a recorrer el mundo, convirtiéndose en una de las compañías nacionales más conocidas internacionalmente.

Eso sí, como añadió el gerente del Patronato de Artes Escénicas de Zaragoza, José María Turmo, en esta ocasión «quien venga a ver mimo, se equivoca», porque Sans «habla como un loro» en su nuevo espectáculo que es «absolutamente redondo».

Y es que, tras 40 años «sin hablar», el actor catalán consideró que «lo que no se podía hacer era continuar con el género de Tricicle en solitario». «Esto hubiera sido un fracaso, porque Tricicle es insustituible, inevitable e irrepetible», recalcó.

Su propuesta, que titula con un divertido ‘¡Por fin solo!’, se sustenta en las «historias vividas a lo largo de estos 40 años con anécdotas que pueden llegar a parecer inverosímiles del todo».

Sans contactó con José Corbacho, quien dirige la obra, y le narró todas las anécdotas que había ido recopilando, ante lo que el cineasta y humorista reaccionó con un sonoro: «¡Aquí hay mucho material!».

Entre los sucesos curiosos narra cómo fue la primera vez que sus padres lo vieron actuar con Paco Mir y Joan Gràcia en un café teatro de Barcelona, cómo les chuparon la oreja cuando estuvieron actuando en el Japón o cómo fue el «memorable ridículo» que hizo en un avión cuando tenía pánico a volar.

«Antes era un 33,3% de Tricicle y ahora un 100%”, señaló Sans, ante este «subidón» de estar solo en el escenario, que le hace sentir «como un niño con zapatos nuevos».

‘Tartufo’, con Pepe Viyuela

El actor Pepe Viyuela, a quien hemos visto interpretando al payaso Marcelino en un documental y también en otro sobre Manuel Vilas, ambos de Germán Roda, tenía un mal recuerdo del teatro Principal: la pandemia, en marzo de 2020, le obligó a abandonar al segundo día la función ‘Esperando a Godot’, de Samuel Beckett, que luego pudo recuperar.

Esta vez regresa a Zaragoza con la compañía Lantia Escénica y bajo la dirección de Ernesto Caballero, para representar ‘Tartufo’, de Molière. La obra llega hoy al Principal (20.00) y permanecerá en cartel hasta el domingo.

La versión que se presenta está en verso, en octosílabos, la tradujo el Abate Marchena (al parecer fue un encargo de José I) a principios del siglo XIX, y no se habría representado jamás. La compañía, con ocho actores en el escenario, le da vida en una función que intenta huir de la arqueología, y que incluso incorpora algunos fogonazos de conexión con el público.