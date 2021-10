Ángel Gracia: "Quería mostrar a mis hijos el amor a Aragón a través de sus figuras iconoclastas"

El poeta, narrador y columnista de HERALDO Ángel Gracia (Zaragoza, 1970) es el ganador del premio de poesía Isabel de Portugal, que concede anualmente la Diputación de Zaragoza, con ‘Larga noche de las apariciones’, un libro que puede leerse como una historia de Aragón de personajes iconoclastas, ‘contada’ por ellos mismos a través del monólogo, del poema en verso y prosa y del aforismo. “Es un libro dedicado a mis hijos Lorién y Candela: quería mostrarles el amor a Aragón, al territorio a través del amor a una serie de figuras que me han marcado de formas muy diferentes. De algunos, como Sergio Algora, he sido muy amigo, y a otros, como Víctor Mira y Manuel Estevan, los conocí fugazmente pero no he dejado de seguirlos siempre”, explica Ángel Gracia.

Compuesto por el escritor y bibliófilo Pepe Melero, la editora y poeta Reyes Guillén y el poeta y narrador Miguel Serrano, último ganador del galardón, el jurado destaca que la obra “da voz y vida a figuras aragonesas de notoriedad y a otras que no tienen el reconocimiento que merecen”. El galardón está dotado con 5.000 euros y en esta XXXI edición ha incrementado notablemente su dotación.

El poeta está muy feliz por el galardón: lo ha ganado dos veces más, con ‘Valhondo’ (2003) y con ‘Alumbres’ (2019). “Me he vuelto a presentar porque este es un libro muy aragonés, en el que voy de lo local a lo universal, donde mi yo desaparece, porque entendía que este es un poemario para una editorial aragonesa”, señala. Dice algo más: “Tengo que la sensación de que este es mi libro más maduro y más importante, que hay un cambio. He querido rendir homenaje, también, a personajes que no son de aquí y que se han volcado y han creado en Aragón: pienso en Antonio Fernández Molina o Philip West, por poner dos ejemplos”, indica. De Fernández Molina, Libros del Innombrable acaba de reeditar su novela ‘Solo de trompeta’, y West fue un pintor surrealista que se instaló en Zaragoza y viajó a Venezuela, donde también dejó una gran huella.

¿Quiénes son los restantes personajes? Ángel Gracia dice que su ‘museo de apariciones’ va desde un monje medieval hasta el poeta Luis Ram de Viu, retrata en clave irónica al autor de ‘Flores de muerto’, Miguel Labordeta, del que reescribe un poema suyo, la filóloga y bibliotecaria María Moliner, la alcaldesa María Domínguez, las pioneras de la escritura de mujer Isabel de Rodas y Ana Abarca de Bolea, Luis Buñuel, al que pondera como "el más grande y más genial", o las ya citados Algora, Mira, Fernández Molina o Estevan, entre otros. “He escrito una poesía distinta, más variada, despojada del yo, en la que hablan los autores, aunque al final sea yo quien escriba y les manifieste mi respeto y mi gratitud”, concluye.

Ángel Gracia es el autor de libros tan poderosos como 'Campo rojo' y 'El silencio y su canción'. Guillermo Mestre.

Ángel Gracia es, además de poeta, autor de libros de viaje en bici, ‘Destino y trazo. En bici por Aragón’ (Comuniter, 2009), una colección de textos que publicó en buena parte en HERALDO, y de tres novelas: ‘Pastoral’ (Prames, 2007), ‘Campo rojo’ (Candaya, 2015) y ‘El silencio y su canción’ (Pregunta, 2020).