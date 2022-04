Dos aragoneses optan al jugoso maletín de ‘Secret Story’ en la final del reality de Mediaset

El reality show ‘Secret Story’, de Mediaset, vivirá este jueves 7 de abril (Telecinco, 22.00) su gala final, con tres concursantes preparados para oír su nombre cuando el presentador Carlos Sobera anuncie al ganador. En el trío de aspirantes hay doble presencia aragonesa: Marta Jurado, concejal del pueblo turolense de Torrecilla de Alcañiz, y Adrián Tello, profesor radicado en Calatayud. El tercer concursante en liza viene de Casas de Benítez (Cuenca) y es fontanero, aunque también trabajó como humorista radiofónico: Rafa Martínez. El premio es goloso: 150.000 euros para el ganador.

A pesar de que la matemática parda hable de las grandes posibilidades que tiene Aragón de llevarse este premio, el 66,6%, si no se tienen en cuenta los matices, las encuestas a pie de urna (metafórica, claro: más bien se trata de las preguntas lanzadas por los seguidores del programa en las redes sociales) hablan del claro favoritismo del conquense, a quien se asignan porcentajes de posible victoria superiores al 80%. Marta le sigue a muy larga distancia, mientras que las opciones de Tello parecen ser las menores.

El concursante conquense de 'Secret Story' Rafa Martínez, que se disputa el premio final con los aragoneses Marta y Adrián. Mediaset

No obstante, al igual que ocurre con los sondeos electorales, lo que cuenta es el resultado final de las votaciones, y ese no se conocerá hasta la medianoche del jueves al viernes. El programa también ha planteado su propia encuesta en la web oficial del concurso, aunque lógicamente no revela el resultado de las votaciones para no inclinar la balanza hacia alguno de los candidatos.

En este tipo de espacios, el favor del público llega por caminos muy diversos. Los concursantes más apocados no suelen llegar muy lejos, lo mismo que ocurre con aquellos a quienes se cuelga el cartel de ‘malo’ o ‘mala’ de la edición. Hacerse notar y saber moverse bien entre los grupos que se van haciendo durante la convivencia es un camino abonado para alcanzar las últimas rondas y contar con el favor del público soberano, que decide la permanencia en el ‘show’ de cada aspirante con el televoto; se trata de ‘dar contenidos’ como llaman eufemísticamente a dejarse notar en las galas en directo o participar activamente en el día a día dentro en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid), la misma que empleó durante años ‘Gran Hermano’.

En este programa concreto, además, cada concursante trae una historia ‘secreta’, que se conoce desde el principio sin saber a quién pertenece; averiguar la identidad que se halla tras cada secreto trae ventajas a los compañeros que consiguen emular a Sherlock Holmes y seguir los indicios de forma metódica para resolver el enigma.

Aunque Rafa es el favorito para ganar, entre Adrián y Marta ha surgido un interés romántico dentro de la casa; es otro de los sucesos que suele ayudar a que un participante continúe en el ‘reality’, sobre todo si la pareja creada cae bien, ya que a los espectadores les da pena romperla. No obstante, también puede tener un efecto rebote si el televidente entiende que la relación no tiene una base real y se trata más bien de una ‘carpeta’ o falso romance encuadrado en una estrategia para acercarse al maletín del premio. De hecho, en las últimas horas Adrián le ha comentado a Marta que querrá estar solo al concluir el programa, y que aún les queda mucho camino por recorrer; estas palabras han sembrado la duda sobre las intenciones del bilbilitano al regresar a su vida cotidiana, dado que Marta sí parece tener clara su intención de darle una oportunidad a la relación. Ésta incógnita se desvelará cuando ambos regresen a Aragón; la del premio tiene una resolución más cercana este jueves 7 por la noche.