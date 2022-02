Diez cosas que hay que saber antes de ver el musical 'Ghost' con Bustamante en Zaragoza

Quién nos iba a decir que un torno de alfarería formaría parte de una de las escenas más románticas a la par que tórridas de la historia del cine. Claro que a ello contribuyeron un temazo, ‘Unchain Melody’, y la enorme química entre Patrick Swayze y Demi Moore, protagonistas de ‘Ghost’, taquillazo de los 90 que forma parte de ese imaginario emocional que es capaz de crear el cine es capaz de crear.

Por si algún lector no conoce la historia, va de una pareja enamoradísima de Nueva York, formada por Sam y Molly. Él es víctima de lo que parece un robo callejero al azar pero en realidad es orquestado por el mejor amigo de la pareja, Carl, en un intento tapar un desfalco bancario que Sam estaba a punto descubrir. El asalto buscaba hacerse con unas claves para transferir dinero, pero se va de las manos y Sam acaba muerto de un disparo. En un giro esotérico de los acontecimientos, vemos cómo el espíritu de Sam abandona su cuerpo. Convertido en ánima, trata de proteger a Molly y vengarse de los que le asesinaron. Lo hace con la ayuda de una cómica médium, Oda Mae, a la que en el filme interpretaba Whoopie Goldberg en uno de los papeles más aplaudidos de su carrera.

Ahora, el recordado filme se ha convertido en un musical. ¿Cómo ha sido el reto de poner a cantar a Sam, Molly, Carl y Oda Mae que en marzo veremos en Zaragoza?

La película... y algo más

‘Ghost’ es de esas películas que forman parte no solo de la historia del cine, sino también de la vida de muchas personas. La fama del filme es un gancho, pero también supone el reto responder a altas expectativas . En ese sentido, hay que decir que el musical de ‘Ghost’ es sorprendentemente fiel a muchos de los aspectos que definen la película, no solo la trama: lo es en el vestuario (con algunos modelos calcados), en la recreación de los ambientes (el ‘loft’ de la pareja protagonista, la calle donde se perpetra el asesinato y hasta el vagón de metro). El musical, a la vez, es capaz de tomar sus propios derroteros y de hacer honor a las máximas del género. Por un lado, es obvio, mediante las canciones y coreografías. Por otro, ofrece algunas escenas añadidas y hallazgos escenográficos que suplen la magia del cine que llega a través de los efectos especiales.

Un adelanto del estreno del musical 'Ghost', que llega a Zaragoza del 17 al 20 de marzo en el Palacio de Congresos

Magia y despliegue de medios

¿Cómo? Pues con más magia. En concreto la del ilusionista Paolo Carta, que ha puesto al servicio de la obra varios trucos que sustituyen con sorprendentes resultados esos momentos en que Sam ‘abandona’ su cuerpo en forma de espíritu, atraviesa puertas e, incluso, personas. Entre las 41 escenas que conforman el espectáculo está, incluso, la del vagón de metro, con un despliegue de medios que es mejor no revelar para guardar la sorpresa.

El estreno de Bustamante en el musical

Amén del poder de atracción de la propia película, el musical añade desde el pasado septiembre otro: el estreno de David Bustamante en el teatro musical.

Si bien su elección, tras un arranque en 2019 con otro protagonista, llegó envuelta de ciertas críticas de los que apostaban por un profesional del género, lo cierto es que el cántabro sale airoso del envite. Sus propios compañeros así lo señalan: "Desde que lo han visto actuar ya nadie critica" dijo Ricky Merino en un encuentro con los medios poco antes de su despedida de la Gran Vía de Madrid para girar por España. A Merino, que se turna con Bustamente en el papel de Sam, se le podrá ver también en la capital aragonesa. "Tenemos que agradecerle haber abierto el musical a nuevos públicos", señalaba al respecto otra de las intérpretes principales, Ela Ruiz, que da vida al personaje de Oda Mae. El cantante compagina su trabajo en 'Ghost' con su presencia como 'coach' en 'La voz' y la gira con su disco, siempre dependiendo de las restricciones de la pandemia.

De izquierda a derecha: Christian Sánchez (Carl), Bustamante y Merino (Sam), Ela Ruiz (Oda Mae) y Cristina Llorente (Molly), este miércoles en Madrid. Heraldo.es

Ricky Merino: el otro Sam

David Bustamante se turna con el cantante y presentador Ricky Merino en el papel de Sam. El público zaragozano podrá elegir entre ambos. De las seis funciones que se ofrecerán, dos serán con Merino y cuatro con Bustamante. Ricky saltó a la fama como concursante del exitosísimo regreso de 'Operación Triunfo' en 2017, si bien, acudía ya con una nada despreciable experiencia en el 'show business'. En la actualidad, Merino también presenta con éxito y en perfecto inglés para la cadena inglesa Channel 4 el 'reality' 'The languaje of love' (El lenguaje del amor) en el que jóvenes británicos y españoles se relacionan sin entender los respectivos idiomas.

¿Incluye el musical la famosa escena del torno?

¡Cómo no! Bustamante y Cristina Llorente (Molly) protagonizan sobre las tablas la escena que pasa por ser como una de las más románticas de la historia del cine. Conviene decir, no obstante, que esta adaptación incluye algún otro momento bastante más tórrido que ese...

¿Suena 'Unchain melody?

Sí, y no solo en la escena del torno. No obstante, la canción no ocupa un lugar protagonista en el montaje, cuyo libreto y letras son de Bruce Joel Rubin y la música de Dave Stewart y Glen Ballard. La traducción y adaptación al castellano, tanto de la letra de las canciones como del guion, ha corrido a cargo de Silvia Montesinos, que también ha dirigido a los actores.

Ela Ruiz brilla con una Oda Mae con acento cubano

Hablando de actores, Ela Ruiz brilla interpretando a Oda Mae, la estrafalaria médium que ayuda a Sam conectando el más allá con el mas acá. La actriz, cantante y bailarina cubana logra mantener el espíritu de Whoopie Goldberg, pero también añadirle su propio sabor: el latino.

Molly y el 'malo', interpretados por dos valores seguros del musical.

Cristina Llorente da vida a Molly (un trabajo por el que ha sido premiada) y Chistian Sánchez-a quien los aficionados al musical pudieron ver en la adaptación de otro éxito de Patrick Swayze, ‘Dirty Dancing’ (en el papel de Johhny Castle)-, se mete en la piel de Carl, el amigo traidor.

Música en directo para un musical premiado

'Ghost', como otros musicales que han pasado por Zaragoza, cuenta con orquesta en directo. Las coreografías están dirigidas por Chiara Vecchi. El diseñador del vestuario es Felype de Lima, la caracterización es de Olaya Brandón y el diseño de luces de Valerio Tiberi. El espectáculo recibió el premio Broadway World al mejor musical en 2020.

Cuándo y cuánto

'Ghost' visitará el Palacio de Congresos de Zaragoza del 17 al 20 de marzo. Bustamante será Sam el 17 de marzo (20,30), el 18 de marzo (18.00), el 19 de marzo (21.30) y el 20 de marzo, a las 17.00.

Los que quieran ver a Ricky Merino, sus funciones son la del 18 de marzo (21.30) y la del 19, a las 18.00. Los precios de las entradas van de los 36 a los 61 euros.