Víctor Páez: “Me gusta tratar temas incómodos para intentar normalizarlos”

Con tan solo 24 años, el director de musicales zaragozano Víctor Páez estrenó su primera obra teatral en el teatro Arlequín, de la mítica calle Gran Vía de Madrid. Un hito que, a edades tan tempranas, es muy difícil de conseguir. Nacido en el zaragozano barrio del Arrabal, estudió en el Instituto Pedro de Luna de la capital aragonesa donde cayó completamente rendido por las artes escénicas. “Durante varios años tuve la suerte de dar vida al personaje de Hermes, en la Odisea, que tantas alegrías nos dio”, rememora.

Tras trabajar varios años para una conocida cadena hotelera como animador y bailarín, decidió estudiar Teatro Musical en la escuela de Víctor Ullate Roche e Interpretación ante la cámara en el Instituto del Cine de Madrid. En 2016, estrenó su primer espectáculo como director, ‘Una corbata para Monroe’, que le sirvió para convertirse en uno de los directores más jóvenes en estrenar un musical en la Gran Vía de Madrid. La obra fue candidata a los premios ‘Broadway Awards’ en diversas categorías.

“Tan joven, me vi dirigiendo una obra yo solo, con un elenco de diez personas, y supuso un enorme reto para mí, pero como como buen aragonés lo sacamos adelante”, bromea. Sin embargo, el esfuerzo tuvo sus consecuencias y se vio obligado a retirarse de las tablas durante, al menos, dos años. El zaragozano aprovechó este parón para trabajar como presentador de eventos para Nickelodeon, Movistar + o Paramount Comedy.

Finalmente, en 2019 regresó tímidamente a los escenarios con algunas obras de micro teatro. Poco después, estrenó ‘La Noche del año’ -junto a Sara Herranz, Paula Reyes y el 'influencer' Germán-, un espectáculo que recrea una celebración de fin de año con la que logró colgar durante 6 meses el cartel de ‘Entradas agotadas’ en plena era covid.

“En cada show convertimos el teatro en una discoteca en la que nuestros protagonistas no son capaces de recordar lo que hicieron durante la celebración de la última noche del año”, explica Páez. Hoy, tiene esta y otra obra en cartel, ‘Desátame’, con las que continúa cosechando éxitos en la capital.

“Hemos creado la primera comedia sadomasoquista de España. Me gusta hablar de temas incómodos para tratar de normalizarlos. Que no se hable de ello no quiere decir que no existan”, admite el director teatral que reconoce que, con sus trabajos, trata de aportar algo más a la sociedad, en este caso, en defensa de la libertad de elección del ser humano y la diversidad. Una obra protagonizada por Lara Palma, Pablo Serna, Zoraida Ballesteros y Marina Muñoz. “Creo que la cultura tiene una responsabilidad mayor frente al resto de sectores y he decidido seguir ese camino”, añade el zaragozano.

La comedia es el formato en el que se mueve con mayor comodidad. “Dentro de las opciones que existen a la hora de contar una historia sobre las tablas reconozco que me siento cómodo con cualquier formato, pero ahora mismo no necesitamos más dramas en nuestras vidas, todo lo contrario”, reivindica.

Romper la cuarta pared

Además, en cada uno de sus trabajos trata de romper la cuarta pared que separa lo que ocurre en el escenario del público: “En mis obras, el público es un personaje más, forma parte del show, y creo que es lo que nos diferencia de otros formatos como la televisión o el cine”.

Entre sus retos, actualmente, uno muy claro: lograr estrenar en casa. “Sería un sueño hecho realidad porque, en definitiva, mis raíces y la base de lo que soy hoy tiene que ver con el lugar donde nací, me crié y me formé como actor”, reconoce. Además, asegura que su esencia de Aragón ha marcado su carrera. “Creo que con ganas y esfuerzo se consigue todo en la vida. La suerte tiene un pequeño porcentaje en el destino, pero no deja de ser pequeño. Si la suerte no está de tu lado, haz tú porque lo esté”, concluye.

