El escultor Florencio de Pedro usa el QR para rescatar la memoria de los pueblos

El escultor Florencio de Pedro es de Hinojosa de Jarque (Teruel), tiene su estudio en Zaragoza (a la vera del Canal Imperial) y se ha embarcado en un proyecto singular; reordenar el patrimonio de cada pueblo con miras turísticas, desde edificios a parajes o muestras de arte, y volcarlo en elegantes placas metálicas de 40x60 centímetros (un A3), adheridas a un muro céntrico con silicona especial; llevan un mapa numerado y los respectivos códigos QR de cada aliciente, que conducen a información ordenada y enriquecida con gráficos de cada punto de interés La idea, dirigida a los ayuntamientos, comenzó a tomar forma en su pueblo y se ha materializado en Torralba de Ribota (Zaragoza) y está en marcha en Muel, además de estar en los primeros pasos de captación y ordenación de material en otros pueblos aragoneses.

“La placa -explica De Pedro- acaba recogiendo un trabajo minucioso, de varias visitas, con las imágenes en primer lugar y la captación de datos después. Además del patrimonio, me nutro de visitas a la gente que acaba ejerciendo la interlocución en el pueblo, que acabe saliendo alguna historia colateral, el reflejo de una leyenda… es ir más allá de lo trillado, llamar a la memoria y contar la historia de un lugar desde la raíz. En Torralba entregamos todo el material hace apenas unos días a su alcalde, Alfonso Puertas, que además es médico de atención primaria; una persona muy activa. Allí está además Pueblos en Arte, Lucía Camón y Alfonso Kint, una iniciativa muy conocida y asentada. Y no te pierdas el antiquísimo Embalse de la Hoz. El herrero local, que fue el primer alcalde de la democracia, tiene su pequeño museo, Cegra, de César Gracia; charlar con él fue una maravilla, me contó historias de sus cenas en Villarroya de la Sierra con Montserrat Caballé y Bernabé Martí, que tiene raíces allá”.

Placas preparadas por Florencio de Pedro en Torralba de Ribota. HA

De Pedro visita personalmente cada destino, aunque cuenta con una red de colaboradores para la redacción y la investigación. “Tengo ocho personas conmigo para ir aterrizando los trabajos, con varios historiadores en el plantel, y voy buscando siempre nuevas personas para que asuman alguno de los trabajos. Cada ítem son dos páginas de texto. Al abordar el trabajo con un pueblo vas fijando los distintos puntos clave, y cuando ya tienes todo el material, se hacen las placas con láser, dos o tres por pueblo, situados en lugares estratégicos y a un precio accesible para todos los presupuestos. La idea se ha sembrado ya por muchos pueblos, y este año iremos recogiendo los frutos”.

Calamocha está entre los futuribles del proyecto, como Calatayud y La Muela. “También hemos sondeado Fuentes de Ebro, otro lugar con mucho que contar, el centro geográfico de Aragón. Tengo obra reciente en Las Pedrosas y Azuara, que perfectamente podrían ser futuros destinos de esta iniciativa.

Próxima inauguración

Alfonso Puertas, alcalde de Torralba de Ribota, es médico de atención primaria; basado en Morata de Jalón, atiende a Tobed, Codos, Arándiga y Mesones de Isuela. El arte y el patrimonio le tiran, y la iniciativa de Florencio de Pedro le cautivó desde el principio. Quiere hacer una inauguración formal. “Se han identificado 18 puntos de interés en la placa de Torralba de Ribota. Vamos a hacer el logo de la comarca para ponerlo en una placica, además. Lo que nos ha hecho Florencio es muy interesante; un pueblo pequeño como éste tiene que buscar salidas, opciones nuevas, y esto es algo que no se tiene en la zona. Acabamos de restaurar la Torre Blanca, y es bueno que aquellos que nos visitan tengan ya de primeras una información clara y bien estructurada para que sepan lo que están viendo”.

Puertas no se detiene en esta idea. “Nos quitamos la deuda de encima y era un buen momento para emprender algunos temas. Con 180 habitantes, Calatayud y la autovía a un paso e iniciativas como Pueblos con Arte, creo que hay tela para cortar en una visita. Han venido nuevos pobladores del mundo del arte y nuestra plaza mudéjar, que se hizo en 2009, es un emblema junto a la iglesia. Queremos que nos visiten más, y sinceramente creo que hay argumentos para desviarse esos 10 kilómetros de la autovía”.