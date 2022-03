José ‘El Dos’:"Estar en Netflix nos ha quitado un carretillo de años de encima"

El pasado sábado, Melancrónico dio un concierto muy sentido en el Centro Cívico Delicias para poner a lucir las canciones de ‘Doble personalidad compartida’, el disco que acaban de sacar al mercado tras posponer su lanzamiento por la pandemia. José ‘El Dos’ es uno de los miembros fundadores de este proyecto musical, junto a Raúl ‘La Cofia’; ya lo fueron de Frutas y Verduras durante casi dos décadas junto a Raúl ‘La Cofia’. Otro grupo surgido de La Jota, y van… Distritocatorce y Violadores del Verso dan fe de que junto al puente de Las Fuentes brota el talento diverso, como una inmensa y metafórica surgencia del Ebro. En esta ocasión, en clave de rock.

José recuerda a los otros dos compañeros de trinchera en Melancrónico, proyecto que comenzó en 2014. "Está con nosotros Sergio Ansó ‘Boscos’, de larga trayectoria musical; ya tocó con Ocre Melisma y nos conocemos desde el 97, es un amigo de siempre. Al dejar Frutas y Verduras lo llamamos para que agarrase el bajo. Santi Pérez, batería en Embers Path y Slick, fue además el último batería de Frutas y Verduras. Además, ha entrado Adrián en percusiones y coros. Lo que pasó en 2014 fue un golpe de timón; de los cinco miembros originales de Frutas y Verduras ya solo quedábamos dos, necesitábamos empuje y se nos ocurrió montar el grupo. Queríamos sentir esa ilusión del nuevo proyecto, la frescura de un grupo novel;aún somos noveles, realmente".

Melancrónico llevó esa intención a la literalidad, cultivando un sonido ‘sucio’, sin desbastar. "En ‘Estrangulario’, el primer disco, hay cosas que suenan mal aposta, queríamos sonar garajeros. Es verdad que nuestro sonido se ha ido endureciendo con el paso de los años, pero quiero pensar que somos eclécticos, nunca nos hemos negado a nada dentro del rock. Las fusiones están bien; es verdad que el protagonismo de las guitarras es más claro ahora, hay más distorsión, pero mañana podemos estar haciendo otra cosa".

El nuevo álbum, desde luego, no es acomodaticio. "Hay quien dice que tocar mucho palo en un trabajo supone que no has conseguido una identidad propia, y otros piensan que el eclecticismo es una virtud, que sonar como un grupo distinto en el mismo disco está de maravilla. Tiro por lo segundo".

Amigos para siempre

El apoyo y presencia constante de Kase.O y Sho-Hai en los proyectos de José y Raúl ya no es sorpresa. "Es que somos amigos. Lo del antagonismo entre el rock y el rap también es historia desde que Aerosmith y Run DMC hicieron ‘Walk This Way’; no por habituales son menos especiales Javi y Sergio, siempre nos apoyan en los discos, los engañamos para los conciertos, quedamos mucho simplemente a vernos. Javi casa bien en cualquier lado y Sergio mezcla de lujo con las bases del rock".

José y Raúl tienen un documental en Netflix, ‘Cuatro puntas’. "Gracias a Pablo, Pablo Aragüés, un regalo que nos cayó del cielo. Cuando nos lo propuso, imagínate; además del empujón que resulta para nosotros en lo profesional, estar en Netflix nos ha quitado un carretillo de años de encima, estamos como críos… ¿y si finalmente conseguimos tocar por muchos sitios gracias a esto? La ilusión nunca se pierde. Esperamos para muy pronto el estreno en la plataforma, quizá en abril; se verá en muchos países".