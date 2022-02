Juan Casamayor: "Los relatos tienen muchas puertas por las que se puede entrar"

‘Vie(r)nes cuento. Un club de lectura con editor’. Así se titula el taller, de tres días, en febrero, marzo y abril, que organizan la librería Cálamo de Zaragoza y Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma y uno de los grandes especialistas en la edición de narrativa breve en España y en Latinoamérica. El motivo del taller son tres libros: ‘Siete casas vacías’ de Samanta Schweblin (con el que se iniciará la cita el viernes, 11, a las 19.00), ‘Hacerse el muerto’ de Andrés Neuman (marzo) y ‘La memoria donde ardía’ de Socorro Venegas (abril). Se trata de tres libros de relatos de autores bien distintos y, en cierto modo, complementarios: ofrecen una visión poliédrica del cuento contemporáneo desde “la inquietud, el juego y la poesía”.

“Este proyecto nace de algo que tiene que ver con los días más duros del confinamiento de la pandemia. Cuando las librerías estaban cerradas, en Páginas de Espuma creamos ciertas dinámicas, ciertas actividades para aproximar los lectores a las librerías cerradas en cuanto abriesen, y comprasen determinados títulos. Di ese curso exprés de edición y también hice un club de lectura”, explica el editor aragonés afincado en Madrid, donde codirige el sello Páginas de Espuma con su mujer Encarnación Molina. En él, entre otros autores, han publicado grandes libros de cuentos Patricia Esteban Erlés e Isabel González, que repetirá en el próximo otoño. “Yo aprendí mucho de ese club de lectura porque he asistido a numerosos encuentros con mis autores y he visto cómo hablan, pero claro el club de lectura que lleva un editor es completamente distinto”.

Samanta Schweblin es una escritora de la inquietud y del desasosiego. ¿Habla de los locos o la vida es así? Isabel Wagemann.

¿En qué sentido es diferente?

En el fondo, porque lo que se hace es un territorio híbrido. Ofrezco la mirada, por supuesto, de contenido literario, la interpretación, la emoción y la sensibilidad que pueden tener los libros, los cuentos, pero también puedo trasladar desde lo anecdótico a lo más importante que ha habido en la cocina editorial de ese libro en particular.

¿Cómo es esa cocina, ese proceso?

Los escritores no escriben libros, escriben manuscritos. Y del manuscrito al libro hay toda una transición cómplice, maravillosa, donde quienes escriben y quienes editan conversan, sugieren, modifican para que el texto sea lo mejor posible. Y en parte ese encuentro con los lectores, que en parte casi casi siempre con lectoras, tiene que ver con trasladarle no solo ese lado literario sino editorial que puedo ver yo. De hecho el 11 de febrero, viernes, que hablaremos de ‘Siete casas vacías’ de Samanta Schweblin, voy a llevar el manuscrito. La idea será mostrar el manuscrito y el libro y explicaré cómo trabajé con Samanta y se abrirá un diálogo.

¿Qué más querrá decir?

Algo primordial. Sobre todo quiero trasladar al lector que un libro de cuentos precisamente es eso, un organismo vivo, articulado, en torno a un libro. Los cuentos no están incluidos al azar. En el orden hay una atmósfera, hay una vocación. Cada cuento que es autónomo pierde su independencia cuando se abraza con los demás cuentos. Los cuentos en un libro de cuentos se espejean, se guiñan el ojo entre sí, no se pueden leer de una forma independiente. Cuando estás leyendo un cuarto cuento de un libro, de alguna forma los otros tres están resonando en tu cabeza todavía, y eso también lo quiero trasladar.

Juan Casamayor dice que incidirá en “la pulsión poética y simbólica tan maravillosa de Socorro Venegas, ese territorio en espiral que tiene en torno al dolor, la pérdida, la maternidad y la infancia. Y en ese juego narrativo de contrarios que es Andrés Neuman oy esa maestra del desasosiego que es Samanta. Voy a presentar tres libros muy distintos y por tanto un concepto global muy amplio de la narrativa breve que tiene muchas puertas por las que se puede entrar”.

Para el editor zaragozano, ampliamente galardonado en España y en México, “lo bueno de los libros de cuentos es que es el género cómplice y narrativo por excelencia porque los cuentistas, en el fondo, cuentan mucho menos de lo que aparece en el libro. Y a partir de ahí, en los márgenes, en la periferia del libro se abren todas las posibilidades narrativas”.

Andrés Neuman resume sus estilos y su escritura libre en 'Hacerse el muerto'. Rodrigo Valero.

Va un poco más allá y dice que la definición perfecta del cuento es “una que nombra Andrés Neuman en sus irónicos dodecálogos, y los nombra así para que no se tomen en serio como los decálogos. Y a mí me parece que ‘un cuento es guardar un secreto’. Porque no creo ni que los cuentos tengan que ser una epifanía de descubrimiento ni es un mecanismo perfecto ni es un artefacto donde no sobra ni falta nada. Todo lo contrario. Eloy Tizón nos ha enseñado muy bien como se rompen las costuras de un cuento y donde, en la imperfección, también está la maravilla del cuento”.

¿Podría definirnos cada libro: ‘Siete casas vacías’?

He elegido ese libro porque Samanta es una maestra en la inquietud y el desasosiego. ¿Cómo funciona eso? La inquietud y el desasosiego no lo estás por lo que estás leyendo, sino que hace una distorsión de la realidad y crea un grado de lo insólito. Y ahí el lector tiene que elegir: estoy leyendo un personaje enloquecido, una realidad alterada o estoy en el otro lado del espejo, ante un hecho sobrenatural. Solo la elección del punto de vista de tu lectura genera inquietud.

¿Qué nos puede decir de Andrés Neuman?

‘Hacerse el muerto’ me parece el mejor libro que sintetiza el trabajo de Andrés. En cada libro pone todo lo que tiene de novelista, poetas, narrador, aforista. Y este es el libro que mejor despliega eso. Luego trabaja con una tesis del cuento que es maravillosa y me parece que a mí donde también está la literatura en su incomodidad y su extrañeza. En el momento más duro y más terrible somos capaces de mirar y de sonreír. Y en el momento más feliz de nuestra vida hay algo que lo ensombrece. Y eso es la vida: ese juego de contrarios. En el propio título se sintetiza: los niños juegan a hacerse el muerto. Y es un juego. Y el cuento también es un territorio del juego, de la exploración, de la vanguardia, de usar formas inusitadas. ‘Hacerse el muerto’ es un tesoro e invita también a escribir.

Socorro Venegas es una escritora y editora mexicana marcada por la poesía. Isabel Wagemann.

Ya lo ha avanzado un poco, pero ¿por qué Socorro Venegas?

‘La memoria donde ardía’ de Socorro Venegas me parece que está en un territorio opuesto a la literatura Samanta Schewblin, Mariana Enríquez, María Fernanda Ampuero o Mónica Ojeda. Comparte evidentemente ideología y militancia feminista, pero ella hace un cuidado exquisito del lenguaje, una prosodia poética maravillosa, el cuento también como género colindante a la poesía, y muestra cierto momento actual de la literatura latinoamericana, en general y en particular la mexicana, de esas escritoras preocupadas por mostrar una realidad de su cuerpo, de su identidad sexual, de su maternidad. Voy a poder decir como la pérdida del amor muy joven, se le muere su primera pareja en brazos, recorre toda su obra.

¿Algo más?

Un detalle… Es para 20 personas, es importante que la gente acuda con el libro leído y vendrán cuatro personas de Barcelona, solo para esto.