Grabarse leyendo el primer libro de Harry Potter, reto desde Santa Isabel al mundo

Irene Berberana promueve estos días desde la librería Siglo XXI del barrio zaragozano de Santa Isabel una actividad muy interesante para todos los amantes de la lectura en general y de Harry Potter en especial. En 2022 se cumple el vigesimoquinto aniversario de la aparición del primer libro de la saga; el mundo descubrió al joven mago de Hogwarts cuando J.K. Rowling consiguió editar ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ en 1997; la ‘Harry Potter Book Night’ zaragozana, no obstante, lleva ocho ediciones, pero se aprovecha la efeméride para ir un poco más allá en este mágico impulso y organizar una lectura de ese primer libro de Harry. Hace veinte días, por cierto, los protagonistas de la película inspirada en el libro se reunieron para celebrar a su vez el vigésimo aniversario del filme.

“Cada año -explica Berberana- hacemos actividades en la librería relacionadas con el personaje y su mundo; la pandemia hizo que no se celebrase en 2021, y ahora buscamos resarcirnos de ese año de parón. No obstante, como seguimos en una situación sanitaria preocupante y las medidas de seguridad deben ser estrictas en lo que se refiere a aforos en lugares cerrados, decidimos hacer algo ‘online’ y pedir participación a la gente a través de nuestra web, libreriasiglo21.com”.

El sistema es sencillo. Hay que grabarse en vídeo (en horizontal, ojo) leyendo una página con la mejor dicción posible, aunque desde la librería ya avisan que no se van a poner estupendos; lo importante es hacerlo con ganas, que mayores y niños compartan la actividad con entusiasmo y pasar un buen rato individual y colectivamente a través de su página, guiados por uno de los famosos hechizos del mago: el ‘arresto momentum’, por ejemplo, que ralentiza un objetivo en movimiento, consiguiendo así la pausa deseada para disfrutar de la lectura. Eso sí, la gente de Siglo XXI esgrime el ‘finite incantatem’, que es un encantamiento general de contrahechizos, así que tienen la sartén por el mango.

“En nuestra web -explica Berberana- hay una pestaña arriba para inscribirte con nombre, teléfono y correo electrónico; te damos las indicaciones y haces click abajo en la palabra ‘alohomora’, que es el encantamiento de apertura en la saga; entonces aparece el listado de páginas, y debes elegir la tuya entre las que están en negro, porque las marcadas en rojo ya las ha elegido otra persona. Luego grabas el vídeo y lo mandas por WeTransfer a nuestro correo electrónico, redessociales@libreriasiglo21.com. El nombre del archivo debe ser el número de la página que has leído. Hay que mandarlo antes del lunes 21 de enero, y se publicará el 3 de febrero en nuestra cuenta de Instagram, primero en historias y luego en un vídeo resumen con el resto”.

La meta no es una lectura cuadrada al milímetro. “Si conseguimos grabar todas las páginas, perfecto, pero si hay menos, también nos vale. Para que haya algo de correlatividad y uniformidad en las lecturas, porque naturalmente hay varias ediciones del libro, hemos elegido la de tapas duras de Salamandra, la más vendida y favorita de los más pequeños, aunque no fuera la tirada inicial. Tiene 252 páginas, aunque la acción empieza en la 13. No podemos colgar el libro en la red, lógicamente, pero sí damos las indicaciones para quienes quieran sumarse, entendiendo que serán sobre todo seguidores de la saga y, por tanto, poseedores de los libros. La idea de fondo es que además de leer la página que te toca, acabes releyendo el libro y reviviendo lo que te hizo sentir en su día”.