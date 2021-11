Vuelven los tornamesistas: el colectivo DJ aragonés prepara su Navidad con ganas

El universo DJ aragonés se despereza en las últimas semanas tras la forzosa hibernación de muchos meses, y las reinvenciones en espacios y horarios diversos para tratar de mantener la actividad de manera óptima o, al menos, salvable. Las cabinas vuelven a poblarse y las nuevas generaciones comparten espacio y foco con las asentadas en un panorama esperanzador en cuanto al talento, pero inquietante por la escasez de espacios hábiles y la incógnita de futuro inmediato.

El panorama no es negro zaíno, pero tampoco blanco inmaculado. De todo hay. Entre las nuevas luminarias del segmento bar destaca el Gorila; tras algo más de un año de trayectoria, este negocio surgido en plena bofetada pandémica se ha asentado en la escena. “Esta Nochevieja pincho en el Gorila, va a ser muy divertido -apunta Candela, más conocida como Ms Von Disko- y encima lo hago junto a una alumna, Drizzyclare; será fiesta de chicas”. Clara es alumna de Candela en la escuela Xprésate y en el set que ya preparan habrá afrobeat, dancehall, jungle, reguetón, algo de hip hop, r&b… una buena variedad dentro de la música diseñada para bailar y sudar. “Clara es muy talentosa, desde el primer minuto pilló la onda de esta profesión y ya nos hemos juntado varias veces pinchando, ha venido a las fiestas Dollar que hacemos Alberto -Sweet Drinkz- y yo desde hace años, y empieza a pinchar por toda España”.

Candela está contenta por la resurrección de la actividad, aunque actualmente siga habiendo incógnitas por despejar en el futuro próximo. “Han abierto los bares y no hemos parado, Alberto y yo hemos pinchado en Barcelona y San Sebastián recientemente como Face Down Vss Up, y por aquí no va mal la cosa”.

Chelis, todo un referente para la escena clubber aragonesa en las dos últimas décadas, pinchará próximamente en una de sus ciudades favoritas para girar discos con estilo: Pamplona. “De momento no voy a hacer mucho más este mes, echo un poco de menos lugares en los que he sido habitual como el Zorro o Las Armas, la López puede que vuelva pero no está claro… queda la Reset, que resiste, y sé que el Gorila está muy bien, he comentado con Alberto la posibilidad de estar allá próximamente. También queremos poner fecha a la fiesta del Apotheke que teníamos prevista, pero probablemente será después de navidades. La pandemia ha sido dura: personalmente, y dadas las circunstancias, he echado de menos una terraza con música electrónica en este periodo”.

Su colega Luso, con el que tiene planes laborales en 2022, toca el día 10 en el Tempo Audiophile Club de Madrid. “Este mes no he fijado nada más porque ando en plena mudanza, regreso de Barcelona para vivir otra vez en Zaragoza. Confío en 2022 y lo que nos traerá, si no hay sustos”.

Pendejo es otro de los consolidados en la escena aragonesa, y habitual en las listas de mejores DJ nacionales, como Chelis, Candela o Hollers. “El 24 y el 31 pincharé en Huesca, en la Estrella. Este mes también me paso por la Creedence el día 6 y la Moliner 7 el día 10. Bueno, y antes pasaré por Biscarrués el viernes 3 y en la Estrella el día 4. Teníamos ganas de volver a la acción, y los compañeros andan con ánimos. Candela y Alberto se mueven mucho, dan vidilla a la escena, y personalmente también me apetece saber de Funkforward, hace tiempo que no coincidimos”.

La docencia y la fiesta

Alberto Sweet Drinkz, como Candela, es profesor en el máster de Xpresate en Zaragoza. “Somos una docena de docentes, y entre los DJ estamos Candela y yo con Franky de Fokin Massive y Carlos Bombony Montana. En cuanto a la agenda, no me puedo quejar, salen cosas cada fin de semana, a veces una o a veces dos, y llevo así desde el Pilar. Ya he pasado por la Razz en Barcelona y hubo parada donostiarra en Dabadaba, ya tocaba. En Nochevieja estaré en el Tony Wilson de Zaragoza, y con Dollar seguiremos haciendo fiestas en las próximas semanas; también estoy en otra actividad en el Gorila, Pangoleo, junto a Eleven y penguinsandcat. No hay muchos sitios en movimiento, pero algunos van volviendo, se hacen los Viva Trucks en el Rombo Zentral del Mercado… en la Lata y el Rock & Blues siempre hay cosas interesantes, en Jane Birkin, los tardeos en Tony Wilson y Parros y otros puntos de Zaragoza. Sí me apetece hablar de un nuevo talento, Maxvll, un chaval que produce y pincha de maravilla. Tiene raíces dominicanas, lleva en Zaragoza desde crío y es un espectáculo”.

Sweet Drinkz, en plena acción. Julián Fallas

Carlos Hollers reparte su tiempo entre el pueblo que le vio nacer, Fuentes de Ebro, y la ciudad de Huesca, donde imparte docencia como DJ, sonidista y video DJ en el Ramón y Cajal. “Ha sido un buen verano laboral, con eventos combinados de tocadas y proyecciones. El 90% de mis clientes en los pueblos siguen llamando a día de hoy, y me encanta seguir visitándolos. El 31 estaré en Fuentes, en el pabellón municipal, si todo va bien. Voy a hacer también una sesión ‘online’ en Navidad, es algo que quiero seguir haciendo, llevo casi 400.000 visualizaciones en dos años en mi canal de Youtube. Este tiempo también ha sido una gozada ver como dos antiguos alumnos, Eddy Charlez e Idoipe, se abren paso dentro y fuera de Aragón. Y ojo a otro crack, Rulo, que suele pinchar en el Hide, junto a Canterbury”.

Los Starkytch al ataque

Mariano Bazco y Carlichi Higueras se llevaron este año el Premio de la Música Aragonesa en el sector. Lo suyo es puro amor a los vinilos, con el componente de espectáculo siempre presente. “Estamos pendientes -apunta Bazco- de lo que pase con la nueva ola de la covid, claro, pero si se puede estaremos el 31 en el Teatro de las Esquinas para celebrar la Nochevieja. Ganas de fiesta hay, desde luego; el viernes pasado actuamos en una fiesta privada ante 200 personas y fue tremendo. Acabamos de regresar a la actividad tras dos años parados, y nos vamos dosificando. En enero sí queremos hacer alguna cosica con el club de Vinilovers; ya probamos en la Lata el primer fin de semana de verano que se pudo abrir en este 2021, y hemos repetido en entornos privados”.

Eddy Charlez tiene la agenda apretadísima y la sonrisa suelta. “Empiezo en diciembre este mismo jueves 2, y hasta Nochevieja cuento 28 bolos; acabo de ir al médico para que me recete vitamina D -sonríe- porque la cosa promete; durante el mes estaré por muchos puntos de Aragón, Zaragoza y Huesca sobre todo en tardeos y de noche, además de Jaca, Bujaraloz, Alagón, Tarazona Y Ejea, El 31 empiezo por la tarde en Super Hits de 16.00 a 20.00, media hora después de las campanadas empezaré en el Parros y luego estaré de 2.30 a 4.00 en Melocontaron en el Parque de Atracciones antes de volver al Parros hasta las 6.30. En este tiempo de bajón de actividad tuve la suerte de poder dedicarme a la docencia, dando clases en Master D como DJ por academias de toda España; ahora compagino clases con bolos de jueves a domingo y en festivos, de lunes a miércoles me centro en la academia”.

Eddy Charlez tiene un diciembre ajetreado en materia de bolos. ha

Charlez da clases ‘online’ y presenciales. “Tengo mucho que agradecerle a Hollers, que fue quien me enseñó a pinchar vinilo, un mentor para mí aunque cada uno tengamos nuestra identidad, yo sigo aprendiendo. Alberto Sweet Drinkz es otro referente para mí, además de amigo. Tengo un grupo con Maxvll, Savage, en el que también está Dope King, y quiero decir que Maxvll es el futuro de Aragón en lo nuestro; lleva la música de baile en la sangre, produce de maravilla y va a sacar pronto un epé. Ahora ya suena en el extranjero, sobre todo en Holanda”.

En cuanto al oscense Andrés Campo, coordinador y residente en la Florida 135 fragatina, sigue a mil revoluciones en las pinchadas y como productor. “Ahora tengo el aniversario de Florida 135 en dos fechas, el sábado 4 y el martes 7 de diciembre; Vitalic es el invitado el 4 y Paco Osuna, Richie Hawtin, Héctor Oaks y yo estaremos el 7. En Nochevieja toca Florida, y al día siguiente voy con Elrow a Fabrik e Madrid. El 25 también hay Elrow en Viladecans, y el resto del mes me toca Biarritz el 5, Amposta el 11, Nox Madrid el 18… también estoy contento porque después de un tiempo de bloqueo al principio de la pandemia, la olla de mi cabeza se ha abierto y estoy haciendo música, limpiando tracks… quiero sacar algún epé y estoy mirando dónde, cómo y cuando”.