Una historia de desamor narrada con humor en '20 cajas'

Como en las relaciones de pareja, la temidísima frase ‘Tenemos que hablar’, anticipo de fuertes tormentas emocionales que suelen desencadenar en una ruptura sentimental, desencadena la trama del primer cómic que publican al alimón el realizador de televisión Iván Ara y el dibujante Alberto Serena, un libro con muchas referencias al cine y la música.

La historia que cuentan los dos autores aragoneses tiene, además, su propia banda sonora, para ser escuchada durante la lectura a través de códigos QR que pueden escanearse entre las páginas de ‘20 cajas’ (GP Ediciones), un volumen que este miércoles fue presentado en el centro comercial Los Porches de Audiorama en un acto que contó con la presencia de los autores y del humorista Diego Peña, la directora de Medios de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv), María de Miguel, y el periodista y presentador de Aragón TV David Arenere.

Acerca de su debut en el mundo del cómic, Iván Ara comentó que "siempre me ha gustado leer cómics y me gusta mucho escribir. De una experiencia personal empecé a crear algo que salió así y derivó en una autoterapia. Pero no es un cómic terapéutico -aclaró-. Aporta un punto de vista humorístico sobre cómo afronto una situación complicada de mi vida y cómo trato de ver un poco la luz".

Aunque pueda parecer que cuando una relación sentimental termina es el fin del mundo, no es sino un nuevo principio y este es precisamente "uno de los puntos fuertes de ‘20 cajas’ -apuntó-. Habla de una historia universal, que es el desamor, el final de un amor por el que tú habías apostado toda tu vida, y es un proceso por el que vas a pasar, independientemente de tu género, tu edad o tu credo. Creo que todo el mundo que se acerque a este libro podrá sentirse identificado con lo que sucede".

Alberto Serena ha dibujado las viñetas que ilustran el guión de Iván Ara. "Es como si se hubiese metido dentro de mi cabeza porque ya de por sí el cómic es bastante alocado y muy poco usual en su concepción. Alberto lo ha plasmado de una manera increíble, tiene un talento descomunal, con un dibujo y un estilo personal muy definido y pienso que va a ser uno de los grandes descubrimientos de la industria del cómic, no solo en Aragón", subrayó Ara.

Alberto Serena también confesó sentirse "encantado" con esta trabajo compartido. "Iván me ha dado mucha libertad a la hora de expresarme en las viñetas y me gusta mucho el cómic que hemos hecho. Espero poder hacer más proyectos juntos. Ha sido un camino largo, pero ha valido la pena", afirmó.