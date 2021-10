La provincia de Huesca dominó este domingo el Certamen Oficial de Jota de Zaragoza. La cantadora de Albalatillo Elena Casaña y el cantador Javier Badules, de Huesca y con raíces en San Lorenzo de Flumen, ganaron el Extraordinario, tal y como ya lo hicieran ambos en la edición de 2017. Los dos son, para mayor coincidencia, escolanos de José Antonio Villellas, santo y seña de la jota en Tardienta. La decisión del jurado de dejar desierto el baile ha hecho que no falten el barambán y la polémica habituales ya en cada edición.

El Premio Ordinario lo han ganado, en canto, Francisco Javier Gracia y María de los Ángeles Altés; y, en baile, Esther Gimeno y Adrián Tomás. Segundos han quedado los cantadores Sara Serena y Julio Bellido, y la pareja de baile de Pilar Gerique y Aarón Rosé.

Había 'hambre' de jota, como ya quedó patente en la jornada anterior durante la disputa del certamen infantil, y la verdad es que el concurso no ha defraudado. Ha habido calidad, mucha calidad, en un concurso con voz de mujer. ¡Qué cosas tiene el certamen!. Hace unos pocos años, casi antiayer, se celebró una edición con una sola voz aspirando al Extraordinario... y el jurado lo declaró desierto. Este domingo, Irene Alcoceba, Elena Casaña, Lorena Palacio, Mercedes Budíos y Lourdes Escusol han protagonizado una de las ediciones más competidas que se recuerdan. Y eso que en los días previos, una pena, había renunciado a participar Inés Martínez Fabre. Su forma tan personal de entender la jota hubiera añadido mordiente a un concurso que ya la tuvo por arrobas. En las horas previas renunció también José Manuel Ibáñez, el cantador invidente de Jérica.

En el sorteo previo a la competición salió de obligada la jota de Huesca para los bailadores; 'Y hablaremos por la reja', en la versión de María Pilar de las Heras, para las cantadoras; y 'Tengo que darle a mi novia', en la versión de Cecilio Navarro, para los cantadores.

Javier Badules y Elena Casaña presentaron muy pronto sus credenciales para hacerse con el Extraordinario: estilo, potencia, serenidad, dicción... Pero los artistas que vinieron después no se lo pusieron fácil. Destacaron Javier Lasmarías en sus rondaderas; la espectacular Lorena Palacio, que adornó '¡Maldito sea el vivir!' con infinitos calderones; el sentimiento y abolengo de Mercedes Budíos; o el estilo brillante de Lourdes Escusol. Mención aparte merece Antonio José Julve. El oscense parece ser consciente de que no va a ganar el premio, que ese fierrocarril ya pasó de largo por su estación, pero le da igual. Concibe el certamen, la jota y la vida como una oportunidad para disfrutar él y hacer disfrutar a los demás, y por eso se le quiere tanto. Quizá el creer que no va a ganar, ni falta que le hace, le libera. Y en un espectáculo tan encorsetado como el del certamen, se atrevió con todo. En las rondaderas puso toda su retranca: las únicas gotas de humor de la mañana.

El Premio Ordinario tuvo también sus momentos: la potencia y estilismo de Francisco Javier Gracia; la brillante interpretación, con la pausa justa, de 'Huele a pólvora o incienso', de María de los Ángeles Altés; la torrentera de voz de Héctor Montesinos; el estilazo tan personal de Olga Pilar Poza; la energía y coordinación de Esther Gimeno y Adrián Tomás, que bordaron la jota de Albalate y que ya al acabar se abrazaron satisfechos, presumiendo que podían ganar; las letras bellísimas que siempre elige Julio Bellido; cómno cantó 'Las miajas de tu cariño' Paquita Urbano; lo bonito que interpreta Pilar Flores; la gallardía y el estilo de Sara Serena.

Presentó el concurso Sara Comín, con su elegancia de siempre; dirigió la rondalla el maestro Sergio Aso; y cantaron para los bailadores Yolanda Larpa y José Luis Urbén, que no quisieron que el acto se cerrara sin dedicar una copla a los habitantes de la isla de La Palma, tan castigados por la Naturaleza en los últimos días.