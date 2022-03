El bailarín zaragozano Gonzalo García Portero se retira de la danza a los 42 años

En víspera de su actuación en noviembre de 2020 en el Teatro Real y en tel teatro de la Zarzuela, de Madrid, el gran bailarín Gonzalo García Portero (Zaragoza, 1979), discípulo de María y Lola de Ávila, anunciaba: “Y también me doy cuenta de que ya estoy en ese momento próximo al adiós”. Se extendía algo más: “Dije que bailaría hasta los 40, y por diferentes motivos voy a bailar hasta los 42 años, así que me restan dos años o año y medio más”.

Ese momento de la despedida se producía hace unos días en Nueva York, en el teatro Koch, donde ofrecía un programa que se inició con el ‘Opus 19/The Dreamer’, con coreografía de Jerome Robbins; bailó ‘Rotunda’ de Justin Peck, que es el coreógrafo residente del New York City Ballet, y cerró con ‘El hijo pródigo’ de Ballanchine. A la agencia Efe le dijo: “Cuando ya entraba a los 30 siempre decía que me retiraría a los 40. Este es el momento adecuado”. “Me encuentro bien físicamente y con posibilidades de seguir bailando, pero hay que cerrar una etapa para vivir otra”, dijo.

"La danza es un estilo de vida y esa pasión es lo que me ha llevado a seguir creciendo. He tenido la suerte de trabajar con grandes coreógrafos, que han creado para mí y me han hecho crecer", dice Gonzalo

El público aplaudió con emoción y largamente a modo de reconocimiento de una trayectoria impecable y rica, que le llevó al Ballet de San Francisco y al New York City Ballet, que ha sido su casa durante muchos años y lo seguirá siendo desde otra perspectiva, ahora como ayudante o asistente de los bailarines, a modo de ‘coach’ que respalda ya asumirá en distintos grados la preparación física y psicológica de la compañía. También ha recibido invitaciones de otras compañías.

En su retorno a España en 2020, Gonzalo García Portero recordaba en estas páginas que ‘Giselle’ era su clásico favorito de siempre y reconocía María de Ávila y Lola de Ávila como sus ángeles de la guarda. Confesaba que el trabajo de pedagogo le interesaba mucho y ya había ido curtiéndose en él: “Es algo que hago desde hace tiempo. Sales un poco del egocentrismo, porque realmente nuestro trabajo requiere un poco de eso; cuidas mucho tu cuerpo. He recibido mucho más dando a otros que recibiendo yo mismo clases porque es una sensación especial ver el eco de tu trabajo en otras personas y en las posibles generaciones. Es una recompensa diferente y más profunda”.

A la par, este hombre que partió de España con quince años, gracias a su gran éxito en el Prix de Lausanne, y que actuó poco en nuestro país (lo hizo en 2019 en Zaragoza, no había bailado en el Principal desde 2001, y en 2020 en Madrid, felizmente) reflexionaba así sobre su trabajo y su ambición en escena: “Mi mayor denominador común es la pasión por la danza. La danza es un estilo de vida y esa pasión es lo que me ha llevado a seguir creciendo. He tenido la suerte de trabajar con grandes coreógrafos, que han creado para mí y me han hecho crecer. Me he arriesgado, no quería quedarme encasillado y he sufrido y he sido feliz. Para mí el bailarín perfecto, si eso puede decirse, es aquel que tiene un gran deseo y una determinación constante de trabajo, aquel que siente la música y que tiene una pasión que le sobrepasa”.

Ahora empieza otra etapa. Gonzalo aprende siempre de la vida y rara vez retrocede.