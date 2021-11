La Oasis recupera la música en vivo tras 20 meses y programa grandes nombres para 2022

Tras 625 días de silencio a consecuencia de la pandemia, la sala Oasis de Zaragoza reabre este martes sus puertas a la música en vivo con la actuación del argentino Santiago Motorizado (21.00). Han sido más de 20 meses de frustración e incertidumbre que hoy darán paso a la ilusión entre la plantilla de 16 trabajadores involucrados en cada concierto y la fiel legión de parroquianos de la sala privada más antigua y de mayor aforo (900 espectadores) de la capital aragonesa.

"Han sido unos 20 meses muy duros y terribles, sin trabajo y con muy pocas ayudas. En cada concierto estamos involucrados técnicos, camareros, personal de seguridad... En el sector hemos atravesado unos tiempos convulsos. Muchos compañeros han tenido que buscarse otros caminos para salir adelante, han cerrado varias salas y otras siguen sin abrir. La pandemia ha hecho mucho daño, pero queremos volver a levantarnos para llegar donde estábamos hace dos años", explica Juan Carlos Valle, director de programación y jefe de producción de la Oasis, mientras ultima los detalles para la reapertura.

En su mente, una fecha marcada: el 7 de marzo de 2020. "Imposible olvidarla. Aquel fue nuestro último concierto. El Drogas consiguió un lleno absoluto. Y el siguiente fin de semanas teníamos a Second, también con todo vendido. Tanto nosotros como el resto de salas zaragozanas llevábamos una inercia fantástica en lo musical, con una trayectoria ascendente. Llenábamos en muchos conciertos y las entradas eran muy buenas, a pesar de que Zaragoza no es una ciudad fácil y a que contaba con una grandísima variedad de propuestas", rememora Valle.

Un discurso que comparte Sergio Vinadé, responsable de la promotora Big Star Music, que es quien organiza el ‘show’ de esta noche y también el siguiente recital en la Oasis, el próximo 1 de diciembre con la banda estadounidense Cracker. "Es fantástico que se reabra la Oasis porque es un lugar fundamental en la escena musical zaragozana y aragonesa. Hay que apoyarla y mantenerla. Tal como están las cosas, la Oasis es más necesaria que nunca", razona. Y prosigue con su argumentación: "Hasta la pandemia, Zaragoza estaba probablemente en su mejor momento musical, tanto por la cantidad como por la calidad de los conciertos que se realizaban. Yo creo que eso no volverá. Lo hemos dejado escapar y ha cambiado el paso de la industria musical. Será muy difícil que eso vuelva. Costó mucho hacerlo y nadie se ha preocupado por mantenerlo. Me temo que se va a ir al traste. Ojalá me equivoque".

Lo que está por venir

Pese a lo padecido, los rectores de la Oasis apuestan por recuperar la ilusión. Comenzando desde este martes mismo. "Queremos recuperar sensaciones. Echábamos de menos las reuniones de trabajo con todo el equipo. Y este primer directo es muy importante para todos nosotros. Tenemos ilusión y ganas. Y conservamos el gusanillo en el estómago, que no se pierda nunca", proclama Juan Carlos Valle.

Un entusiasmo que espera intensificar en 2022. Sus contactos con las agencias de contratación de los artistas y con las promotoras son continuos y cuenta con muchas fechas cerradas para el próximo año. Si ningún factor externo lo impide, puede afirmarse que la Oasis retornará por todo lo alto.

"Ya tenemos muchos conciertos reservados y se antoja un año muy prometedor. Ya hemos cerrado grandes nombres como Julieta Venegas, New Model Army, Morgan, El Drogas, DVicio, Depedro, Arnau Griso o Delaporte. Y la lista crece. Estamos convencidos de que la gente tiene ganas de volver a disfrutar de la música en vivo y, comos es bien sabido, los conciertos en la Oasis son especiales", concluye Valle.