Amelia Hernández Causapé: "Desde Aragón es posible producir muchos proyectos para cine y teatro"

La compañía aragonesa Nueve de Nueve Teatro se hizo anteayer con dos premios Max, mejor composición musical y mejor labor de producción, gracias a su trabajo en la obra ‘Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban)’, que interpretan los actores Carmen Barrantes y Jorge Usón. La directora de producción Amelia Hernández Causapé conversó ayer con HERALDO sobre este proyecto teatral, estrenado en el Teatro Principal de Zaragoza en 2018.

En primer lugar, ¡enhorabuena! ¿Esperaban llevarse dos de los tres premios a los que estaban nominados?

Muchas gracias. Necesitamos unos días para asimilarlo, estamos contentísimos. Tener tres candidaturas finalistas ya era algo increíble porque a los Max se presentan más de 400 espectáculos. Cuando estábamos sentados en el patio de butacas, antes de empezar la gala, Mariano Marín ­–director musical–, Jorge Usón, Carmen Barrantes, José Troncoso –director y autor–, Belén Ponce de León –ayudante de dirección– y yo nos dimos cuenta del momento tan bonito que había propiciado los Max porque nos ‘obligó’ a reunirnos de nuevo. Y luego, lo que vino después fue una maravilla.

Como productora ¿qué significa para usted el galardón a la labor de producción?

Es una categoría nueva que se entrega por primera vez en los Max y que engloba a las compañías, por supuesto a Jorge Usón y a Carmen Barrantes, que han sido los productores, y a mí como parte de la dirección de producción. Supone muchísimo porque además es un espectáculo que costó sacar adelante. Un reconocimiento así te da un poco de respiro, pero, dejando el premio en su sitio, ‘Con lo bien que estábamos’ seguiría siendo igual de maravillosa aunque no hubiese sido premiada. Y lo mismo ocurre con otras obras que ayer no lo consiguieron. No son más ni son menos.

Producir cine tiene sus complicaciones, pero hacerlo en teatro tampoco debe ser tarea fácil...

No lo es, pero si se está muy bien acompañada, como ha sido el caso de la ‘Ferretería Esteban’, la verdad es que todo ha sido estupendo. La producción de cine y la de teatro son diferentes. Con mi socio Javier Macipe en El Pez Amarillo estoy inmersa en la producción de la película ‘La estrella azul’. En el cine los tiempos son mucho más largos, los presupuestos son mayores y los equipos más numerosos que en una producción teatral. Pero en el teatro también me siento muy a gusto, y sobre todo con Jorge y Carmen.

Esperaba el éxito de este montaje cuando la estrenaron en el Teatro Principal?

Siempre es una incógnita. Las cosas se hacen para llegar al público, pero también pensábamos que estábamos haciendo un espectáculo que ciertamente no era fácil, sino que requería que el espectador se removiera un poco. Pero la incógnita estaba ahí, decidimos abrir el telón y ver qué pasaba. Y el público respondió. Como recordó Carmen Barrantes en el discurso de agradecimiento, el público que acudió a ver la obra «hizo posible levantar la persiana de ‘Ferretería Esteban’». El espectáculo se pagó con cada entrada de cada aragonés que fue a verla. Gracias a esa taquilla pudimos recuperar, pagar y hacer el espectáculo.

¿Es complicado sacar adelante proyectos en Aragón?

Tiene un poco más de dificultad, como suele pasar a veces con las comunidades que son un poco más pequeñas, porque poseen menos recursos. Pero yo soy muy cabezona. Todo lo que hago es con sede en Zaragoza. Desde Aragón es posible producir muchos proyectos para cine y teatro. Hay que intentarlo. La tenacidad de los aragoneses cuando nos entusiasmamos con una idea y la defendemos con corazón es algo muy bueno de nuestra tierra.

¿Por qué es tan difícil crear una tejido audiovisual en nuestra Comunidad con más peso?

En Aragón hay grandes profesionales, tanto en artes escénicas como en cine, levantando proyectos con mucho entusiasmo. Tenemos que prestar atención a ese tejido que existe en nuestra tierra y creérnoslo porque es cierto. Realmente es una industria que crea puestos de trabajo y que también genera ingresos.

Cada vez hay más mujeres en campos como la dirección cinematográfica, de producción, fotografía, pero ¿todavía queda camino por recorrer?

Queda camino, pero se va acortando y se puede avanzar de una forma muy natural. Estamos ahí, solamente tenemos que dar el paso y que nadie nos lo impida. Lo veo como un camino que debemos construir codo con codo entre mujeres y hombres. La visibilización y el sitio que a las mujeres les corresponde no lo conseguiremos solas, sino entre todos.

¿Qué proyectos inmediatos tiene en este momento?

El más confesable y conocido es la película ‘La estrella azul’ (filme en torno a la figura del músico zaragozano Mauricio Aznar que dirige Javier Macipe). Nos cogió la pandemia en la primera semana de rodaje y ahora estamos a tope con este proyecto. Nuestra mayor dificultad era filmar en Argentina, pero ahora parece que allí ya coge velocidad de crucero todo el tema relacionado con la vacunación contra la covid. Ahora mismo el cien por cien de mi vida es ‘La estrella azul’ y si nada se tuerce empezaremos a rodar en la primavera de 2022.