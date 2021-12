Santi Capuz, un mago de los videoclips que empezó a enfocarse en Zaragoza

Santi Capuz es argentino, vive en Madrid y lleva a Zaragoza en el corazón. El joven guionista y cineasta, con una trayectoria consolidada en la publicidad y los videoclips, iba a rodar este mes de diciembre un corto con la productora zaragozana Cosmos Fan, que se ha retrasado unas semanas -tratarán de comenzar a lo largo del mes de enero- por la situación sanitaria. ‘Cangrejo araña’ es una historia de tintes autobiográficos que transcurre principalmente en los escenarios que presidieron la infancia y adolescencia de Capuz en Zaragoza.

“Nací en Buenos Aires en 1988, y a los nueve años de edad llegué a vivir a Zaragoza, donde estudié la secundaria y el bachillerato; siguió siendo mi base hasta los 23, aunque los últimos años de residencia acá estudié Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra. Llevo en Madrid una década”.

El realizador argentino llegó a Madrid para hacer un máster de cine digital en la ECAM. “Al acabarlo entré a una productora de televisión, Big Bang Media, dedicada sobre todo a los concursos y el entretenimiento. Estuve tres años allá, en el departamento de nuevos proyectos; me encargaba sobre todo de maquetación y presentaciones, ‘teasers’… eso sí, era muy pesado y siempre estaba intentando que me dejaran tocar cámara. Pude dirigir un anuncio de publicidad para el que había colaborado en el guión, y así debuté tras la cámara profesionalmente; era un producto dietético, tiré de superlenta… aprendizaje”.

Capuz pasó luego a una consultora digital madrileña, De Cocktail, para integrarse plenamente en la videoproucción. “Comencé con los guiones y luego fui sumando más tareas; manejaban clientela potente. Fueron otros dos años, y me sentía ya más seguro dirigiendo y escribiendo. Luego pasé a una agencia de publicidad, Full Six, del grupo Havas, y ahí trabajé como realizador, con clientela fija y bastante libertad creativa. Desde la etapa de De Cocktail ya hacía cosas 'freelance', sobre todo en publicidad, y cuando acabé en la agencia me volqué al 100% en mis propios trabajos, que por suerte no han faltado”.

Suena la música

Santi Capuz se ha posicionado sólidamente en los últimos años dentro del panorama expañol del videoclip musical. “Empecé con esto por casualidad; en un corto que yo dirigía pero no había escrito, la guionista y productora me sugirió que le escribiéramos al sello Elefant Records para intentar que nos cedieran alguna música. Fueron muy amables, buenísima onda, y enviaron un listado enorme de canciones en cesión para el corto. Más adelante decidí escribirles por mi cuenta, concretamente a Luis Calvo; le mostré el corto que habíamos hecho y me puse a disposición para cualquier trabajo futuro. Esto fue en septiembre de 2018, y en diciembre me encargó el primer videoclip. Luego vinieron unos cuantos más los dos años siguientes; por ejemplo, para La Bien Querida, María Rodés y la Estrella de David o Soleá Morente”.

La siguiente llamada fue de Universal; Capuz ha hecho vídeos para Alba Reche, finalista de Operación Triunfo en 2018, y una colaboración entre otro triunfito, Miki Núñez -representante eurovisivo español en 2019- y la banda Despistaos. “En este 2021 también he trabajado para Sony, primero con Ángel Stanich y hace muy poco para una canción de Melendi con Carlos Rivera, que se llama ‘El único habitante de tu piel’, salió hace un mes y lleva casi seis millones de reproducciones en Youtube”.

Santi Capuz aclara que “el mundo del videoclip es muy particular, depende mucho del artista y de lo claro que tenga lo que quiere; obviamente puedes experimentar más que en un anuncio, pero también hay que saber amoldarse. No faltan los que te dan un extra de libertad, y ahí te aventuras; a mí me gusta que haya siempre una historia, una parte narrativa clara, y probar con universos extraños o curiosos. En el tema ‘Places’, para The Last Detail, proponemos una especie de Cluedo con un tono retro; a Stanich le puse un tipo a la carrera con un televisor como cabeza… aunque él ya traía una idea muy buena antes de empezar”.

Corto en Zaragoza

‘Cangrejo araña’ está basado en la adolescencia del propio Santi Capuz. “Llevo casi tres años con el proyecto escrito; habla de la madurez a través de un recorrido de la vida de dos personas, un chico y una chica, desde la infancia y adolescencia hasta la edad madura. Ya conocía a José Ángel Delgado por una charla en el festival de Fuentes de Ebro, y pasó algo curioso; cuando nos intercambiamos los teléfonos resultó que yo ya tenía el suyo, porque con 19 años le había llamado para pedirle prácticas en su productora. Fuimos hablando más seguido y en 2019 le comenté el proyecto. La idea era darle forma en 2020, pero todos sabemos lo que pasó en marzo de 2020; ahora lo hemos retomado, y si hay posibilidad lo rodaremos en enero. Tenía muy claro que quería sacar Zaragoza, donde tengo tantos recuerdos; asomará el Pilar y el puente de Hierro sobre el Ebro, las Playas de la Expo… tambuén las pozas de Pígalo en Luesia y carreteras de las Cinco Villas”.

El corto cuenta con una ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza. “También ha entrado Aragón TV y el guión erecibió un premio de la DPZ, así que estamos contentos con todo este apoyo”. Será el quinto trabajo de este metraje en el haber de Capuz, tras ‘Manías’, ‘Noelia’, ‘Silencio’ y ‘Rewine’. Todos ellos pueden verse en la web del realizador, santicapuz.com