¿Qué se permite rodar en el Pilar y en otros monumentos de Aragón?

“El Pilar o la Seo se cede con normalidad siguiendo un protocolo minucioso. No es lo mismo autorizar unas fotos para la prensa o unas tomas para la televisión pública, que ahí se hace con naturalidad y de una manera espontánea, que autorizar un rodaje de una producción audiovisual más compleja, de divulgación o con ánimo de lucro. En este caso, existe un documento con diez puntos que deben cumplirse, y el punto quinto es clave: la productora debe explicar la motivación, la temática, la divulgación que se le va a dar a su proyecto; debe enviar el guión completo, con voces en ‘off’, debe explicar el equipo, los materiales, los enclaves, y todo ello se estudiará”, dice Ignacio Ruiz, director de Patrimonio del Cabildo Metropolitano de Zaragoza. Además, para obtener el permiso de rodaje es necesario respetar los bienes muebles del edificio, los usos públicos y el carácter sagrado del recinto, y que se respeten a las personas que trabajan en él.

“El Cabildo lo integran catorce personas; si surge alguna duda en el examen de las propuestas se plantean abiertamente para que se resuelvan por la productora, y si no se hace no se autoriza la grabación. Además, cuando se rueda hay una persona del Cabildo, otras personas o yo mismo, que supervisan el trabajo y si se modifican lo que se ha firmado y pactado, se interrumpe el rodaje”, matiza.

Ignacio Ruiz recuerda que los rodajes no pueden afectar nunca al culto, que se rodará cuando el edificio esté cerrado y que -“para mantenimiento del Pilar y de la Seo. Mantenerlos abiertos es carísimo”- se cobran 300 euros por hora o fracción. A la vez, Ignacio Ruiz tiene claro que “por respeto al culto, a la gente y al templo sagrado, nosotros no hubiéramos autorizado el rodaje del clip ‘Ateo’ de C. Tangana y Nathy Peluso. Hubiéramos denegado la solicitud desde el primer momento”.

LA ALJAFERÍA, ESCENARIO DE FICCIÓN E HISTORIA

Fernando Sanmartín, gestor cultural de las Cortes de Aragón, dice que el procedimiento es parejo en su institución. “Las productoras deben cursar su petición y explicar minuciosamente qué quieren hacer con todo tipo de detalles. El expediente pasa a la Mesa de las Cortes y son sus miembros quienes deciden”. En la Aljafería, en los últimos tiempos se han rodado series como ‘El Cid’ o ‘Academia de vampiros’ y los cortos del ciclo ‘La Aljafería. Un lugar de cine’, un proyecto de cortos de ficción que coordina Vicky Calavia.

“Es un proyecto nuestro, muy libre, donde se han hecho todo tipo de ficciones: históricas, leyendas, relatos de amor, cortos más urbanos y transgresores, y hasta ahora no habido ningún problema”, agrega Sanmartín, que también recuerda que “si hay que cerrar la Aljafería a las visitas públicas, se cobra una tarifa de 1.000 por hora o fracción desde el pasado mes de febrero”.

La productora HBO rodó hace pocas semanas 'Academia de vampiros' en la Aljafería. José Miguel Marco.

Vicky Calavia señala que hay cosas que no se pueden hacer: “No se puede dañar el patrimonio ni manipularlo, sobre todo si se crean escenografías, hay que tener cuidado con los pesos, etc. Hay que ser respetuosos con los edificios o sus espacios, tener en cuenta si hay plenos. Por lo demás, se trabaja de manera fenomenal y se ha podido hacer de todo, hasta ficciones políticas más o menos críticas, de Gaizka Urresti y Orencio Boix por ejemplo, con absoluta normalidad”.

¿Se habría podido rodar en la basílica del Pilar o en La Seo el vídeo ‘Ateo’ de C. Tangana y Nathy Peluso? Teresa Azcona, vicepresidenta de la Spain Film Commission y vinculada al Ayuntamiento de Zaragoza a través de su Oficina Fílmica, piensa que no. “Por experiencia, sé que tanto el deán como el responsable de Patrimonio del Cabildo, Joaquín Aguilar e Ignacio Ruiz son personas abiertas, pero meticulosas y tienen claro el aspecto patrimonial y las creencias, saben donde están y lo que son. En el Pilar se han rodado documentales, fragmentos promocionales, hace poco se rodó en el interior para la televisión ucraniana, etc. -agrega Teresa Azcona-. En el Pilar de 2019, cuando dirigía Aragón TV, a un compañero y a mí se nos ocurrió meter una cámara en el camarín de la Virgen del Pilar. Al final logramos hacerlo durante cuatro horas al día. Cuando llegó la pandemia, y se cerró el Pilar por primera vez, desde el propio Cabildo nos pidieron que volviésemos a poner la cámara, que se podía ver en la web del Cabildo y en la de Aragón Televisión las 24 horas al día… Fue una bonita experiencia”, recuerda Teresa Azcona, que acaba de colaborar en diversas gestiones con la productora HBO en la serie ‘Academia de vampiros’ para rodar en La Aljafería.

Teresa Azcona: "En una producción hay cosas que tener en cuenta: el lucro cesante, lo que se deja de ganar en edificios públicos; los gastos asociados por seguridad y otros conceptos, que asume la productora. Suelen existir unos precios determinados, que se ajustan en funciones de la visibilidad que se dé al edificio o si es promoción de la ciudad, u otros factores"

Ya de paso recuerda que existe todo un protocolo de rodajes: para usar “un dron se necesita un permiso estatal; para rodar con animales, hay una legislación específica que depende del Ministerio del Interior; para hacerlo con niños, también hay otros protocolos de la Delegación Provincial de Trabajo”, señala.

“Hay instituciones que entienden que los rodajes son una línea de negocio y que genera ingresos. Otros viven los rodajes como algo molesto; otros, como una cosa extraña, y a otros los saca de sus casillas, sin más. En una producción hay cosas que tener en cuenta: el lucro cesante, lo que se deja de ganar en edificios públicos; los gastos asociados por seguridad y otros conceptos, que asume la productora. Suelen existir unos precios determinados, que se ajustan en funciones de la visibilidad que se dé al edificio o si es promoción de la ciudad, u otros factores. El pueblo de Belchite, por poner un ejemplo, lo tiene muy claro y también tiene tarifas estipuladas”, subraya Azcona.

EN EL INTERIOR DE LA SEO Y EL PILAR

El productor y director Javier Jiménez ha trabajado a menudo en La Seo, en el Pilar o en el Alma Mater Museum. “Grabé en la Seo para mi documental ‘La roca en el mar’ y todo fue muy fácil. Sin embargo, en otros tiempos, en 1995, rodé en el Pilar una producción de Emilio Casanova sobre los murales del templo. Y todo fue mucho más complicado, tanto que tuvo que mediar el Gobierno de Aragón y director general de Cultura de entonces, Ángel Sesma. Instalamos un andamio de 27 o 28 metros, y durante el trabajo descubrimos unas grietas en el mural ‘Regina Martyrum’ de Goya, que no tardó en ser restaurado. No fue fácil”.

Interior de la basílica del Pilar donde se han rodado diversos documentales. José Miguel Marco.

Javier Jiménez ha visto el videoclip ‘Ateo’ y dice que le ha gustado. “¿Hay algo más divino que lo humano? El clip me parece muy inteligente, muy creativo y sí, muy provocativo. Indudablemente ese vídeo busca la repercusión desde el minuto cero. Nathy Peluso tiene una fuerza descomunal. La coreografía de ella dentro de la catedral es pura fuerza femenina, por belleza, por feminidad y por sensualidad, eso que hombres y mujeres tenemos dentro, en nuestra condición humana. Y meter esa fuerza en ese decorado, me parece brillante. Eso sí creo que hay polémica ya de salida”, dice Javier. Opina: “Creo que un vídeo así no hubiera podido rodarse entre nosotros. El Pilar es un icono, vivo enfrente y veo a menudo cómo se vive, las emociones que despierta, ese trajinar constante de gentes y de sentimientos. Creo que en Zaragoza la gente, sinceramente, se hubiera puesto muy burra y hubiera bramado”.

El operador de cámara Sergio de Uña, instalado en Madrid y director de fotografía de ‘Goya. 3 de mayo’ de Carlos Saura ha rodado en el Pilar de noche, ha movido un 'travelling' y ha convivido con los observadores del Cabildo. “Entre otros proyectos, hemos grabado ‘Música y Patrimonio’, pero cuando vas de la mano de Aragón TV es más fácil. El Cabildo supervisa todo muy bien”, apunta.

Y otro productor y cineasta como Javier Estella dice: “Aragón da muchas facilidades para rodar en general siempre que se respete el patrimonio. No tengo experiencia en La Seo y el Pilar, sí en Belchite o en la Aljafería, y del palacio solo puedo decir maravillas. He participado en 'La Aljafería. Un lugar de cine' y en otras cosas. Si eres respetuoso con el entorno y el patrimonio, puedes trabajar a tu gusto. Nosotros lo hemos hecho”, concluye el codirector de Nanuk Producciones con José Manuel Fandos.

