Jaume Balagueró salta del terror a la acción con 'Way Down', su mayor reto

Habitual del Festival de Sitges, reconocido sobre todo por su saga '[Rec]', y autor de cintas tan inquietantes como 'Mientras duermes' (2011), Jaume Balagueró se estrena en el cine de acción con 'Way Down', una estupenda película de atracos que ha mimado hasta el extremo y que considera uno de sus grandes retos.

"Había que hacer cosas muy difíciles, como la reconstrucción de todo aquel festival de euforia y de locura que fue la final del Mundial de 2010 con miles de seguidores delante de las pantallas gigantes en Cibeles, fue un reto muy grande", ha dicho el director en una rueda de prensa celebrada hoy en el madrileño hotel Palace.

De "impresionante factura", en opinión de uno de sus protagonistas, José Coronado, e "ideal" para recuperar al público en las salas, 'Way Down' es la mayor apuesta de Mediaset para este otoño, según ha confirmado Paolo Vasile, consejero delegado del grupo, que ha apoyado la presentación de la cinta en Madrid, a la que acudió todo el reparto, a excepción de Liam Cunningham y Emilio Gutiérrez Caba.

Balagueró ha explicado que la película, rodada en inglés y español, necesitaba un reparto internacional y no uno cualquiera, sino uno que sintiera la misma "pasión" que les llevó al director y a los productores de Mediaset a poner en marcha el proyecto hace seis años.

Y aunque la cinta está lista desde hace dos años -de hecho se ha estrenado ya con gran éxito en EE.UU e Inglaterra-, se ha demorado en llegar a las salas españolas para hacerlo "en el momento oportuno".

"No se puede tirar una película, que es la vida de tanta gente- ha dicho Vasile-. Nuestra responsabilidad es hacer películas que le gusten a la gente, la recuperación ha sido más por las películas que por otras cosas".

Así, con 'The Good Doctor' Freddy Highmore a la cabeza -también produce la cinta-, 'Way Down' mezcla con naturalidad actores británicos y españoles, que hablan indistintamente en inglés y español: son Luis Tosar, Sam Riley, José Coronado, el alemán Axel Stein y Astrid Bergès-Frisbey.

Aunque la película comienza casi igual que 'La casa de Papel', es inevitable que recuerde más a la saga 'Ocean'; tanto, que director y actores están dispuestos a seguir sus pasos y rodar una segunda parte: la película justo termina invitando a ello.

"La primera película de cualquier cosa la decidimos nosotros, pero la segunda la decide el publico", ha señalado Vasile a quien todos han vuelto las miradas: "El publico lo pedirá", aunque "habrá que resucitar a los muertos", ha apuntado entre risas.

Highmore es Thom, el cerebro de una banda bien engrasada que cuenta, no solo con la determinación para robar el banco más inexpugnable del mundo, sino con la mejor coartada posible.

Aquí, su personaje es un ingeniero universitario, rico y aburrido, que cae rendido ante el reto que le plantea el cazador de tesoros Walter (Liam Cunningham): robar unas monedas raras guardadas en el Banco de España, un lugar absolutamente inexpugnable protegido con una ingeniería faraónica, de la que no hay planos, cuya cámara acorazada fue construída hace cien años.

Highmore, que estudió Filología Española y habla perfectamente español, ha señalado que, para él, la cinta es "una celebración del cine europeo y, sobre todo, español".

"Todos conocemos las pelis de acción, los thrillers al estilo estadounidense, pero esta es a 'nuestro' estilo", ha dicho el actor inglés, protagonista de 'The Good Doctor', decidido a rodar más en España y en español.

La "chica" del grupo es Bergès-Frisbey, quien ha desvelado en la rueda de prensa que "flipó" con la reconstrucción de la bóveda que se inunda en un momento importante de la película: "Pensamos que iba a ser un croma, pero (Balagueró) tenía en mente hacerlo lo más físico, lo más orgánico posible, así que el set se llenó de agua varias veces. Técnicamente fue increíble y hacerlo de verdad se nota mucho en la peli", opina.

La actriz, "sirena" en 'Piratas del Caribe' hizo un expreso reconocimiento a "los extras y figuración, gente muy bien elegida que lo hizo con todo el corazón y le dio una emoción muy lograda a la cinta".

Coronado, "feliz" de "traer esta nueva criatura a las salas, de ritmo y acción trepidante y factura espectacular", es el jefe de seguridad del banco; un tipo al que es difícil colársela, celoso de su trabajo, encargado de hacérselo difícil a los cacos. "Me encanta cómo pone esta película en el mapa a Madrid", ha resaltado el ganador de un Goya.

Y Tosar es "el conseguidor" de la banda, un español -a diferencia del actor- muy forofo del fútbol que siempre lleva consigo un pequeño y viejo transistor heredado de su padre. El gallego encuentra al filme un cierto toque de "comedia sutil". "Creo que es una peli ambiciosa, ha valido la pena la espera. La gente quiere ver cine, y cine grande, y 'Way down', lo es", ha concluido.