La cátedra Gonzalo Borrás hace públicos los premios a los mejores trabajos

La Cátedra Gonzalo Borras, que impulsan el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, ha resuelto los premios a la mejor tesis doctoral, mejor Trabajo Fin de Máster (TFM) y mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) sobre arte y patrimonio aragonés, que se entregarán en diciembre, y las ayudas a la investigación, a las actividades de docencia, divulgación y transferencia y a la edición.

Premio a la mejor tesis doctoral, dotado con 2.000 euros, ha sido para Carmen Abad Zardoya, por su trabajo titulado "Poner quartos. Lecturas del espacio doméstico en la España ilustrada. Distribución espacial y decoración en la Zaragoza del siglo XVIII", ha informado la Universidad de Zaragoza en una nota de prensa.

Este premio incluye una mención para Sergio Ibáñez Sánchez por su trabajo "Engaging customers before the trip: experimental analysis of the role of virtual and augmented reality in the creation of tourism pre-experiences".

El premio al mejor TFM, dotado con 1.200 euros, ha recaído en Álvaro Vicente Romeo, por su trabajo "Francisco Lupicini, caballero noble florentín. Vida y obra de un pintor entre la Toscana y Aragón (1591-¿1656?)" y el mejor TFG, dotado con 800 euros, ha sido el de Ángela Melo Royo, por su investigación "El frontal de altar de Santa María de Iguácel en el contexto de los antipendios románicos aragoneses".

También se han concedido dos ayudas a la investigación, dotadas cada una con un máximo de 3.000 euros repartidos en los ejercicios 2021 y 2022, para "La sonrisa complaciente del franquismo. Estudio, análisis y debate historiográfico del cine de Fernando Palacios", a cargo de Fernando Sanz Ferreruela, y "Rafael Navarro. Estudio de su obra fotográfica en el contexto creativo de los años 70", de la que se encargará Francisco Javier Lázaro Sebastián.

Asimismo se han adjudicado cinco ayudas a actividades de docencia, divulgación y transferencia, por un valor total de 2.500 euros, y siete ayudas a la edición, por un monto total de 10.500 euros.

El objetivo de la cátedra es contribuir a la generación de conocimiento sobre los bienes, materiales e inmateriales, relacionados con la historia y la cultura de Aragón; pretende favorecer la creación de equipos que fomenten nuevas líneas de estudio e investigación sobre Patrimonio Cultural aragonés, con el objetivo de ampliar el conocimiento de su riqueza, y de promover la difusión de todos los estudios de carácter interdisciplinar y transversal que se generen, ayudando a ampliar el conocimiento de los valores culturales del patrimonio aragonés.

Gonzalo M. Borrás Gualis (1940-2019) fue catedrático de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo de la Universidad de Zaragoza y, más tarde, profesor emérito y colaborador extraordinario. Publicó 48 libros y numerosos artículos, capítulos en libros y catálogos de exposiciones.

Fue director del Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo (instituto mixto); del Instituto de Estudios Turolenses (1985-1995) y de la Institución Fernando el Católico (2002-2005).