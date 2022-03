David Bustamante: "En el vídeo de mi comunión la banda sonora es la de 'Ghost'"

A David Bustamante estamos acostumbrados a verlo hacer de sí mismo. Como cantante o, más recientemente, como concursante en programas como 'Masterchef' o de jurado en 'La voz'. Ahora se mete en la piel de otra persona en lo que además supone un salto cualitativo en su carrera, hacia el oficio de actor, pero sin dejar atrás sus cualidades vocales.

El cántabro protagoniza 'Ghost', la adaptación del popularísimo filme de los 90 protagonizado por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopie Goldberg. Un espectáculo que desde este jueves y hasta el domingo podrá verse en el Palacio de Congresos de Zaragoza en el que Bustamante interpreta el papel de Sam, un rol en el que se turnará con otro talento salido de 'Operación triunfo': Ricky Merino. El mallorquín protagonizará dos funciones y Bustamante cuatro de las seis que se representarán, algo que se indica a la hora de comprar las entradas.

Por si algún lector no conoce la historia de 'Ghost', va de una pareja enamoradísima de Nueva York, formada por Sam y Molly. Él es víctima de lo que parece un robo callejero al azar pero en realidad es orquestado por el mejor amigo de la pareja, Carl, en un intento de tapar un desfalco bancario que Sam estaba a punto descubrir. El asalto buscaba hacerse con unas claves para transferir dinero, pero se le va de las manos y Sam acaba muerto de un disparo. En un giro esotérico de los acontecimientos, vemos cómo el espíritu de Sam abandona su cuerpo. Convertido en ánima, trata de proteger a Molly y vengarse de los que le asesinaron. Lo hace con la ayuda de una cómica médium, Oda Mae, a la que interpretaba Whoopie Goldberg en uno de los papeles más aplaudidos de su carrera.

Llevar 'Ghost' al terreno del musical puede ser una ventaja porque es una película archiconocida y muy querida. Pero eso también puede ser un inconveniente. Mucha gente tiene su propia historia con este filme.

Yo el primero. Te digo más aún, es parte de mi vida. En mi casa había un perrito que se llamaba Sam y una perrita que se llamaba Molly; en el vídeo de mi comunión la banda sonora era la de 'Ghost'. Es la película favorita de mis padres, igual la han visto 17 veces, es increíble. Así que esta peli ha sido siempre parte de mi familia.

¿Y qué les ha parecido?

Han alucinado.

¿Tuvo vértigo al aceptar el encargo?

He ido construyendo el papel a la vez que aprendiendo el trabajo actoral necesario para un musical. Nunca había hecho nada parecido. He estado muchas horas para entender. Cuando vas a hacer algo nuevo y que conlleva tanta responsabilidad tienes que ser muy serio y trabajarlo, sobre todo por respeto a mis compañeros y la profesión.

Precisamente, usted se incorporó al musical cuando ya llevaba algún tiempo en cartel. El anuncio de su fichaje se llevó algunas críticas por aquellos que lo consideraban intrusismo.

La responsabilidad y la presión me la pongo siempre yo mismo. Por eso podrán empatarme a trabajar, pero ganarme lo dudo. Me lo he currado y mostrando mi trabajo se han disipado todas las dudas. Eso es lo mejor que puedes hacer, trabajar y demostrar. Por mucho que me defienda hablando es muy difícil que se lo crean, pero una vez han venido a verlo parece ser que se les han quitado todas las dudas y ese es el mejor regalo. Podemos ser terribles desde el anonimato de las redes sociales. Mira lo que ha pasado con Chanel, que me dio mucha pena.

¿Le gusta su propuesta?

El espectáculo de Chanel para Eurovisión es digno de la Superbowl.

A David Bustamente y Ricky Merino los conocemos siendo ellos mismos. ¿Cómo ha sido meterse en la piel de otra persona?

¡Un descanso! (risas). La clave es empatizar con el personaje. En este caso una persona cuyo mejor amigo le traiciona por ambición, que ve en peligro al amor de su vida. Si tuvieras que hacer este papel sentirías exactamente lo mismo que sentimos nosotros. En el trayecto de Sam hay drama, hay pasión y hay humor.

¿Cómo es la adaptación? En la película hay muchos efectos especiales...

La gente queda muy sorprendida de lo superfiel que es. Para los efectos, por ejemplo, se ha recurrido a los trucos de un mago italiano. Las adaptaciones de las letras están muy bien, todas hechas por la directora, Silvia Montesinos. No hay cambios de acentuación ni sílabas que sobran, está todo muy cuadrado, lo cual es una bendición para los cantantes. Además de que contamos con un elenco de artistas increíbles, gente muy veterana, especializada. Además trabajamos continuamente en la interpretación. Hay que procurar también que el personaje no se desvirtúe por la repetición, que no se vicie. Y el hecho de oír las reacciones de la gente en las butacas, eso te nutre.

¿Es el 'Ghost' que llega a Zaragoza muy distinto del que se estrenó en 2019 en Bilbao y que lleva casi dos años en la Gran Vía?

Llega muy perfeccionado. A nivel actoral el ritmo está muy empastado, hay que tener en cuenta que antes del estreno son meses y meses ensayando, repitiendo machaconamente hasta que todo sale perfecto.