Penélope Cruz, Copa Volpi a la mejor actriz del Festival de Cine de Venecia por 'Madres Paralelas'

La actriz española Penélope Cruz ganó este sábado la Copa Volpi a la mejor actriz de la 78 edición del Festival de Cine de Venecia por su trabajo en 'Madres paralelas' de Pedro Almodóvar, convirtiéndose en la primera hispana en hacerlo.

La actriz Penélope Cruz apareció este sábado en la alfombra roja del Festival de Venecia, donde se ha llevado el premio por sus papel en la película de Pedro Almodóvar, aunque competía también por su trabajo en 'Competencia oficial', de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn.

La actriz española ganó este sábado la Cola Volpi. YARA NARDI

La ceremonia en la que se han repartido los premios del certamen ha arrancado a las 19.00 locales (17.00 GMT) en el Palacio del Cine del Lido veneciano.

La presencia de actores, actrices y directores en la alfombra roja de esta gala suele indicar la obtención de premios.

Cruz apareció con un vestido con detalles plateados ante los gritos de fotógrafos y cámaras, pues este año, como el anterior, no ha habido público ni seguidores porque se levantó un muro a lo largo de la alfombra roja para evitar aglomeraciones y eventuales contagios de coronavirus.

Penélope Cruz, con un vestido con detalles plateados. ETTORE FERRARI

La madrileña, a la que horas antes se le había visto llegar a la isla veneciana acompañada de su marido, Javier Bardem, que no ha pasado por la alfombra roja, ha tenido una doble participación en esta 78 edición del Festival de Venecia, en dos cintas en Selección Oficial.

En primer lugar como protagonista de 'Madres paralelas', el último trabajo de Pedro Almodóvar, coprotagonizado con Milena Smit.

También ha protagonizado junto a Antonio Banderas y Oscar Martínez, la película 'Competencia Oficial', de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn.

La primera vez que Penélope Cruz acudió a Venecia fue de la mano de Bigas Luna con 'Jamón jamón' (1992), que obtuvo el León de Plata aquel año.

Por la alfombra roja han pasado también Paolo Sorrentino, autor de la oscarizada 'La gran belleza' ('The Great Beauty', 2014) y que ha estrenado su último trabajo, 'È stata la mano di Dio' ('Fue la mano de Dios'), junto a su protagonista, Fillippo Scotti.

También pudo verse a Toni Servillo, actor fetiche de Sorrentino y que ha estado por triplicado en esta Mostra, en la película del mencionado director; en 'Qui rido io', de Mario Martone, y en 'Ariferma', esta última fuera de competición.

Además algunas de las directoras en competición, como la neozelandesa Jane Campion, que estrenó su película 'The power of the dog' o la estadounidense Maggie Gyllenhaal, que concurre con 'The lost daughter'.

También se vio al boliviano Kiro Russo, que compite con "El gran movimiento" en la sección Horizontes, la segunda en importancia del certamen, dedicada a las nuevas vanguardias.