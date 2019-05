David Bustamante: "Los discos son la excusa para subirme a un escenario"

Ha dicho que ‘Héroes en tiempos de guerra’, su último disco es "el mejor" que ha hecho en su carrera. ¿Por qué motivo?

Cada uno, conforme crece, tiene más armas para mostrar quién es. Cada vez cuentas mejor las cosas. En este disco, se ve eso. Es un disco que me ha puesto a prueba, tiene estilos muy dispares. El punto de conexión entre todos ellos soy yo y mi manera de cantar, pero hay matices en cada canción. Es un disco fresco, que tiene mucha variedad.

¿En qué ‘Héroes’ piensa cuando canta las canciones de este disco?

Quería cantar una canción comprometida, y cuando llegó el tema ‘Héroes’, lo tuve claro. Por ejemplo, había una historia en Facebook que me llamó la atención, era de dos abuelos y ella tenía alzhéimer. Su marido iba a visitarla todos los días a la residencia y, cuando las enfermeras le preguntaron por qué lo hacía si ella ya no le recordaba, él les dijo que él sí sabía quién era ella. Para mí, él es un héroe. En el videoclip aparece un niño que da un paso adelante para defender a otro que sufre acoso. Él también es un héroe. Hay muchos, aunque no nos fijemos en ellos.

En esa canción precisamente dice que "solo nacen héroes en tiempos de guerra". ¿Cómo son los tiempos que vivimos? ¿De guerra también?

Son tiempos convulsos, social y políticamente. Nos enfrentamos entre nosotros, que somos del mismo país, porque uno es rojo, azul, naranja o verde. Espero que no lo hagan a propósito, pero están consiguiendo que nos enfrentemos. España tiene muchos problemas, como ocurre en el resto del mundo, pero es un país maravilloso, y lo dice alguien que ha viajado por todo el mundo. A mí me da envidia la gente que se siente orgullosa de su bandera sin que la llamen facha por ello.

En este disco hace un dueto con Ana Guerra, ‘Desde que te vi’. Es una canción que une a dos generaciones de ‘Operación triunfo’...

Esto es lo divertido y lo bonito de la música. Llevo 18 años en esto y lo mejor es compartir la música entre distintas generaciones de cantantes. ‘Desde que te vi’ es una canción muy divertida. A mí me gusta salir a tomar un mojito y a bailar bachata, pero nunca había cantado una canción de este estilo.

¿Se está dirigiendo toda la música actual hacia ritmos latinos como este?

Es algo que está volviendo. En 2001 hacíamos pop rock latino. Pero yo siempre he creído en huir de las etiquetas, porque no dejan volar la imaginación. Yo en lo que creo es en la música, en la música buena. Poner etiquetas te puede ayudar a moverte entre diferentes géneros, pero al final acaban siendo contraproducentes. Mi ipod, por ejemplo, es la cosa más extraña del mundo, porque tengo canciones de Pavarotti, de los Scorpions o de Bon Jovi. Hay canciones de dance hall o de hip hop... A mí lo que me gusta es la música.

¿Y qué opina de esta hornada de músicos jóvenes que viene? Sin ir más lejos, ‘Operación triunfo’ ha dado unos cuantos...

Considero que es bueno que haya oportunidades como estas para dar a conocer a gente así. Es cierto que las generaciones cambian, la forma de vestir es diferente, el lenguaje ha cambiado… pero es bonito juntarse con ellos. En mis tiempos igual había mas jerarquía, pero ellos tienen mucho talento y vienen pisando fuerte. Te tratan de "tú" desde el primer día.

La última vez que estuvo en Zaragoza fue por las Fiestas del Pilar y el concierto fue benéfico.

En Zaragoza siempre he tenido conciertos increíbles. Aquí tenéis una sala que me gusta mucho, la sala Mozart. Además, todos mis conciertos han sido preparados desde Huesca, en cierta manera, porque mi equipo técnico es de ahí. Mi conexión con Aragón es grande, cuando actúo aquí me siento en casa.

Siempre procura parar por Zaragoza en sus giras...

A mí siempre me gusta actuar aquí, porque para mí es algo especial. Mi primer concierto grande fue en Zaragoza, con la gira de ‘Operación triunfo’. Tengo grabado a fuego en mi memoria escuchar a la gente coreando mi nombre, porque fue la primera vez que eso ocurrió. Siempre me acordaré.

¿Y qué se va a encontrar quien acuda a la sala Mozart para verle esta vez?

Este es el montaje más potente de mi carrera. Es una ocasión muy bonita, porque cumplimos 18 años sobre los escenarios y quería hacer algo muy potente. Una puesta en escena como esta no se ve en muchos conciertos en salas de teatro, pero aquí hemos ido con todo el ‘power’. Porque me apetecía y porque me divierte. Este disco tiene mucha energía.

¿Por dónde más va a actuar?

Por toda España. Estaremos en Santander, Logroño, Andalucía, Madrid… A mí me encanta estar en la carretera de un lado para otro. Las canciones y los discos son la excusa para subirme a un escenario.