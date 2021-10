Vicky Calavia estrenará su documental de la soprano 'Elvira de Hidalgo' en la Seminci

‘Elvira de Hidalgo. Donare la Divinità’, el documental de 55 minutos de Vicky Calavia, participarán en la Seminci de Valladolid, en la sección oficial DOCEspaña, a concurso, y tendrá dos proyecciones: una, el viernes 29 de octubre, en la sala 10 de los cines Broadway, a las 22.15, y otra el día siguiente, en el mismo lugar, a las 11.45. Ambas proyecciones serán su estreno oficial. No es la primera vez que la guionista, realizadora y productora aragonesa se presenta en Valladolid: lo hizo con ‘Eduardo Ducay. El cine que siempre estuvo ahí’ (2015), y dos años más tarde, fuera de concurso, con ‘Maria Moliner. Tendiendo palabras’. En 2018, en el ciclo Tiempo de Historia Cortometrajes, presentó ‘Luchar por Europa: la huella de Brandt’.

‘Elvira de Hidalgo. Donare la Divinità’, con guión y dirección de Calavia, cuenta la vida y la trayectoria de la soprano turolense, nacida en Valderroblkes en 1891 y fallecida en 1980 en Milán. Fue una de las grandes Rosina de ‘El barbero de Sevilla’ de su época y recorrió el mundo entero con numerosos éxitos, desde Milán, sobre todo, como centro de trabajo. Colaboró con muchos artistas, cantó con Fiodor Chaliapín y Miguel Fleta; tras su retirada, estuvo en Milán, Turquía y Grecia y pasaría a la historia como la maestra de canto de Maria Callas, su auténtica Pigmalión, con la que tuvo una relación de amigas y de madre a hija.

Vicky Calavia, en su montaje, mezcla la realidad, el trabajo documental con muchas novedades (fotos espectaculares, testimonios de Maria Callas, etc.), con la recreación: la cantante Ana Zurita da vida a una cantante que podría ser Elvira de Hidalgo y canta al piano, con Clara Gil como instrumentista, algunos de sus grandes temas.

Elvira de Hidalgo con su alumna y su amiga del alma, Maria Callas. Archivo Caladoc.

Vicky Calavia, entusiasmada con el estreno oficial de su documental en Valladolid, hace balance de casi un lustro de trabajo: “En este tiempo he descubierto a una mujer de personalidad arrebatadora, divertida, encantadora, arriesgada, valiente, segura. Sin complejos. También a una maravillosa voz que me embriaga, y además algo muy importante para mí: a una estupenda y entusiasta profesora, que no solo sabía cantar, sino enseñar a cantar, y ser capaz de transmitir sus secretas técnicas vocales sobre el ‘bel canto’”. Elvira de Hidalgo, como recuerda Juan Villalba Sebastián (una de las voces que glosan la existencia y la carrera de la actriz) en la biografía que acaba de publicar en Fórcola, era una especialista en compositores como Puccini, Verdi, Donizetti, Bellini, etc.

Vicky Calavia: “En este tiempo he descubierto a una mujer de personalidad arrebatadora, divertida, encantadora, arriesgada, valiente, segura. Sin complejos. También a una maravillosa voz que me embriaga"

Retrato coloreado de Elvira de Hidalgo (Valderrobres, 1891-Milán, 1980). Archivo Caladoc.

Vicky Calavia ha logrado rescatar una valiosa documentación: “La Fundación Valderrobres, la familia y la autora de la tesis sobre ella, Zoila Martínez, quien me ayudó especialmente a lo largo del proceso, me facilitaron y cedieron buena parte de este material. El resto supone, como siempre en estos documentales, búsquedas y averiguaciones que hice en archivos, filmotecas, hemerotecas, etc., lo que es casi un trabajo detectivesco. Me apasiona la investigación y la documentación. Tanto tiempo y trabajo, creo que redundan positivamente en el resultado final del documental”, sostiene la directora, que hizo un pase privado del documental en la Fundación de Caja Rural.

Cuenta con otras aportaciones de mérito: “También es fundamental la colaboración de Plácido Serrano, gracias a él di con las grabaciones de Elvira, y de Juan Villalba, Anna Feu y Lola Campos, cuyas entrevistas y datos fueron completando el mosaico. Todos han sido rigurosos, amenos, extensos, divertidos por momentos, divulgativos e instructivos. Es revelador el testimonio de la sobrina, Elvira Salas, firme y sincero”.

Pilar Lorengar, que fue recordada por 'Imprescindibles' en La 2, en 'Madame Butterfly'. Archivo DGA.

DÍA MUNDIAL DE LA ÓPERA

La noticia la hace pública Vicky Calavia coincidiendo con el Día Mundial de la Ópera. El domingo, en ‘Imprescindibles’ en La 2, se rendía homenaje a Pilar Lorengar; hablaban sus hermanos, amigos de Alemania, su hijastra, directores como Jesús López Cobos o Miguel Ángel Tapia, su acompañante el día que se despidió del Pilar con el Ave Maria.

Miguel Ángel Yusta, experto de HERALDO, valora así la efemérides: “La ópera es el espectáculo integral, absoluto, porque aúna teatro, música, canto y pone en acción multitud de recursos dramáticos al servicio del arte. “A mí la ópera, que es mi pasión desde que era niño (y de esto hace muchas décadas), me produce una emoción inigualable porque es, ante todo belleza elevada a sus expresiones más puras. Aragón ha dado siempre voces extraordinarias a la ópera; a las de Pilar Lorengar y Miguel Fleta hay que añadir otras muchas que han triunfado en los mejores teatros de ópera del mundo: por supuesto, Elvira de Hidalgo, tan de moda ahora, Antonio Aramburo, Andrés Marín, Eduardo García Bergés, Julián Biel, Mariano Aineto, Amable Leal, Fidela Gareta y muchos más. Nuestra tierra ha sido y es un buen vivero de voces líricas”, dice.

Miguel Ángel Yusta: “A mí la ópera, que es mi pasión desde que era niño (y de esto hace muchas décadas), me produce una emoción inigualable porque es, ante todo belleza elevada a sus expresiones más puras"

El especialista es optimista sobre la actualidad: “En este momento varias voces aragonesas triunfan en los escenarios operísticos: Ruth Iniesta, Sabina Puértolas, de origen monegrino, nacida en Zaragoza y recriada en Tafalla, Eduardo Aladrén, Carlos Chausson, Isaac Galán…, y una larga lista que se nutre constantemente”, afirma.