Las salas de conciertos vuelven a la carga con ambiciosas programaciones musicales

El levantamiento el pasado viernes de las restricciones vigentes desde diciembre por parte del Gobierno de Aragón ha devuelto a las salas de la Comunidad a su normalidad: la organización de conciertos. Y lo han hecho con entusiasmo. En apenas unos días ya han pergeñado ambiciosas programaciones que se extienden hasta el próximo junio. Artistas locales, nacionales e internacionales regresarán a los escenarios aragoneses.

"Vamos con todas las ganas y somos optimistas porque creemos que al menos hasta otoño o invierno las cosas estarán tranquilas. Tenemos todas las fechas completas hasta junio". Así de confiado se muestra Pablo Cano ‘Patxi’, presidente de Aragón en Vivo, la asociación que aglutina a 19 salas –el 95% de las existentes en la Comunidad– y propietario del Rock & Blues.

El local de la calle Cuatro de Agosto es uno de los que va a hacer una apuesta más contundente por la música en vivo. Retomará sus ciclos de jazz y de flamenco, tras los dos años pandémicos recuperará el Bourbon Fest centrado en los sonidos americanos, mantendrá la mayoría de los recitales de entrada gratuita y reclutará a grandes nombres de la escena internacional. La acción arrancará el 18 de febrero con la banda zaragozana Yago y Los Olvidados y se disparará con propuestas tan destacadas como el soul de The Excitements, la solvencia de La Banda de Late Motiv, los británicos Dr. Feelgood o una rica nómina de artistas estadounidenses: Jontavius Willis, Sean Clapis, Supersuckers, The Toasters, Jesse Dayton, The Steepwater Band...

El Veintiuno, de Huesca, es otro de los grandes referentes. "Hemos pasado unos meses muy malos, con mucha incertidumbre, haciendo y deshaciendo giras y conciertos, con pérdidas. Ojalá la nueva situación sea permanente. Estamos listos para alegrar a nuestro público, comenzando este viernes con Mr Kilombo, que ya ha agotado las entradas", asevera Luis Costa. También están conformados La La Love You, Delaporte, Poncho K, Rufus T Firefly o La Habitación Roja.

La Sala López zaragozana regresará este viernes a los conciertos tras dos años de silencio con una actuación sorpresa que precederá al anuncio de su programación completa, en la que ya se hallan Crim, Travis Birds o Shariff. "Vamos a seguir la misma línea que hasta la pandemia, desde pop a indie, pasando por punk, rock, heavy, hip hop y sonidos urbanos", revela Tomás Gómez Perry, su responsable musical.

La Oasis, templo nocturno de la capital aragonesa, ya está cerrando contrataciones para otoño. Ytiene prácticamente ocupados todos sus huecos en este primer semestre del año. Su arsenal es profundo y variado: OBK, Delaporte, Natalia Lacunza, Arnau Griso, DVicio, El Drogas, Nacho Vegas, Pol Granch, Depedro... "Estamos expectantes por cómo reaccionará el público tras lo experimentado desde 2020. Pero estamos entusiasmados con recibirlos", expone Juan Carlos Valle, director de programación y jefe de producción.

La Ley Seca, que cumplió 35 años en diciembre, rompe el hielo este fin de semana con Induma y Dupla y no parará hasta junio. "Ojalá perdure la normalidad. Se ha demostrado que las salas no son los focos de los contagios. Hemos sentido indefensión y mucha impotencia. Ahora toca que la gente vuelva a disfrutar de nuevo de la música", concreta Carlos Ezquerro, su propietario.

Un entusiasmo popular que está notando Javier Benito, de La Lata de Bombillas, que el viernes acogerá a la banda italiana de power pop Radio Days. "Desde que se levantaron las restricciones ha aumentado notablemente la venta de entradas. Hay sed de conciertos y se nota", concluye.

Sala Oasis

Fiesta 90’s con OBK y Paco Pil (19 de febrero), Té Canela (25), DaniFernández (26), Arnau Griso (5 de marzo), Delaporte (17), Arón Piper (18), Natalia Lacunza (25), Julieta Venegas (2 de abril), Ciudad Jara (8), Fresquito y Mango (9), Pol Granch (22), Álvaro de Luna (23), Depedro (30), Marlon (7 de mayo), Dvicio (21), El Drogas (27), Nacho Vegas (28)...

Rock & Blues

Yago y Los Olvidados (18 de febrero), The Excitements (25), La Banda de Late Motiv (4 de marzo), Sean Clapis (20), Hendrick Rover (Deltonos) junto The Kleejoss Band (26), Supersuckers (1 de abril), The Toasters (15), Steepwater Band (21 de mayo), Dr. Feelgood (5 de junio)...

El Veintiuno

Mr Kilombo (11 de febrero), La la love you (19), Veintiuno (25), Delaporte (18 de marzo), Poncho K (26), Rufus T Firefly (1 de abril), La HabitaciónRoja (7 de mayo) y Carmen Boza (13).

La Ley Seca

Induma (11 de febrero), Dupla (12), Schizophrenic Spacers (18), Pared con Pared (19), Los Sex+White Polo (20), Depinfango (26), The Sharpeez (12 de marzo), Exfan (18), Kamikazes (19), Rival Karma (25)...

La Lata de Bombillas

Radio Days (11 de febrero), Oihan (12), Vicente Navarro (18), Los Invaders (19), King Khan (23), L. A. (26, acústico), Apartamentos Acapulco (5 de marzo), Tronco + Bubble Tea And Cigarettes (25), The Shivas (28 de junio)...

Sala López

Concierto sorpresa (11 de febrero), Crim + La Inquisición + The Gundown (13), Xavibo (18), Travis Birds (19), Machete en Boca + Chata Flores (25), Shariff (26 y 27)...

La Casa del Loco

Axolotes Mexicanos (12 de febrero), Sr Isasi (19), Rupatrupa (24), Stabilito (25), Los Bengala (5 de marzo), Corizonas (19), Lionware (25), Kaótico (22 de abril), Toundra (29), Al Dual (6 de mayo), Pole (7), Speedways (28)...