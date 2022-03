El guitarrista Sean Clapis se presenta este domingo 20 en el Rock&Blues de Zaragoza

Esste domingo 20 de marzo se celebra en el el Rock & Blues Café de Zaragoza (Cuatro de Agosto, 5-7) la tercera tanda del ciclo Jazz & Más en su edición primaveral de 2022. Después de las presentaciones de dos artistas internacionales radicados en Zaragoza, el violinista galo Thomas Kretzschmar y el bajista argentino Toto Sobieski, llega el turno del guitarrista estadounidense Sean Clapis. El concierto comenzará a las 20.00, y la entrada es gratuita hasta completar aforo. El especialista en las seis cuerdas ya conoce la ciudad, y la ciudad a él; se presentó a finales de 2018 en La Bóveda del Albergue

Clapis, nacido en 1987 en Hartford (Connecticut) también es compositor y está radicado en Madrid, donde ya se ha ganado su sitial en la escena jazzística. Clapis comenzó a estudiar guitarra de jazz en la Academy of the Performing Arts High School de su ciudad natal, debutó internacionalmente a los 16 años en Cabo Verde, completó estudios en la Hartt School of Music y enseguida se desdobló como docente e intérprete en su área. En 2011 se mudó a Brooklyn, y ya radicado en Nueva York comenzó a actuar con Carte Blanche, conjunto que interpreta música de los años 20 y 30 de todo el mundo. Clapis también ha actuado en España con Miren Iza y su grupo Tulsa, así como con New Soil Band de Alan Palmer. Steve Davis o Nat Reeves.

La edición de primavera del ciclo Jazz & Más se prolongará hasta el 29 de mayo. Hasta ese día se celebrarán un total de diez actuaciones -todas ellas gratuitas- que incluyen a artistas internacionales, músicos locales o propuestas tan interesantes como Monodrama o Alicia Tamariz.