Toto Sobieski publica su 'Segundo tramo', puente musical hasta Aragón desde la Patagonia

Hace una semana, el músico argentino Toto Sobieski (Roberto en el registro civil) defendió en vivo con su cuarteto de jazz el que se ha convertido en su primer disco personal. llamado paradójicamente (o no) ‘Segundo tramo’. “Tocar en el Joaquín Roncal siempre es agradable, y vino gente suficiente para vestir la sala, aunque era miércoles. Blanca Carvajal y su equipo nos trataron impecablemente”. Este nativo de Río Gallegos, en la Patagonia (cerca de la raya con Chile, a la altura de las Malvinas), suma dos décadas de asiento en Zaragoza, donde ha armado su proyecto vital y profesional. Con el disco da un golpe de timón tras casi tres décadas (desde la adolescencia) trabajando en ilusiones ajenas como eficaz instrumento. Le acompañaron y le acompañan en la aventura el guitarrista Álex Comín, el batería Jorge San Martín y el pianista Humberto Ríos Rodríguez; el patagónico se encarga del bajo.

Toto Sobieski recuerda su vida como un pentagrama. “Profesionalmente comencé en 1995, allá en Río Gallegos, donde nací. Antes era una afición, sin más, aunque se puede decir que lo mío es de siempre, porque en 1995 tenía 15 años. En 1997 marché a Buenos Aires a estudiar y me quedé allá hasta el año 2001, cuando crucé a este lado”.

Cambio de planes

La Argentina del ‘corralito’ fue un caos que se desencadenó en diciembre de aquél 2001, pero los meses previos tampoco eran el paraíso. “No fue algo calculado, si tú supieras. Vine a España porque aquí había buenas perspectivas laborables en el campo de artes escénicas y tenía curiosidad, pero inicialmente llegué de vacaciones, dos semanas en Barcelona, no sabía que iba a quedarme. Me moví a Zaragoza porque apareció una oportunidad de trabajo vía internet; la ciudad me gustó desde el principio y me quedé;venía de un gigante como Buenos Aires y Barcelona también me pareció algo caótica. Zaragoza era más tranquila y enseguida me di cuenta de que el lugar iba a ser agradecido conmigo. Los primeros músicos que conocí en Zaragoza fueron Senda Romero y Ámbar Martiatu... con Coco Fernández trabajé mucho, terminé el que acabó siendo su último disco”.

Al hablar de referentes con un bajista, los nombres de Jaco Pastorius o Víctor Wooten surgen a menudo en la conversación, peroSobieski se va por un nombre menos popular. “ Soy muy fan de Michel Alibó, de la Martinica, que toca en el grupo francés Sixun;es ‘fusionieti’, pero siempre deja salir la música de raíz de su bajo”.

La trayectoria del Toto Sobieski Cuarteto ya tiene un tiempo. “El disco es de ahora, pero llevamos ya un rato en el empeño, con temas propios. Ando con mis composiciones desde hace años, pero siempre con un perfil más bajo, mostrándolas en ‘jam sessions’ o aportando a otras formaciones; desde 2017 a hoy sí que ya vengo impulsando esta formación haciéndome cargo de la jugada, tomando las decisiones y mostrando lo que puedo hacer, rodeado de grandes compañeros. ‘Segundo tramo’, con una idea musical bien definida, viene después de haber grabado en 25 discos con gente como Ricochefo, Mabuse y los Compayos, Biella Nuei, Joaquín Pardinilla en ‘Ver para creer’... ahí grabé con el contrabajo, lo he hecho en otras ocasiones, pero lo habitual es el bajo eléctrico, sobre todo en directo”.

Sobieski ha tocado en escenarios de prestigio como el festival marroquí de Essaouira o en la parada del proyecto Casser le Mur e El Cairo. “También he tocado varias veces en Pirineos Sur, tanto en el escenario grande como en el pequeño. Nuestro próximo concierto es el 13 de marzo en Rock&Blues”.