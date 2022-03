Elvira Lindo: "Siempre quise que me educaran igual que a mis hermanos"

Como escritora, ¿cree que la realidad supera a la ficción cuando vemos que en pleno siglo XXI se declara una guerra a las puertas de la Unión Europea, tras la invasión rusa de Ucrania?

Se repite en muchas ocasiones que hay pueblos en manos de sátrapas que llevan al mundo a un abismo. Tenemos miedo y es bueno porque quiere decir que nos damos cuenta de la importancia de lo que ocurre. Tenemos que ser de alguna manera activos, denunciando lo que está pasando y acompañando a ese pueblo que está siendo bombardeado.

No nos ha dado tiempo a quitarnos el miedo tras estos dos años de pandemia de covid-19.

Da la impresión, que quizás la han tenido generaciones del siglo XX, de que hemos tenido muy mala suerte. Parece que estábamos cerrando una época muy dura y que teníamos que aprender de ella porque no iba a desaparecer del todo. Teníamos que aprender a comportarnos de otra manera y a llevar una nueva vida porque la amenaza medioambiental es tremenda. Y estábamos en esas cuando a las puertas del lugar donde vivimos un país es asediado. Yo creo que estamos en ‘shock’.

De la pandemia algunos decían que íbamos a salir mejores. No sé si esto confirma lo contrario.

Saldrán mejores los que eran buenos. Dicen que Putin era un hombre terriblemente aislado y que con la pandemia se ha aislado todavía más.

¿Nos va a dejar secuelas haber vivido tras la mascarilla?

Yo creo que, cada uno a nuestro nivel y por diferentes razones, todos hemos sido tocados psicológicamente por la pandemia. Yo siento que todo el mundo a mi alrededor ha envejecido un poco y que todos nos hemos hecho un poco más maniáticos y neuróticos.

En su última visita a Zaragoza ha participado en el ciclo ‘El tiempo de las mujeres’ de la Universidad de Zaragoza. ¿Cuándo llegará?

Es algo progresivo. Son avances que van a saltos. Hay un avance y hay una reacción. Los avances en los derechos civiles y la igualdad no han sido algo que se haya conseguido y ya está, si no sería muy de película americana.

Que haya una jornada como el 8M es buena señal para visibilizar a la mujer o mala porque todavía no se ha logrado la igualdad.

Es bueno. Hay cosas que denunciar y que celebrar. Tener un discurso victimista y lleno de amargura es contraproducente. Yo estoy muy contenta de ser mujer. No he deseado nunca ser un hombre, aunque he deseado cosas como que siempre quise que me mis padres me educaran igual que a mis hermanos. Ellos distinguían entre ‘niños’ y ‘niñas’ en casa y no porque estuvieran educados en el lenguaje inclusivo, sino porque las niñas hacíamos las cosas de la casa y los niños, no. Eso hacía que se diferenciara el género.

No le marcó esa distinción.

No, y no les marcó a mis hermanos, que son hombres que han aprendido todo aquello que no hicieron en casa cuando eran pequeños. En ese sentido, siento que al menos existe la conciencia de que debemos ser iguales.

Manolito Gafotas, el niño que creó hace casi dos décadas, ¿hubiera pensado así de mayor?

Sí, claro.

Su último libro, ‘A corazón abierto’, publicado justo antes de la pandemia, relata la vida de sus padres. ¿Fue difícil hacerlo?

Este libro era como novelar la vida de mis padres. Pudo ser duro por lo que vivieron, porque son niños de la guerra, pero nunca he disfrutado tanto escribiendo.

¿En el confinamiento tuvo necesidad de escribir?

Tenía un guión escrito desde hace tiempo. Llamé a una directora de cine, Daniela Fejerman, y le dije que me gustaría que lo trabajáramos las dos. Cuando acabamos de escribirlo buscamos productor y en mayo lo vamos a dirigir.

¿Se puede desvelar algo?

Es la historia de tres generaciones de mujeres, abuela, madre e hija, y en particular la vida de una de ellas, que vivió como yo su juventud en los años ochenta.