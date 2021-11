El director de cine Agustí Villaronga anuncia que tiene cáncer

El cineasta mallorquín Agustí Villaronga ha confirmado este miércoles que tiene cáncer.

El director de 'Pa negre' ha hecho pública su enfermedad en una entrevista en el programa de radio Al Día, de IB3 Radio, recogida el Diario de Mallorca.

"Estoy delicado de salud. Hace unos meses me diagnosticaron la enfermedad y, aunque no está todavía en fase de metástasis, el lunes me operan. Así que seguramente pasaré el estreno en la UCI y no me enteraré de cómo ha ido hasta que no salga del globo de la operación", ha dicho en la emisora.

El cineasta balear, de 68 años, vuelve este viernes a las salas españolas con 'El vientre del mar', una versión libre y poética de un texto de Alessandro Baricco sobre el naufragio de una fragata francesa en 1816, aunque, en realidad, la cinta es una reflexión sobre los naufragios de nuestro tiempo.