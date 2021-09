«Actividades así se hacen a diario en Europa. ¿Por qué no en Zaragoza?»

ZARAGOZA. Los artistas tenían mono de calle, deseos de volver a pintar y de reunirse «y además en un lugar tan emblemático», decía Federico Contín, que hizo probatinas en su estudio con el ‘Autorretrato’ de Goya.

«Vi que no era nada fácil reproducirlo en este formato y en esta superficie y decidí ser coherente conmigo mismo, con mi estilo y mi sentido del color. Y he hecho una obra personal, basada en Goya y también en Antonio López», dice Contín, que se declara admirador del mundo del averno de Goya. Igual que otros compañeros insiste en «lo estimulante y sencillo que es este proyecto. Cosas así se hacen a diario en muchos lugares de Europa y de Estados Unidos, y está bien que las hagamos en Zaragoza», afirma, algo que asume Vera Galindo, que pinta el grabado ‘Qué valor’, centrado en Agustina de Aragón.

«Me ha gustado mucho. He tenido suerte. Lo he trabajado en el estudio. Uso esprai y pintura acrílica. Mañana pinto una persiana en Malasaña y experiencias así son estimulantes. ¿Goya? Para mí es fuerza, un golpe de verdad y un artista muy profundo».

Javier Remírez reconocía estar algo nervioso y se disponía a avanzar con un poco de improvisación en un trabajo lleno de símbolos alrededor de Carlos IV. «Lo resolveré con una mirada expresionista y mucho color. Noto la presión, pero eso también es interesante». A Sara Jotabé le ha tocado ‘María Luisa de Parma’ y le dio su personalidad, su colorido, su forma de entender el dibujo. «He empezado por preparar los fondos, que me permiten avanzar y desarrollar mi mundo». Sara, además, está especialmente feliz: en noviembre publicará un nuevo cómic, ‘Quiero ser como tú’ (Panini), donde cuenta una ruptura de amor que lleva a su protagonista al Pirineo en busca de su identidad y de meditación.

REINTERPRETANDO A GOYA / PLAZA DEL PILAR ( ZARAGOZA ) / 18/09/2021 / FOTO : OLIVER DUCH[[[FOTOGRAFOS]]] Oliver Duch.

La diseñadora, artista y editora Agnes Daroca contó con la ayuda especial de su hija. «Es muy teatral. Hago ‘De qué mal morirá’, el burro y el galeno, y lo que hago es tomar una parte del grabado. He trabajado en casa en una lona y he hecho muy luminescente la cabeza del burro; al conjunto le he dado un tono fantástico, casi fantasmal», decía.

El ‘Fernando VII’ de David Guirao está lleno de matices: esa espada que rompe España, la escombrera de cadáveres o la alusión al ‘Duelo a garrotazos’ y a 1812. Ira Torres, con sus rotuladores Posca, hacía ‘El sueño de la razón produce monstruos’ y confesó que le fascina Goya, que se identifica especialmente con su atracción por lo oscuro y su visión de la realidad. Ella, en una obra muy original, introduce personajes de su propio mundo: un ‘ghoul’, un ‘hunter’ y una ‘diabla’.

Gejo ha seleccionado un fragmento del boceto del ‘Dos de mayo’, la parte de los caballos. «Ya tenía ganas de hacer esto en la calle. Homenajear a Goya me parece muy bien y a la vez me parece que hay demasiado Goya, y que tapa a otros artistas: Vera, Mira, Saura o Rebullida», apuntaba.

A Harsa le ha tocado ‘Félix de Azara’, y lo resuelve con color, dibujo de línea y sorpresa. «Goya es una figura excepcional». Maiky Maik dice: «No lo tengo fácil con la ‘Regina Martyrum’ pero hay que atreverse, aunque sea aquí. Tengo experiencia y juego con los símbolos, con el esquematismo y con el dibujo».