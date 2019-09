Llega el FIZ 2019 a Zaragoza con Vetusta Morla como garantía de éxito

La confirmación del grupo madrileño Vetusta Morla para la decimonovena edición del Festival de música Independiente (FIZ) de Zaragoza fue la garantía de que la sala Multiusos del Auditorio presentaría un año más el habitual aspecto cercano al lleno. El tirón del grupo formado en la localidad de Tres Cantos hace más de 20 años es muy grande, tanto en España como en buena parte de América Latina. A eso se suman los nuevos públicos atraídos por bandas más jóvenes y también madrileños como Nunatak o Las Odio, más el aporte de los londinenses Monarchy, que este año ocupan el lugar de grupo extranjero en el festival.

El cartel y los horarios del FIZ 2019

La participación aragonesa vuelve a ser numerosa entre los DJ, con Sweet Drinkz como encargado de cerrar la actividad en el escenario principal; es miembro del colectivo Face Down Ass Up, al igual que Ms Von Disko, encargada del fin de fiesta en la zona FIZ Club (1.30); por este escenario pasarán antes, desde las 21.30, Beat Killa y De Niro Djs. En el escenario principal, y también siguiendo la tradición de los últimos años, también habrá una banda aragonesa, In Materia, que acaba de estrenar disco.

Tras la apertura de puertas a las 19.30 horas, serán In Materia los encargados de abrir el programa en el escenario Ámbar, a las 20.00. Tras ellos, Las Odio harán su aparición alrededor de las 21.00: se trata de un grupo formado exclusivamente por mujeres, que viene destacando en los dos últimos años por su actitud en el escenario, una gran cercanía al punk y letras muy reivindicativas. Les seguirán los londinenses Monarchy desde las 22.10. A continuación, diez minutos antes de la medianoche llegará Vetusta Morla, que regresa al festival después de un lustro y dará un recital de 2 horas, algo no muy habitual en festivales. Tras ellos, alrededor de las 2.00, saldrán Nunatak; por último, desde las 3.00 y hasta el cierre, estará el mencionado Sweet Drinkz junto con Yaguar Visual.