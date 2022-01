Perfil de Marta Jurado, la aragonesa concursante de Secret Story

El anonimato regresa al formato de reality show más exitoso de la historia de la televisión. Con un nuevo aire y otra denominación, el derivado de Gran Hermano, popularizado por su edición famosos, Secret Story, ya se ha estrenado en las pantallas españolas. Emitido en Telecinco, hacía ya algo más de 4 años que un grupo de anónimos no convivían juntos en una casa. En la presente edición de 2022, la vida en directo de 16 personas desconocidas atrapará a los espectadores en el sofá de sus casas.

Entre los participantes, se encuentran dos aragoneses: Marta Jurado y Adrián Tello. Marta, joven de 27 años, aterriza en Secret Story con una marcada actitud y personalidad "muy femenista, bastante guerrillera y en contra del patriarcado". De profesión es trabajadora social, aunque también asume las funciones de teniente alcalde de Torrecilla de Alcañiz, en la comarca del Bajo Aragón (provincia de Teruel).

Su primera aparición en el programa fue con una máscara de elefante. Aparentemente nerviosa, sus primeras palabras aludieron a la casa y la estancia de espejos donde se encontraba: "¡Qué guay!, opinó. Y con una sonrisa de oreja a oreja, se presentó a sus compañeros. "Me encanta", "de momento, una tía chulísima", escribían los fans del programa sobre Marta Jurado en Twitter.

Marta Jurado es la nueva concursante de Secret Story 🙌 ¿Qué os parece? #SecretEstreno pic.twitter.com/84Ahpmu7Jy — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

A Marta, inconformista, le gustaría lograr el rango de Alcadesa en Torrecilla de Alcañiz. Ayudar a los demás, como trabajadora social, es su "vocación" y lo considera algo "mágico". Realiza sus labores de terapia en su propio centro junto a su hermana y una amiga, Una chica autónoma e independiente: "Vivo sola, tengo mi trabajo, me mantengo y no necesito a nadie", espetó. No le faltará apoyo fuera de la casa. Amigas, familia y "el pueblo entero está contigo", le animaban en las redes sociales.

"Me parece una barbaridad cuando la gente dice que los del pueblo son unos paletos. Muchos de la ciudad podrían venirse y aprender a vivir en un pueblo. Los del pueblo no somos tontos", contaba en su presentación, ferviente defensora del mundo rural y la España vaciada. La naturalidad y espontaneidad de Marta es característica. "Quiero demostrar que Teruel existe", afirmó, muy querida por los vecinos de su pueblo.